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Финансы
Таня Боброва

Биржевой курс доллара превысил 78 рублей впервые с ноября Статьи редакции

Евро торгуется выше 92 рублей.

  • Утром 7 апреля курс доллара на Мосбирже превысил 78 рублей впервые с ноября 2020 года. На 11:10 мск доллар стоит 77,95 рублей.
  • Биржевой курс евро к этому времени составляет 92,55 рублей, а максимальное значение 7 апреля — 92,62 рубля.
  • Рубль дешевеет уже несколько дней: 6 апреля курс доллара превысил 77 рублей впервые почти за пять месяцев. Опрошенные РБК аналитики считают, что рубль слабеет к доллару и евро на фоне возможных новых санкций со стороны США. Кроме того, растут геополитические риски.
  • Как пишет VTimes со ссылкой на аналитиков, геополитические риски связаны с обострением конфликта на востоке Украины. «Инвесторы опасаются, что Россия прямо или косвенно окажется втянутой в становящуюся все более реальной войну на Донбассе, и это станет дополнительным поводом для введения новых, более жестких антироссийских санкций», — считают в «Финам».

#новость #курсывалют

2730 просмотров
156 156 комментариев
5
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156 комментариев
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Nikolay Kapustin

33

Нужно немножко потерпеть

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new_comment

Nikolay
27

Проклятые либералы развалили страну! Но ничего, дайте только ещё немного времени. Лет 15-20 и начнём всё восстанавливать.

Ответить

Денис Демидов

new_comment
6

https://www.rbc.ru/politics/19/01/2014/570416189a794761c0ce5bf4

В.Путин подтвердил, что он "настоящий либерал"
Президент РФ Владимир Путин в интервью российским и зарубежным журналистам в Красной Поляне…
www.rbc.ru
Ответить

new_comment

Денис
–2

https://regnum.ru/news/polit/3123985.html

В жажде власти российские «либералы» всерьез…
Рассчитывая, что заграница – ЕС и НАТО — в этом им поможет.
regnum.ru
Ответить

Денис Демидов

new_com…
4

Главный разрушитель страны тот, кто покровительствует выводу капитала из страны, а то что осталось, концентрирует по большей части в Москве, это разве либералы делают? Не знал...

Ответить

new_comment

Денис
4

Либералы, конечно! Все эти Навальные и Дожди - агенты ЦРУ. Их цель - расшатать нашу стабильность, чтобы сменить власть в России. Уж больно не нравится им Путин, что мешает грабить Россию.

Ответить

Денис Демидов

new_com…
4

Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу намъ!
Царствуй на страхъ врагамъ,
Царь православный!
Боже, Царя храни!

Ответить

new_commen

Денис
1

https://tass.ru/politika/4658232

Володин подтвердил свой тезис о том, что "нет…
Такое заявление спикер Госдумы сделал на закрытом заседании клуба "Валдай", сообщил один из…
tass.ru
Ответить

Денис

new_com…
2

Надо еще больше храмов построить, чтобы бог хранил императора.

Ответить

new_commen

Денис
3

И что-нибудь запретить!

Ответить

Денис

new_com…
2

Предлагаю запретить строительство школ, больниц и детских садов, так мы станем ближе к Российской Империи и останется больше стройматериалов на храмы.

Ответить

Vladislav Stan

Nikolay
13

Немножко потерпеть и дождаться доллара за 100 ) 
Слава дряхлеющему царю! Владимиру отравителю трусов слава!

Ответить

Денис Демидов

Vladislav
2

Вангую, скоро два курса введут, как в СССР, на радость совкам.

Ответить

Александр Сорокин

Nikolay
0

Спасибо за поддержку, а то я стал переживать. Можно расслабиться!

Ответить

Поперечный Мика

Nikolay
0

И будет 100 рублей за евро, а потом и $.

Ответить

Dennis Gooddeni

7

Тут автомобилистов нету? А, что насчёт того, что цены на бензин растут 4 месяц в подряд

Ответить

Иван Гуляев

Dennis
36

Вы имели ввиду 20 лет подряд?

Ответить

Sergei Timofeyev

Иван
5

50 лет подряд

Ответить

Alex

Sergei
4

С момента научного открытия бензина.

Ответить

Sergei Timofeyev

Alex
1

Бензин растёт нынче из-за акцизов )

Ответить

Leo Uvarov

Sergei
1

неправдо, в 1997 году бензин стоил 2500 за литр

Статистика:История цен на бензин — Русский эксперт
Статистика:История цен на бензин — Русский эксперт
ruxpert.ru
Ответить

new_comment

Dennis
3

А что насчёт того, что цены на ВСЁ растут уже 30 лет подряд?

Ответить

Александр Св-Ко

new_comment
2

это  называется инфляция, учи азы экономики

Ответить

new_comment

Алексан…
0

Напомни, какие бывают виды инфляции? Умеренная, галопирующая, гиперинфляция... У нас какая?

Ответить

Александр Св-Ко

new_com…
0

у нас умеренная вроде как сейчас

Ответить

Денис Демидов

Алексан…
2

Скажи это плебсу, который офигивает от роста цен в магазине под 30% за год.

Ответить

Александр Св-Ко

Денис
0

пиши сразу под 130%

Ответить

Денис

Алексан…
1

Чтобы встать в один ряд с вами? C врунами пропагандонами?

Ответить

Александр

Денис
–3

"Цены на продовольствие в России в январе 2021 года выросли на 8,2% по сравнению с январем прошлого года, сообщил Росстат."

Это примерно соответствует официальной инфляции.  Покажи свои источники, где ты увидел подорожание на 30 процентов, либерастик ты наш.

Ответить

Вадим

Алексан…
5

Моя продуктовая корзина у меня перед глазами, расходы выросли на ~20% . Молочка, фрукты, овощи, мясо.
Геркулес по 400 грамм, в 2020 был по 13.90 рублей (скидка по 11.89) сейчас по 21(18,89). Он что, санкционный? Неурожай? Не сезон на овсянку? Перегиб на местах? 
Или мне штраф за фейк-ньюс и раскачивание лодки?

Ответить

KINCH

Вадим
1

Геркулес с утреца тема, только молоко долгого хранения не покупайте в супермаркетах.

Ответить

Вадим

KINCH
1

Сколько лет жил и не знал, что если взять за базу овсяные хлопья и ингредиенты в виде: отрубей, мёда, изюма, яблок, молока, йогурта, ряженки, какао, клюквы, вишни и прочая - можно делать 1001 блюдо за пару минут, если добавить разные температурные режимы и выдержку то все 10500. 
Гранолу и мюсли пусть едят крутоноеды.

Ответить

KINCH

Вадим
0

Именно, быстро, питательно, вкусно, полезно, с утреца лучше не придумаешь.

Дам еще секретик, купите инжира (на веревочках только, чтобы не слипшиеся были), утром с кофе/чаем 1-2 шт съедайте и забудете о пирожных/конфетах/шоколадах. 

Ответить

Александр

Вадим
0

.

Ответить

Александр

Алексан…
0

блин, тут ссылка на озон не вставляется

Ответить

Денис

Алексан…
1

https://www.gazeta.ru/business/2020/12/04/13387111.shtml
PS Либераст это как раз ты, раз защищаешь Путина, который себя либералом считает.

Инфляция у каждого своя: цены на товары…
Ключевые товары и продукты повседневного спроса в России в этом году дорожали двузначными темпами…
www.gazeta.ru
Ответить

Александр

Денис
0

и, по твоей же ссылке продуктовая инфляция 14 процентов с учетом ипортных товаров (оно и понятно, доллар тогда с 65 до 75 просел).  Где 30% и где офигивающий народ? 

Ответить

Денис

Алексан…
1

Я написал под 30%, а не ровно 30%.
Где-то подорожание и 60% есть
PS А офигевший народ с вилами будет позже, он же очень терпеливый, но когда за топор возьмется, будет вас вместе с семьей убивать по подвалам.

Ответить

KINCH

Денис
0

Никто никого не убивал, развели всех.
И этот развел, уже 2 года помирает на глазах у всего мира, головы говорят, а блаженные верят.

Ответить

Александр

Денис
–1

все верно,  где то подорожание на 60%,   а где-то цена уменьшилось. В среднем 8%. Про вилы согласен, нужен более жесткий правитель, который таких как вы лживых пидорасов вместе с семьями отправить осваивать Север 

Ответить

Александр

Денис
0

Где ты увидел что я Путина зашищаю? я просто тыкаю в откровенную ложь

Ответить

Денис Демидов

Алексан…
0

Нет, это банальное воровство.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-napechatal-dlya-spaseniya-bankov-6-trillionov-rubley-za-4-goda-1026706506

ЦБ напечатал для спасения банков 6 триллионов…
Эльвира Набиуллина рассказала о том, как заливала дыры в банках "московского кольца".
www.finanz.ru
Ответить

Александр Св-Ко

Денис
0

ЦБ сейчас не может печатать необеспеченные валютой рубли, этим вызывает критику что наша страна зависима

Ответить

Денис Демидов

Алексан…
1

Блаженный?
https://newsland.com/user/4297740009/content/tsentrobank-napechataet-dlia-rosnefti-trillion-rublei/5569564

Центробанк напечатает для "Роснефти" триллион…
Совет директоров Роснефти одобрил программу выпуска облигаций на 1,071 трлн руб., объявила…
newsland.com
Ответить

Александр Св-Ко

Денис
1

ты еще новость за 08 год бы нашел и этим все обьяснил. 

Ответить

Денис

Алексан…
1

https://www.fd.ru/news/47868-tsb-provedet-denejnuyu-emissiyu-na-trillion-rubley

Ответить

Александр

Денис
2

Тебе же прямо в заголовке написали что они купят валюту на ту же сумму. При эммисии ЦБ обязан закупать валюту о чем я тебе писал с самого начала

Ответить

Денис Демидов

Dennis
1

Еще раз поднять НДС у них кишка тонка, вот и поднимают все скрытые налоги, главный из которых в бензине. 

Ответить

Kin Coin

Dennis
0

в Мск аи92 увидел за 45 р и... решил пока оставить авто у подъезда

Ответить

Maksim Georgiev

13

Встаём с колен... сейчас будут рассказывать что доллар не влияет на нашу экономику, а только укрепляет её.

Ответить

new_comment

Maksim
11

Уже давно запретили уличные табло с курсами валют. Были предложения запретить сообщать о повышении цен. Логичный следующий шаг: запретить новости о курсе валют. Status: fixed.

Ответить

Maksim Georgiev

new_comment
0

У меня новости на карту каждую неделю прилетают за аренду Серверов Амазона. А это значит что наши клиенты больше платить будут и задавать вопросы... и все по кругу только проиграют, кроме государства которое % с любого платежа налогами отрезает.

Ответить

new_comment

Maksim
6

На серверах Амазона твои данные в опасности, так как недоступны для проверки ФСБ. Так что Путин убережёт тебя от повышения цен - просто запретит использовать зарубежные сервера.

Ответить

Sergei Timofeyev

new_comment
0

Они есть. Недавно видел.

Ответить

Dmitriy Raven

Maksim
4

По факту это так и есть) ведь вся власть и прочие гос. прошмандовки хранят все свои сбережения в долларах и евро. Им выгодно чтобы рубль падал. ИХ экономике это выгодно.) 

Ответить

KINCH

Maksim
1

Сейчас я вам все объясню 

Ответить

Ware Wow

6

Если военных действий не будет то отскочит обратно.
Вообще говорят фундаментально рубль сильно недооценен, 66-70 максимум.

Ответить

Sergei Timofeyev

Ware
6

Фундаментально рубль сильно никому не нужен. Даже взятки давно в биткойнах.

Ответить

Ware Wow

Sergei
1

Ну еще в ноябре западные аналитики говорили, что самая перспективная валюта. Потенциально ) Просто много политических рисков.

Ответить

Steve Evets

Ware
3

это, как обычно, была лживая западная пропаганда ))

Ответить

Sergei Timofeyev

Ware
1

Батя или рубль?

Ответить

Ware Wow

Sergei
0

Рубль.

Ответить

Sergei Timofeyev

Ware
1

По мне биткоин лучше.

Ответить

Ivan Marko

Sergei
2

Ваш биток держится на 3х биржах и пачке персонажей, которые периодически устраивают стрижку хомячкам, чтобы покрыть ковидные минуса. Макс лярд вкинул, курс 50+ Макс продался, курс к 40 поехал ) с баксом та же история, только мало кто догоняет что это всё может повернуться на 180. Вечного роста не бывает )

Ответить

Сергей

Ivan
0

Так, а про рубль что скажешь?

Ответить

Leo Uvarov

Ware
0

меньше смотрите телевизер

Ответить

Ware Wow

Leo
1

А по индексу бигмака вообще -60%

Ответить

Andrew Freez

Ware
0

ты вложился?

Ответить

Ware Wow

Andrew
0

ага, докупаю лесенкой...
это я надеюсь, что отскочет вниз

Ответить

Илья М

Sergei
0

у вас (и еще у миллионов ста людей) зарплата в чем выплачивается? в битках или монгольских тугриках?

Ответить

Pavel Vanchugov

3

Даже Роскосмос не умеет так стремиться вверх

Ответить

Vladislav S

Pavel
15
Ответить

Поперечный Мика

Vladislav
0

Пусть замахнется сразу на Млечный Путь (батончик Milky Way).

Ответить

Sergei Timofeyev

Pavel
7
Ответить

Sergei Timofeyev

6

77,80 уже. Расходимся. Курс подняли специально для того, чтобы новость опубликовать.

Ответить

Yarro S

Sergei
2

Пробил психологически важную отметку 

Ответить

Sergei Timofeyev

Yarro
1
Ответить

Краткий франт

Sergei
0

Обычный фикс после целочисленного значения 

Ответить

Timur Abbasov

7

Спасибо деду за победу, так сказать

Ответить

Михаил

0

Обращаюсь к знатокам, а при каких условиях он за сотку улетит?

Ответить

Ar AbduRashid

Михаил
21

При нынешних

Ответить

Канищев Максим

Михаил
0

Это после выборов в госдуру будет. Путин же сказал бороться с бедностью, вот и получим.

Ответить

Sergei Timofeyev

Канищев
5

С подозрительно бедными.

Ответить

Руслан Целебный

Sergei
1

Так так так, предъявите ка справочку о бедности. Нету? Так вам в кабинет 725, на 7ой этаж, справочку получите что бедный, уплатите пошлину за выдачу справочки 7325.98р и приходите. Как нету денег? Ну, тогда вы и не бедные по документам! А значит вам положен штраф 2500 за неуплату штрафов, не будучи бедным, это нарушение! Вот когда перестанете быть бедным, тогда и штрафы начисляться не будут! Давайте ваш паспорт, сейчас оформим и вы свободны. Оплатите потом. Все, вот ваши документики, идите, у меня работы ещё много, тут вон таких, как вы, притворщиков и раскачивателей за дверью ещё целая очередь, а я один, пашу тут как лошадь из за вас

Ответить

Михаил Качалов

Михаил
1

Если ВСУ перейдут к активным действиям, то и все 150 можно ждать.

Ответить

Маркетологов к стенке

Михаил
0

скоро, как только фондовый рынок рухнет. Примерно до 120-130 должны доползти при первом падении

Ответить

Sergei Timofeyev

Маркетологов
0

Падений будет четыре (с)

Ответить

Steve Evets

Sergei
1

Жить будем плохо, но недолго (с)

Ответить

Sergei Timofeyev

Steve
1

Сейчас мотоблок возьму и вообще по фигу. Буду пахать на урожай )

Ответить

Steve Evets

Sergei
2

ключевое слово "сейчас". К урожаю - на мотоблок уже не хватит )

Ответить

Sergei Timofeyev

Steve
0

К урожаю он уже будет

Ответить

Краткий

Sergei
0

И весь урожай будет стоить 4 доллара -) 

Ответить

Илья М

Маркетологов
0

а фондовый почему рухнет?

Ответить

Рекорд Надоев

Илья
0

Потому что стоимость ценных бумаг определяется не стоимостью активов бизнеса и генерируемым денежным потоком, а новостями.

Ответить

Илья М

Рекорд
1

а на какой новости он рухнет по вашему? о том что рубль поцеловал 78, о том что украина выхватила лещей у себя на востоке, что-то еще?
И "рухнет" - это хотя бы -40%?
Я просто докупил бы дешевого Газпрома и кой-чего еще :)

Ответить

Рекорд Надоев

Илья
1

Например, убийство Зеленского в Донбассе. Завтра вроде туда поедет.

Ответить

Михаил Качалов

Рекорд
2

убийство Зеленского

- на этой новости начнется укрепление рубля

Ответить

Рекорд

Михаил
0

На этой новости скорее всего начнётся Третья Мировая, потому что виновным без суда и следствия объявят сами-знаете-кого.

Ответить

Илья М

Рекорд
1

не надо фантазий, какая третья мировая из-за клоуна? Из-за Крыма не началась если.

Ответить

Рекорд

Илья
0

Ну в 2014 война не так нужна была, как сейчас.

Ответить

Илья М

Рекорд
0

т.е. в 2008/2014 Третья Мировая была не нужна, а сейчас вдруг понадобилась :) Ради чего весь мир в труху?

Ответить

Рекорд

Илья
0

Миру уже и так и так труха.
Но либо "потому что правительства просрали экономику локдаунами и денег напечатали без меры", либо "во всём виноват Кровавый Тиран".
Война всегда была отличным методом списания долгов.

Ответить

Михаил

Рекорд
1

Не начнется - проверено 08.08.08

Ответить

Рекорд

Михаил
0

Мишико вроде до сих пор живой :)

Ответить

Михаил

Рекорд
0

Мишико вроде до сих пор живой

- да уж, игроки не те, амеры бы вздернули как Хусейна или отымели как Каддафи, а могли и как супругов Чаушеску гуманно растрелять

Ответить

Илья М

Рекорд
0

ну, сначала чуток просядет, да. А потом вот комментатор по соседству всё высказал уже :)

Ответить

Маркетологов к

Илья
0

Потому что пирамида

Ответить

Рекорд Надоев

Михаил
0

Когда народ сдаст по 70 накупленные по 80 баксы и станет ждать 60.

Ответить

new_comment

Михаил
0

После новости в которой присутствуют слова "Путин", "войска", "Украины".

Ответить

alex twit

6

Хоп-хей-ла-ла-лей
Доллар 78 рублей
Байден, спотыкаясь, поднимается по трапу самолета
Путин стремительно спускается на лыжах с горы 
Казалось бы, при чем здесь курс рубля ?

Ответить

Олег К.

3

- Продукты взлетели в цене, но не, правительство говорит люди врут, доллар не причем 
- Цена на кровлю и металл по нашему региону была в районе 260 р/м2, сейчас свыше 450 р/м2, да не, тоже бред, что это я, доллар не причем
- Бензин, да не, че там, бред, все также вроде
- Квартиры 29 к за м2, сейчас спустя 3 года - 67 к за м2, не не, доллар не причем, рублями же платим 

Ответить

Sergei Timofeyev

Олег
4

Посмотрите ценник на металл во всём мире +150% к цене прошлого года. Дерево - вообще тренд на подорожание уже давно.
Квартиры... привет дешёвой ипотеке.

Ответить

Ware Wow

Sergei
0

Что думаете про стоимость квартир? Рост, падение, заморозка?

Ответить

Sergei Timofeyev

Ware
1

Передаю право ответа Фёдору Двинятину.

Ответить

Ware Wow

Sergei
1
Ответить

Steve Evets

Sergei
1
Ответить

Олег К.

Sergei
0

На сколько я понимаю, сейчас ипотека также должна дороже стать? не? 

Ответить

Sergei Timofeyev

Олег
1

А уже считали, что сейчас - дороже )

Ответить

Олег К.

Sergei
0

В любом случае дороже, как не крути, даже с учетом ипотеки 6%, а если мне не нужна ипотека? 

Ответить

Ware Wow

Олег
1

Квартиры подорожали очень сильно.
4 место в мировом списке по году.
Первое место заняла Турция, +30% вроде.

Ответить

Илья М

Ware
0

если мировой рейтинг, то он в баксах/евро. Мы после падения курса нац валюты на 20+% и , тем более, Турция у которой за день просадки по 10%+ были - должны бултыхаться в этом списке где-то на дне кмк

Ответить

Ware Wow

Илья
1

значит считали в национальных валютах

Ответить

Илья М

Ware
0

какой в этом смысл? только сравнить динамику изменения цен?
интересно на каком месте тогда штаты, там недвига тоже бодро в гору всю середину года шла ЕМНИП.

Ответить

Andrey

Ware
0

это в какой валюте? в резервной или деревянной?

Ответить

Ware Wow

Andrey
0

в валюте дохода

Ответить

Sergei Timofeyev

Олег
0

Самое прикольное в другом: ипотека у нас под 12% дешевле, чем в Европе под 2%. ))

Ответить

Yarro S

Sergei
0

Так цена квартир вместе с рублём падает 

Ответить

Ware Wow

Yarro
2

Куда она падает если доходы в рублях?
Метры то становятся все менее доступны для граждан.

Ответить

Yarro S

Ware
0

В нормальной валюте падает

Ответить

Ware Wow

Yarro
0

Ну для граждан растет.
Если бы мы с вами в Штатах были, или у всех доход в валюте, а так...

Вот за год: Турция на 30,3%, Новая Зеландия (18,6%), Словакия (16%), Россия 14%

Но смотря объявления, мне кажется гораздо сильнее 25-30% 

Ответить

Yarro S

Ware
0

Выше человек написал, что ипотека в России выгоднее, чем в евро

Ответить

Краткий

Ware
0

 Метры то становятся все менее доступны для граждан

Есть 'метры', которые для граждан становятся все доступнее и доступнее... 

Ответить

Sergei

Yarro
0

Вот!

Ответить

Ware Wow

Sergei
0

Что вы имеете ввиду?

Ответить

Syzygy

Sergei
0

Фишка в том, что и металла и дерева в России полно.

Ответить

Илья М

Syzygy
1

так цену все равно мировую поставят. С чего бы локальный бизнес делал вам скидку от цены для заграничного васи? :)

Ответить

Alex

2

всё ок. 10 лет побед (тм)

Ответить

Сергей Милосердов

2

Потому что распродажа на AliExpress

Ответить

Илья М

1

Когда диванные (и не только) аналитики внутри страны меньше верят в её экономику чем солидные западные банки.
Мнение HSBC по рублю на картинке и 65руб. до конца года:

Ответить

Краткий франт

Илья
2

Это после деноминации рубля с двумя нулями

Ответить

Ware Wow

Илья
0

ну это много кто говорит, но в реальности пока обратная динамика... 

Ответить

Илья М

Ware
0

когда ?Греф? в самый разгар колбасилова курса около года назад говорил что рублю ценник 62-65 - смеялись практически все. Но когда ЦБ начал скупать бакс чтобы рубль не рос ниже 72 за бакс - многие призадумались.
То что сейчас - это временная тряска, он уже и 80+ был год назад.

Ответить

Ilya Konovalov

Илья
0

так продавай доллары, покупай рубли, в чем проблема? через годик поговорим

Ответить

Илья М

Ilya
0

бгг. Примерно тоже самое с год назад и говорили многие. у меня баксов и нет не считая мелочи от загранпоездок.

Приятель купил несколько тысяч по 75 - осенью устав ждать роста до сотки продал, славабогу. Я его теперь ростом Теслы троллю :)

Ответить

Angel Vivaldi

Илья
0

Это ровно такое же мнение, совсем ни чем не подкрепленное, что и у Васи с дивана

Ответить

Илья М

Angel
0

т.е. с вашей точки зрения мнения Васи с дивана и аналитиков  HSBC или MorganStanley какого - равнозначны в профильным для вторых вопросам? :)

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Andrei Smirnovsky

1

Рывок, прорыв!)

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Velemir Hasidov

1

курс готовится к войне в домбасе

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Ware Wow

Velemir
0

Да скорее всего не будет. Хотя... перед выборами, может конечно теоретически.

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