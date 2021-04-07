серверов от Acer
Биржевой курс доллара превысил 78 рублей впервые с ноября Статьи редакции
Евро торгуется выше 92 рублей.
- Утром 7 апреля курс доллара на Мосбирже превысил 78 рублей впервые с ноября 2020 года. На 11:10 мск доллар стоит 77,95 рублей.
- Биржевой курс евро к этому времени составляет 92,55 рублей, а максимальное значение 7 апреля — 92,62 рубля.
- Рубль дешевеет уже несколько дней: 6 апреля курс доллара превысил 77 рублей впервые почти за пять месяцев. Опрошенные РБК аналитики считают, что рубль слабеет к доллару и евро на фоне возможных новых санкций со стороны США. Кроме того, растут геополитические риски.
- Как пишет VTimes со ссылкой на аналитиков, геополитические риски связаны с обострением конфликта на востоке Украины. «Инвесторы опасаются, что Россия прямо или косвенно окажется втянутой в становящуюся все более реальной войну на Донбассе, и это станет дополнительным поводом для введения новых, более жестких антироссийских санкций», — считают в «Финам».
Нужно немножко потерпеть
Проклятые либералы развалили страну! Но ничего, дайте только ещё немного времени. Лет 15-20 и начнём всё восстанавливать.
Главный разрушитель страны тот, кто покровительствует выводу капитала из страны, а то что осталось, концентрирует по большей части в Москве, это разве либералы делают? Не знал...
Либералы, конечно! Все эти Навальные и Дожди - агенты ЦРУ. Их цель - расшатать нашу стабильность, чтобы сменить власть в России. Уж больно не нравится им Путин, что мешает грабить Россию.
Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу намъ!
Царствуй на страхъ врагамъ,
Царь православный!
Боже, Царя храни!
И что-нибудь запретить!
Немножко потерпеть и дождаться доллара за 100 )
Слава дряхлеющему царю! Владимиру отравителю трусов слава!
Спасибо за поддержку, а то я стал переживать. Можно расслабиться!
Тут автомобилистов нету? А, что насчёт того, что цены на бензин растут 4 месяц в подряд
Вы имели ввиду 20 лет подряд?
50 лет подряд
неправдо, в 1997 году бензин стоил 2500 за литр
А что насчёт того, что цены на ВСЁ растут уже 30 лет подряд?
это называется инфляция, учи азы экономики
Напомни, какие бывают виды инфляции? Умеренная, галопирующая, гиперинфляция... У нас какая?
у нас умеренная вроде как сейчас
Скажи это плебсу, который офигивает от роста цен в магазине под 30% за год.
пиши сразу под 130%
Моя продуктовая корзина у меня перед глазами, расходы выросли на ~20% . Молочка, фрукты, овощи, мясо.
Геркулес по 400 грамм, в 2020 был по 13.90 рублей (скидка по 11.89) сейчас по 21(18,89). Он что, санкционный? Неурожай? Не сезон на овсянку? Перегиб на местах?
Или мне штраф за фейк-ньюс и раскачивание лодки?
Сколько лет жил и не знал, что если взять за базу овсяные хлопья и ингредиенты в виде: отрубей, мёда, изюма, яблок, молока, йогурта, ряженки, какао, клюквы, вишни и прочая - можно делать 1001 блюдо за пару минут, если добавить разные температурные режимы и выдержку то все 10500.
Гранолу и мюсли пусть едят крутоноеды.
https://www.gazeta.ru/business/2020/12/04/13387111.shtml
PS Либераст это как раз ты, раз защищаешь Путина, который себя либералом считает.
Нет, это банальное воровство.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/cb-napechatal-dlya-spaseniya-bankov-6-trillionov-rubley-za-4-goda-1026706506
ЦБ сейчас не может печатать необеспеченные валютой рубли, этим вызывает критику что наша страна зависима
Блаженный?
https://newsland.com/user/4297740009/content/tsentrobank-napechataet-dlia-rosnefti-trillion-rublei/5569564
ты еще новость за 08 год бы нашел и этим все обьяснил.
Еще раз поднять НДС у них кишка тонка, вот и поднимают все скрытые налоги, главный из которых в бензине.
Встаём с колен... сейчас будут рассказывать что доллар не влияет на нашу экономику, а только укрепляет её.
Уже давно запретили уличные табло с курсами валют. Были предложения запретить сообщать о повышении цен. Логичный следующий шаг: запретить новости о курсе валют. Status: fixed.
У меня новости на карту каждую неделю прилетают за аренду Серверов Амазона. А это значит что наши клиенты больше платить будут и задавать вопросы... и все по кругу только проиграют, кроме государства которое % с любого платежа налогами отрезает.
На серверах Амазона твои данные в опасности, так как недоступны для проверки ФСБ. Так что Путин убережёт тебя от повышения цен - просто запретит использовать зарубежные сервера.
По факту это так и есть) ведь вся власть и прочие гос. прошмандовки хранят все свои сбережения в долларах и евро. Им выгодно чтобы рубль падал. ИХ экономике это выгодно.)
Если военных действий не будет то отскочит обратно.
Вообще говорят фундаментально рубль сильно недооценен, 66-70 максимум.
Фундаментально рубль сильно никому не нужен. Даже взятки давно в биткойнах.
Батя или рубль?
По мне биткоин лучше.
Ваш биток держится на 3х биржах и пачке персонажей, которые периодически устраивают стрижку хомячкам, чтобы покрыть ковидные минуса. Макс лярд вкинул, курс 50+ Макс продался, курс к 40 поехал ) с баксом та же история, только мало кто догоняет что это всё может повернуться на 180. Вечного роста не бывает )
меньше смотрите телевизер
ты вложился?
Даже Роскосмос не умеет так стремиться вверх
77,80 уже. Расходимся. Курс подняли специально для того, чтобы новость опубликовать.
Обращаюсь к знатокам, а при каких условиях он за сотку улетит?
Это после выборов в госдуру будет. Путин же сказал бороться с бедностью, вот и получим.
С подозрительно бедными.
Так так так, предъявите ка справочку о бедности. Нету? Так вам в кабинет 725, на 7ой этаж, справочку получите что бедный, уплатите пошлину за выдачу справочки 7325.98р и приходите. Как нету денег? Ну, тогда вы и не бедные по документам! А значит вам положен штраф 2500 за неуплату штрафов, не будучи бедным, это нарушение! Вот когда перестанете быть бедным, тогда и штрафы начисляться не будут! Давайте ваш паспорт, сейчас оформим и вы свободны. Оплатите потом. Все, вот ваши документики, идите, у меня работы ещё много, тут вон таких, как вы, притворщиков и раскачивателей за дверью ещё целая очередь, а я один, пашу тут как лошадь из за вас
скоро, как только фондовый рынок рухнет. Примерно до 120-130 должны доползти при первом падении
Падений будет четыре (с)
Жить будем плохо, но недолго (с)
Сейчас мотоблок возьму и вообще по фигу. Буду пахать на урожай )
ключевое слово "сейчас". К урожаю - на мотоблок уже не хватит )
К урожаю он уже будет
а фондовый почему рухнет?
Потому что стоимость ценных бумаг определяется не стоимостью активов бизнеса и генерируемым денежным потоком, а новостями.
Например, убийство Зеленского в Донбассе. Завтра вроде туда поедет.
убийство Зеленского
- на этой новости начнется укрепление рубля
После новости в которой присутствуют слова "Путин", "войска", "Украины".
Хоп-хей-ла-ла-лей
Доллар 78 рублей
Байден, спотыкаясь, поднимается по трапу самолета
Путин стремительно спускается на лыжах с горы
Казалось бы, при чем здесь курс рубля ?
- Продукты взлетели в цене, но не, правительство говорит люди врут, доллар не причем
- Цена на кровлю и металл по нашему региону была в районе 260 р/м2, сейчас свыше 450 р/м2, да не, тоже бред, что это я, доллар не причем
- Бензин, да не, че там, бред, все также вроде
- Квартиры 29 к за м2, сейчас спустя 3 года - 67 к за м2, не не, доллар не причем, рублями же платим
Посмотрите ценник на металл во всём мире +150% к цене прошлого года. Дерево - вообще тренд на подорожание уже давно.
Квартиры... привет дешёвой ипотеке.
Передаю право ответа Фёдору Двинятину.
А уже считали, что сейчас - дороже )
Самое прикольное в другом: ипотека у нас под 12% дешевле, чем в Европе под 2%. ))
Краткий
Метры то становятся все менее доступны для граждан
Есть 'метры', которые для граждан становятся все доступнее и доступнее...
Когда диванные (и не только) аналитики внутри страны меньше верят в её экономику чем солидные западные банки.
Мнение HSBC по рублю на картинке и 65руб. до конца года:
когда ?Греф? в самый разгар колбасилова курса около года назад говорил что рублю ценник 62-65 - смеялись практически все. Но когда ЦБ начал скупать бакс чтобы рубль не рос ниже 72 за бакс - многие призадумались.
То что сейчас - это временная тряска, он уже и 80+ был год назад.
так продавай доллары, покупай рубли, в чем проблема? через годик поговорим
Это ровно такое же мнение, совсем ни чем не подкрепленное, что и у Васи с дивана
курс готовится к войне в домбасе