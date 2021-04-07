Не всегда знание теории помогало при получении прибыли.

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До запуска тестов для всех неквалифицированных инвесторов-физлиц, ЦБ решил протестировать их на небольшом количестве участников и оценить эффективность, следует из отчета регулятора.

На фондовом рынке иногда «троечники» опережали «хорошистов», а на срочном — потеряли все, но меньше всех те, кто получил за тест 1 балл.

«Что-то похожее на мини-ЕГЭ»

ЦБ впервые рассказал о вариантах тестов в августе 2020 года. Чтобы совершать сделки со сложными финансовыми продуктами, инвесторы должны будут пройти тест на их знания. У инвестора будет одна попытка — если она неудачная, то можно будет вложить не больше 100 тысяч рублей в один инструмент.

Изначально регулятор планировал начать тестирование неопытных инвесторов в апреле 2022 года. Но Банк России может сдвинуть сроки на октябрь 2021 года, отмечает VTimes.

Тестирование «лучших инвесторов»

ЦБ провёл первое пробное тестирование на конкурсе «Лучший частный инвестор 2020»: ЦБ сопоставил результаты тестирования инвесторов с доходностью, которую они получили за два месяца — с 17 сентября по 17 ноября 2020 года.

Регулятор оценивал данные 391 участников, которые торговали на фондовом и срочном рынках. Анкеты составили Национальная ассоциация участников финансового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА). Семь вопросов средней сложности были разбиты по блокам «Самооценка клиента» и «Знание об инструменте».

Знание срочного рынка оценивалось по пятибалльной шкале, знание облигаций без рейтинга и других финансовых инструментов — шестибалльной. Плохим считался результат от 0 до 2 для облигаций без рейтинга, от 0 до 4 — для иных финансовых инструментов и от 0 до 3 — для срочного рынка.

Результаты тестов

В результате теста выяснилось, что инвесторы с лучшими ответами зарабатывают больше остальных. Например, по облигациям без рейтинга прибыль получили 81,25% таких инвесторов, по иным финансовым инструментам — 75,14%.

На фондовом рынке больше половины инвесторов с худшими ответами смогли получить прибыль: почти 58% для облигаций без рейтинга и 67,39% по другим инструментам.

Тем не менее, инвесторы, получившие 0 или 1 балл по итогам теста, вышли в плюс по облигациям с доходностью 2,75%. Инвесторам с 2 баллами это не удалось: они в среднем потеряли 2,26%. По другим финансовым инструментам «двоечники» по доходности определили «троечников»: 2,98% против 1,25%.

На срочном же рынке проиграли все, даже отличники, но меньше всего потеряли инвесторы, получившие за тесты 1 балл. Их средний убыток составил минус 0,24%, у двоечников — минус 16%, а у отличников — минус 0,55%.

Выводы ЦБ

Связь средней доходности и оценок можно отследить при сравнении крайних групп (лучших и худших ответов), но при более детальном рассмотрении оценки и результата она становится менее явной, говорят в ЦБ.

Одной из причин регулятор называет недостаточное количество вопросов и предлагает либо увеличить их до 11-15, либо улучшить их качество. В ЦБ также считают, что можно снизить вес ответов на вопросы самооценки, увеличив вес ответов на вопросы в части знания финансовых инструментов.