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«Двоечники» не всегда плохо торгуют: ЦБ провёл первые тесты для инвесторов-физлиц без опыта Статьи редакции
Не всегда знание теории помогало при получении прибыли.
До запуска тестов для всех неквалифицированных инвесторов-физлиц, ЦБ решил протестировать их на небольшом количестве участников и оценить эффективность, следует из отчета регулятора.
На фондовом рынке иногда «троечники» опережали «хорошистов», а на срочном — потеряли все, но меньше всех те, кто получил за тест 1 балл.
«Что-то похожее на мини-ЕГЭ»
ЦБ впервые рассказал о вариантах тестов в августе 2020 года. Чтобы совершать сделки со сложными финансовыми продуктами, инвесторы должны будут пройти тест на их знания. У инвестора будет одна попытка — если она неудачная, то можно будет вложить не больше 100 тысяч рублей в один инструмент.
Изначально регулятор планировал начать тестирование неопытных инвесторов в апреле 2022 года. Но Банк России может сдвинуть сроки на октябрь 2021 года, отмечает VTimes.
Тестирование «лучших инвесторов»
ЦБ провёл первое пробное тестирование на конкурсе «Лучший частный инвестор 2020»: ЦБ сопоставил результаты тестирования инвесторов с доходностью, которую они получили за два месяца — с 17 сентября по 17 ноября 2020 года.
Регулятор оценивал данные 391 участников, которые торговали на фондовом и срочном рынках. Анкеты составили Национальная ассоциация участников финансового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА). Семь вопросов средней сложности были разбиты по блокам «Самооценка клиента» и «Знание об инструменте».
Знание срочного рынка оценивалось по пятибалльной шкале, знание облигаций без рейтинга и других финансовых инструментов — шестибалльной. Плохим считался результат от 0 до 2 для облигаций без рейтинга, от 0 до 4 — для иных финансовых инструментов и от 0 до 3 — для срочного рынка.
Результаты тестов
В результате теста выяснилось, что инвесторы с лучшими ответами зарабатывают больше остальных. Например, по облигациям без рейтинга прибыль получили 81,25% таких инвесторов, по иным финансовым инструментам — 75,14%.
На фондовом рынке больше половины инвесторов с худшими ответами смогли получить прибыль: почти 58% для облигаций без рейтинга и 67,39% по другим инструментам.
Тем не менее, инвесторы, получившие 0 или 1 балл по итогам теста, вышли в плюс по облигациям с доходностью 2,75%. Инвесторам с 2 баллами это не удалось: они в среднем потеряли 2,26%. По другим финансовым инструментам «двоечники» по доходности определили «троечников»: 2,98% против 1,25%.
На срочном же рынке проиграли все, даже отличники, но меньше всего потеряли инвесторы, получившие за тесты 1 балл. Их средний убыток составил минус 0,24%, у двоечников — минус 16%, а у отличников — минус 0,55%.
Выводы ЦБ
Связь средней доходности и оценок можно отследить при сравнении крайних групп (лучших и худших ответов), но при более детальном рассмотрении оценки и результата она становится менее явной, говорят в ЦБ.
Одной из причин регулятор называет недостаточное количество вопросов и предлагает либо увеличить их до 11-15, либо улучшить их качество. В ЦБ также считают, что можно снизить вес ответов на вопросы самооценки, увеличив вес ответов на вопросы в части знания финансовых инструментов.
Регулятор также отметил, что в выборке представлены разные инвесторы с различными целями, стратегиями и техническими возможностями — это также влияет на результаты теста.
Как определить без чего конкретней человек может прекрасно жить?
Психический ящик
Ну очевидно, что если при зарплате 25к он берет кредит на смартфон за 100к, то он идиот ) Как пример.
Напоминает новость о том, как обезьяна профессиональных трейдеров обыграла
А вот это уже действительно интересно, ахахаха. Я не знал об этом, очень весело получается.
Вставшие часы два раза в сутки показывают правильное время, но от этого они исправными не становятся.
Что это всё значит? Типа я не смогу покупать и продавать акции в будущем если плохо пройду тест?
Планируется просто ограничить таких «двоечников» по бумагам, инструментам и суммам. Например, могут запретить шортить Теслу на всю котлету.
Уф, ну ладно...хорошо ещё хоть не запретили прийти в казино и проиграть все ) а то так тест на везение не пройдешь и фиг там.
Уже кучу экспериментов провели, где обезъяны обыгрывают профессиональных инвесторов и обгоняют индексы, вывод здесь один, наличие/отсутсвие знаний не гарантирует ровным счетом ничего.
Эти рандомные эксперименты с обезьянами могут убедить только обезьян. Сейчас она выиграла, завтра просадит. Ни о чем не говорит.
Психический ящик
Эти рандомные эксперименты с инвесторами могут убедить только инвесторов. Сейчас они выиграли, завтра просадят. Ни о чем не говорит. 😁
На растущем рынке да, важен большой промежуток времени
Есть базовые законы, рынок всегда обновляет максимумы и никогда не обновляет минимумы.
обезьяна это мясной аналог рандома, портфели акций тоже подчиняются ему. где-то они совпали
и обгоняют индексы
А дадите ссылку на такой эксперимент?
Я знаю, что обезьяны обгоняют активные фонды, потому что у фондов есть издержки, но вот с индексами не видел.
в гугле полно таких статей, Any Monkey Can Beat The Market, например
Связь средней доходности и оценок можно отследить при сравнении крайних групп (лучших и худших ответов), но при более детальном рассмотрении оценки и результата она становится менее явной, говорят в ЦБ.
"Зависимость вроде есть, но ее нет, мы хрен знаем, как-то так, в общем"
(с) бабло освоено
Непонятно, какая связь между инвесторами-физлицами и конкурсом ЛЧИ, смысл которого - постарайся по-максимуму разогнать за три месяца и не слить.
Еще непонятно, для чего ЦБ изучает корреляцию знаний инвестора (которую к тому же определяет по двум с половиной вопросам) и доходности по 3-х месячным рандомным отрезкам? При чем здесь вообще инвестиции?
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