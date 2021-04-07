Презентация
серверов от Acer
До начала осталось:
Смотреть
{"id":2924,"title":"\u041e\u0431\u0437\u043e\u0440 \u0442\u0435\u043b\u0435\u043c\u0430\u0442\u0438\u043a-\u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0441\u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0441\u043a\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=2924&url=https:\/\/vc.ru\/renins\/219028-the-car-is-watching-you&hash=4c320fbfa4c7ad3834b1988bc1abc8505e03f9527afba3b0d91cdf5096b13fab"}
Финансы
Рая Хачатрян

«Двоечники» не всегда плохо торгуют: ЦБ провёл первые тесты для инвесторов-физлиц без опыта Статьи редакции

Не всегда знание теории помогало при получении прибыли.

26 26 комментариев
1579 просмотров

До запуска тестов для всех неквалифицированных инвесторов-физлиц, ЦБ решил протестировать их на небольшом количестве участников и оценить эффективность, следует из отчета регулятора.

На фондовом рынке иногда «троечники» опережали «хорошистов», а на срочном — потеряли все, но меньше всех те, кто получил за тест 1 балл.

«Что-то похожее на мини-ЕГЭ»

ЦБ впервые рассказал о вариантах тестов в августе 2020 года. Чтобы совершать сделки со сложными финансовыми продуктами, инвесторы должны будут пройти тест на их знания. У инвестора будет одна попытка — если она неудачная, то можно будет вложить не больше 100 тысяч рублей в один инструмент.

Изначально регулятор планировал начать тестирование неопытных инвесторов в апреле 2022 года. Но Банк России может сдвинуть сроки на октябрь 2021 года, отмечает VTimes.

Тестирование «лучших инвесторов»

ЦБ провёл первое пробное тестирование на конкурсе «Лучший частный инвестор 2020»: ЦБ сопоставил результаты тестирования инвесторов с доходностью, которую они получили за два месяца — с 17 сентября по 17 ноября 2020 года.

Регулятор оценивал данные 391 участников, которые торговали на фондовом и срочном рынках. Анкеты составили Национальная ассоциация участников финансового рынка (НАУФОР) и Национальная финансовая ассоциация (НФА). Семь вопросов средней сложности были разбиты по блокам «Самооценка клиента» и «Знание об инструменте».

Знание срочного рынка оценивалось по пятибалльной шкале, знание облигаций без рейтинга и других финансовых инструментов — шестибалльной. Плохим считался результат от 0 до 2 для облигаций без рейтинга, от 0 до 4 — для иных финансовых инструментов и от 0 до 3 — для срочного рынка.

Результаты тестов

В результате теста выяснилось, что инвесторы с лучшими ответами зарабатывают больше остальных. Например, по облигациям без рейтинга прибыль получили 81,25% таких инвесторов, по иным финансовым инструментам — 75,14%.

На фондовом рынке больше половины инвесторов с худшими ответами смогли получить прибыль: почти 58% для облигаций без рейтинга и 67,39% по другим инструментам.

Тем не менее, инвесторы, получившие 0 или 1 балл по итогам теста, вышли в плюс по облигациям с доходностью 2,75%. Инвесторам с 2 баллами это не удалось: они в среднем потеряли 2,26%. По другим финансовым инструментам «двоечники» по доходности определили «троечников»: 2,98% против 1,25%.

На срочном же рынке проиграли все, даже отличники, но меньше всего потеряли инвесторы, получившие за тесты 1 балл. Их средний убыток составил минус 0,24%, у двоечников — минус 16%, а у отличников — минус 0,55%.

Выводы ЦБ

Связь средней доходности и оценок можно отследить при сравнении крайних групп (лучших и худших ответов), но при более детальном рассмотрении оценки и результата она становится менее явной, говорят в ЦБ.

Одной из причин регулятор называет недостаточное количество вопросов и предлагает либо увеличить их до 11-15, либо улучшить их качество. В ЦБ также считают, что можно снизить вес ответов на вопросы самооценки, увеличив вес ответов на вопросы в части знания финансовых инструментов.

Регулятор также отметил, что в выборке представлены разные инвесторы с различными целями, стратегиями и техническими возможностями — это также влияет на результаты теста.

#новость #цб #инвестиции

26 26 комментариев
3
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u0446\u0431","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438"], "comments": 26, "likes": 3, "favorites": 17, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 230746, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 07 Apr 2021 14:21:44 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Психический ящик

12

Лучше б тестировали перед тем, как человек берет кредит на очередную вещь, без которой он прекрасно может жить 😁

Ответить

Вася Пражкин

Психический
3

Что ж теперь, большинству в бочку переехать, как Диоген?

Ответить

Холден Колфилд

Психический
1

Тест на психическое состояние.

Ответить

Михаил М

Психический
0

Как определить без чего конкретней человек может прекрасно жить?

Ответить

Психический ящик

Михаил
0

Ну очевидно, что если при зарплате 25к он берет кредит на смартфон за 100к, то он идиот ) Как пример. 

Ответить

Страшный Орзэмэс

Психиче…
0

Может человеку в жизни больше ничего и не нужно для счастья

Ответить

Dmitry Profxteam

Психиче…
0

А при какой зарплате можно брать айфон в кредит?

Ответить

Andrew Stepanov

3

Напоминает новость о том, как обезьяна профессиональных трейдеров обыграла

В 2008 году обезьяна наугад выбрала акции и за…
Стоимость ценных бумаг примата выросла в 7,5 раз, а портфель инвесторов — только в 5,1 раз.
vc.ru
Ответить

Александр Антипов

Andrew
0

А вот это уже действительно интересно, ахахаха. Я не знал об этом, очень весело получается.

Ответить

Alexey Akimychev

Andrew
0

Вставшие часы два раза в сутки показывают правильное время, но от этого они исправными не становятся.

Ответить

Георгий Хромченко

1

А где можно подготовиться к тесту? Что спрашивают? 

Ответить

Рая Хачатрян

Георгий
1

В конце этого документа есть примеры. Но ЦБ пока дорабатывает вопросы с учётом всего написанного в новости

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/120017/report_results_testing.pdf

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/120017/r…
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/120017/report_results_testing.pdf
www.cbr.ru
Ответить

Kirill Kulagin

1

Что это всё значит? Типа я не смогу покупать и продавать акции в будущем если плохо пройду тест?

Ответить

Вася Пражкин

Kirill
0

Планируется просто ограничить таких «двоечников» по бумагам, инструментам и суммам. Например, могут запретить шортить Теслу на всю котлету.

Ответить

Kirill Kulagin

Вася
0

Уф, ну ладно...хорошо ещё хоть не запретили прийти в казино и проиграть все ) а то так тест на везение не пройдешь и фиг там.

Ответить

Chester Rush

0

Уже кучу экспериментов провели, где обезъяны обыгрывают профессиональных инвесторов и обгоняют индексы, вывод здесь один, наличие/отсутсвие знаний не гарантирует ровным счетом ничего. 

Ответить

Артем Богданов

Chester
0

Эти рандомные эксперименты с обезьянами могут убедить только обезьян. Сейчас она выиграла, завтра просадит. Ни о чем не говорит. 

Ответить

Психический ящик

Артем
1

Эти рандомные эксперименты с инвесторами могут убедить только инвесторов. Сейчас они выиграли, завтра просадят. Ни о чем не говорит. 😁

Ответить

Артем Богданов

Психиче…
0

Поэтому нужно оценивать только стат. значимую выборку.

Ответить

Виктор Булов

Chester
0

На растущем рынке да, важен большой промежуток времени

Ответить

Chester Rush

Виктор
0

Есть базовые законы, рынок всегда обновляет максимумы и никогда не обновляет минимумы. 

Ответить

Andrew Freez

Chester
0

обезьяна это мясной аналог рандома, портфели акций тоже подчиняются ему. где-то они совпали

Ответить

Mikhail Bezverkhy

Chester
0

и обгоняют индексы

А дадите ссылку на такой эксперимент?

Я знаю, что обезьяны обгоняют активные фонды, потому что у фондов есть издержки, но вот с индексами не видел.

Ответить

Chester Rush

Mikhail
0

в гугле полно таких статей, Any Monkey Can Beat The Market, например

Ответить

Andrew Freez

0

Связь средней доходности и оценок можно отследить при сравнении крайних групп (лучших и худших ответов), но при более детальном рассмотрении оценки и результата она становится менее явной, говорят в ЦБ.

"Зависимость вроде есть, но ее нет, мы хрен знаем, как-то так, в общем"
(с) бабло освоено

Ответить

Dmitry Profxteam

0

Непонятно, какая связь между инвесторами-физлицами и конкурсом ЛЧИ, смысл которого - постарайся по-максимуму разогнать за три месяца и не слить.
Еще непонятно, для чего ЦБ изучает корреляцию знаний инвестора (которую к тому же определяет по двум с половиной вопросам) и доходности по 3-х месячным рандомным отрезкам? При чем здесь вообще инвестиции? 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Газпромбанк
Подписан
Отписаться
Как создавалась айдентика «ГПБ Мобайл»
ИнтернетУрок
Подписан
Отписаться
Как мы автоматизировали работу с документами
Работа с документами мало кого радует. А когда их становится очень много — это ад для любого специалиста. Бесконечное п…
2
Апрель Капитал
Подписан
Отписаться
Почему даже растущий рынок не гарантирует прибыль
Многие инвесторы считают, что в долгосрочной перспективе фондовый рынок обязательно будет расти. Но при этом не менее п…
3

Показать еще

Лучшие комментарии
Богдан Криницкий
за день
Ну и название вы выбрали конечно
Zoom перестал продавать свою видеосвязь российским чиновникам и госкомпаниям
Backspace
за неделю
Потом выходишь в подъезд, а там на всю стену: «Кв.17 МРАЗЬ зайди в приложение»
«Халва»: Совкомбанк наказывает "комиссией" в 99 рублей тех клиентов, кто открывал приложение меньше трёх раз в месяц

Комментарии

Alexey Maslov

Логотип и фирменный стиль для…

Dmitry Profxteam

«Двоечники» не всегда плохо…

Антон Ковойцев

Рэпер Will.i.am представил…

Илья Терентьев

Заметки выжившего

Михаил Набоков

Солярис и кладовка для…

Ivan Miasnikov

Что случилось с Zaycev.Net…

Leo Uvarov

Давайте признаем: всем…

alex Gour

Рэпер Will.i.am представил…

Илья Терентьев

Заметки выжившего

Ivan Miasnikov

Рэпер Will.i.am представил…

Leo Uvarov

Давайте признаем: всем…

Daniil Levi

HOFF доставили поврежденную…

Dmitry Profxteam

«Двоечники» не всегда плохо…

Igor Filippov

Давайте признаем: всем…

Daniil Levi

HOFF доставили поврежденную…

Игорь Богданов

«Двоечники» не всегда плохо…

John Doe

Что я понял, проведя 350…

Ilya Novikov

Как техподдержке из четырёх…

Alexandr Simonov

Zoom перестал продавать свою…

Рекорд Надоев

HOFF доставили поврежденную…
null