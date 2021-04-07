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Финансы
Маша Цепелева

Госдума приняла закон о получении налогового вычета без декларации за покупку жилья и погашение процентов по кредитам Статьи редакции

Изменения вступят в силу 1 января 2022 года.

  • Россияне смогут оформить вычет по налогу на доходы физлиц через личный кабинет налогоплательщика на сайте или в приложении налоговой службы, без подачи декларации 3-НДФЛ.
  • Упрощенная процедура распространяется на вычет после покупки недвижимости, погашения процентов по кредитам и на операции по индивидуальным инвестиционным счетам.
  • Вместо декларации 3-НДФЛ налоговая служба будет использовать данные банков и участников рынка ценных бумаг.
  • В начале апреля Владимир Путин подписал закон о налоговых вычетах за занятия в фитнес-клубах. Максимальная сумма, которую можно вернуть — 15 600 рублей.
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#новость #налоги

1616 просмотров
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Святослав Гусев

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Налоговой кешбэк. Если сделать это всё автоматически, с синхронизацией и автоматизацией, будет круто. А вот заполнять декларации ручные ради каких-то 100-200 тысяч за год мало кто будет.

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Д Хб

Святослав
21

Я готов за 200тысяч заполнить вашу, не гордый.

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Илья М

Д
1

я готов снизить планку и до сотки :) жаль по ИИС всего полтос

Ответить

Андрей Деревянко

4

Ща пользователи крупнейшей в рунете платформы для предпринимателей и высококвалифицированных специалистов малых, средних и крупных компаний и тут найдут  негатив :)

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Евгений Дроздов

Андрей
3

Конечно. :)
Лишние деньги - разгон инфляции.

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Goodsanta

3

Не подавать декларацию по ИИС? Отлично!

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Candy Blue

2

Лучше лишний раз из-за копеек не подавайте декларации на налоговые вычеты, потому что это лишний повод налоговой проверить вас. Вам не обязательно что-то нарушать, просто могут заебать всякими справками, выписками и прочим дерьмом.

Была где-то статья, чел подал декларацию на копеечный вычет и ему предъявили притащить какие-то бумаги за декларации 3-х летней давности

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Артём Палённый

Candy
0

Если ты нормально зарабатываешь, то там не копейки.

Ответить

Candy Blue

Артём
0

Это да, просто они имеют право перепроверять декларации за последние 3 года и поэтому вместе с вычетом могут начать их перепроверять. Сейчас попробую найти статью, где человек столкнулся с этим

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Беспилотник

Candy
0

давай, попробуй 

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Candy Blue

Беспило…
0

Блин, не могу найти. Всё, я теперь лжец? 

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EL RAFAEL

0

А то прям сплошной позитив же в стране нон-стоп

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