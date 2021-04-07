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Госдума приняла закон о получении налогового вычета без декларации за покупку жилья и погашение процентов по кредитам Статьи редакции
Изменения вступят в силу 1 января 2022 года.
- Россияне смогут оформить вычет по налогу на доходы физлиц через личный кабинет налогоплательщика на сайте или в приложении налоговой службы, без подачи декларации 3-НДФЛ.
- Упрощенная процедура распространяется на вычет после покупки недвижимости, погашения процентов по кредитам и на операции по индивидуальным инвестиционным счетам.
- Вместо декларации 3-НДФЛ налоговая служба будет использовать данные банков и участников рынка ценных бумаг.
- В начале апреля Владимир Путин подписал закон о налоговых вычетах за занятия в фитнес-клубах. Максимальная сумма, которую можно вернуть — 15 600 рублей.
Налоговой кешбэк. Если сделать это всё автоматически, с синхронизацией и автоматизацией, будет круто. А вот заполнять декларации ручные ради каких-то 100-200 тысяч за год мало кто будет.
Ща пользователи крупнейшей в рунете платформы для предпринимателей и высококвалифицированных специалистов малых, средних и крупных компаний и тут найдут негатив :)
Лучше лишний раз из-за копеек не подавайте декларации на налоговые вычеты, потому что это лишний повод налоговой проверить вас. Вам не обязательно что-то нарушать, просто могут заебать всякими справками, выписками и прочим дерьмом.
Была где-то статья, чел подал декларацию на копеечный вычет и ему предъявили притащить какие-то бумаги за декларации 3-х летней давности
Если ты нормально зарабатываешь, то там не копейки.
Это да, просто они имеют право перепроверять декларации за последние 3 года и поэтому вместе с вычетом могут начать их перепроверять. Сейчас попробую найти статью, где человек столкнулся с этим
давай, попробуй
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