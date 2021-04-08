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Рая Хачатрян

«Сбер» и РВК создадут фонд на $100 млн для инвестиций в технологические и наукоёмкие стартапы на ранней стадии Статьи редакции

Партнёры намерены «выращивать» стартапы-«единороги», которые будут конкурентоспособными на мировом рынке.

  • О создании фонда для инвестиций в технологические и наукоёмкие стартапы сообщили компании. Фонд будет вкладывать деньги в стартапы, который работают в России или планируют выйти на российский рынок в будущем.

  • Стороны планируют обеспечить «синергию» стартапов с проектами, которые входят в экосистему «Сбера», а также привлечь к их развитию международных партнёров государственного фонда РФПИ, куда входит РВК.
  • В РВК и «Сбере» на момент написания заметки не ответили на вопросы vc.ru о том, как фонд будет отбирать стартапы, сколько вкладывать в каждый проект и на каких условиях.
  • «Совместно с РФПИ мы хотим сформировать в России культуру технологичного и наукоёмкого предпринимательства, чтобы выращивать стартапы-"единороги", которые будут конкурентоспособны на мировой арене», — заявил глава «Сбера» Герман Греф.
  • Греф добавил, что создание фонда инвестиций в стартапы на ранней стадии — это «первый шаг к реализации стратегии инновационного развития и реформе институтов развития, разрабатываемой правительством России».

#новость #сбер #рвк

329 просмотров
7 7 комментариев
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7 комментариев
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Ar AbduRashid

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Думаю фонд для того чтоб, 'законно' и сразу брать в руки хорошие идеи... А то потом, они дорого стоят, да и хозяева пальцы гнут...

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alex twit

Ar
0

Можно самим хозяевам пальцы погнуть

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Олег Владимирович

0

Кайф. Наконец-то 

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Антон Штадлер

0

Примерно то же самое говорил Чубайс, когда создавалось Роснано.
Российский венчур хотят превратить в росспорт, который нежизнеспособен без госденег и пары энтузиастов из списка Форбс

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Sergei Timofeyev

0

О, опять РВК ))

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Ирина Ка

0

Интересно, а что  ща из проектов из Эко-системы Сбера есть будущие единороги? По мне так пустышки, которые можно норм так преобразить, имея голову на плечах, а не тупую оголтелую конкуренцию с Яндексом. 

Проект-то свой где можно представить? А? Сбер, мать вашу )))

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Hugh Karlovich

0

Мне бы инвестора привлечь...

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