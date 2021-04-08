Стартап «вырос до полноценной компании», говорят в банке.

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41% ООО «Поток Диджитал» в марте у «Альфа-банка» купила компания «Поток Холдинг» Юрия Попова и Антона Еременко, следует из данных «Контур.Фокуса».

В 2019 году банк продал ей же первые 40%. Теперь у «Альфа-банка» осталось 19% «Поток Диджитал».

«Альфа-банк» запустил онлайн-платформу для кредитования малого и среднего бизнеса «Поток» в 2015 году, а в 2016 году «Поток Диджитал» стала оператором сервиса. Банк оценивал инвестиции в 100% акций компании в 139,8 млн рублей, пишет «Коммерсантъ». По данным Ассоциации операторов инвестиционных платформ, которые приводит газета, «Поток» занимает 50% рынка.

В «Альфа-банке» пояснили изданию, что сервис запускался как технологический проект. Компания вывела его на операционную прибыль и уже к 2019 году он «вырос в полноценный самостоятельный бизнес», добавили в банке. По данным «Контур.Фокуса», в 2019 году выручка «Поток.Диджитал» составила 136,6 млн рублей, чистый убыток — 9,4 млн. Данных за 2020 год пока нет.

«Дальше платформе лучше развиваться отдельно от банка, чтобы иметь более широкую диверсификацию портфеля и строить независимые партнерские отношения с другими банками и нефинансовыми компаниями», — пояснил главный финансовый директор «Альфа-банка» Алексей Чухлов. Юрий Попов добавил, что «активное развитие проекта на следующих этапах требует независимости от родительского банка».