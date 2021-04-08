«Сбер» запустил «СберПрайм…

У банка уже есть несколько подписок.

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В подписку войдут основные финансовые сервисы, а также скидки и бонусы в некоторых сервисах экосистемы компании.

Подписка на «СберПрайм+» будет стоить 399 рублей в месяц. Её пользователи получат повышенные бонусы от «СберСпасибо» (10% — на всех АЗС, 5% — во всех кафе, ресторанах и все такси, 10% — такси «Ситимобил», 5% — «СберМаркет»).

Кроме того, в подписку входят безлимитные бесплатные переводы, снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира и выгодный курс обмена валют.

Пользователи получат подписку «Оптимум» на Okko и медиатеку «СберЗвук», бесплатную доставку из «СберМаркета», «Сбер Еаптеки» и скидки в других сервисах:

Бесплатная связь у мобильного оператора «СберМобайл» — 150 минут и 3 ГБ интернета.

Скидка 10% на доставку еды из Delivery Club.



Скидка 7% на продукты из «Самоката».



Скидка 10% на все поездки в «Ситимобиле».

Облачное хранилище «СберДиск» — 30 ГБ и скидка на расширение диска.

В 2020 году «Сбер» представил «СберПрайм» — подписку со скидками на сервисы из своей экосистемы за 199 рублей в месяц.

У «Сбера» есть ещё одна подписка «СберБокс Прайм», в которую входят ТВ-приставка SberBox, подписка на Okko на два года, «СберЗвук» и сервис «Смотрёшка» с ТВ-каналами — стоит 6960 рублей или 290 рублей в месяц.