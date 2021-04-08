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Финансы
Евгения Евсеева

«Сбер» запустил «СберПрайм+» — подписку с бесплатными переводами и скидками на сервисы из своей экосистемы Статьи редакции

У банка уже есть несколько подписок.

9 9 комментариев
369 просмотров

В подписку войдут основные финансовые сервисы, а также скидки и бонусы в некоторых сервисах экосистемы компании.

Подписка на «СберПрайм+» будет стоить 399 рублей в месяц. Её пользователи получат повышенные бонусы от «СберСпасибо» (10% — на всех АЗС, 5% — во всех кафе, ресторанах и все такси, 10% — такси «Ситимобил», 5% — «СберМаркет»).

Кроме того, в подписку входят безлимитные бесплатные переводы, снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира и выгодный курс обмена валют.

Пользователи получат подписку «Оптимум» на Okko и медиатеку «СберЗвук», бесплатную доставку из «СберМаркета», «Сбер Еаптеки» и скидки в других сервисах:

  • Бесплатная связь у мобильного оператора «СберМобайл» — 150 минут и 3 ГБ интернета.

  • Скидка 10% на доставку еды из Delivery Club.

  • Скидка 7% на продукты из «Самоката».

  • Скидка 10% на все поездки в «Ситимобиле».

  • Облачное хранилище «СберДиск» — 30 ГБ и скидка на расширение диска.

В 2020 году «Сбер» представил «СберПрайм» — подписку со скидками на сервисы из своей экосистемы за 199 рублей в месяц.

У «Сбера» есть ещё одна подписка «СберБокс Прайм», в которую входят ТВ-приставка SberBox, подписка на Okko на два года, «СберЗвук» и сервис «Смотрёшка» с ТВ-каналами — стоит 6960 рублей или 290 рублей в месяц.

В 2020 году банк ввёл плату за любые переводы на сумму более 50 тысяч рублей в месяц — комиссию в 1% от размера транзакции. Но клиенты могут подключить подписку от 99 до 209 рублей в месяц, чтобы увеличить сумму бесплатных переводов.

#новость #сбер

9 9 комментариев
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9 комментариев
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Михаил Синицын

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SoberPrime Pro Max Extra

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NIKITA KOROLEV

0

Каждый месяц будут +++ добавлять. Что дальше?

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Sir-Frances Drake

NIKITA
7

+S
+SMax
+Pro
+ProMax
И т д😂

Ответить

Сидор

Sir-Frances
1

Там еще Ultra и Platinum в запасе остаются

Ответить

Сергей Милосердов

Sir-Frances
0

Начать лучше с Lite

Ответить

Sir-Frances

Сергей
0

Лайт не для Сбера 😂

Ответить

Алексей Кравцов

0

Сбер ай-нэ—нэ-нэ-нэ

Ответить

Типичный ящик

0

'Выгодный курс обмена' - это спрэд не 5 рублей, а 3?

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Мусiй Гнидка

–1

Покажите хоть одного человека, который пользуется сбер звуками, аптеками, и прочим цифровым мусором? 

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