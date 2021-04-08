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«Сбер» запустил «СберПрайм+» — подписку с бесплатными переводами и скидками на сервисы из своей экосистемы Статьи редакции
У банка уже есть несколько подписок.
В подписку войдут основные финансовые сервисы, а также скидки и бонусы в некоторых сервисах экосистемы компании.
Подписка на «СберПрайм+» будет стоить 399 рублей в месяц. Её пользователи получат повышенные бонусы от «СберСпасибо» (10% — на всех АЗС, 5% — во всех кафе, ресторанах и все такси, 10% — такси «Ситимобил», 5% — «СберМаркет»).
Кроме того, в подписку входят безлимитные бесплатные переводы, снятие наличных без комиссии в любых банкоматах мира и выгодный курс обмена валют.
Пользователи получат подписку «Оптимум» на Okko и медиатеку «СберЗвук», бесплатную доставку из «СберМаркета», «Сбер Еаптеки» и скидки в других сервисах:
Бесплатная связь у мобильного оператора «СберМобайл» — 150 минут и 3 ГБ интернета.
Скидка 10% на доставку еды из Delivery Club.
- Скидка 7% на продукты из «Самоката».
Скидка 10% на все поездки в «Ситимобиле».
- Облачное хранилище «СберДиск» — 30 ГБ и скидка на расширение диска.
В 2020 году «Сбер» представил «СберПрайм» — подписку со скидками на сервисы из своей экосистемы за 199 рублей в месяц.
У «Сбера» есть ещё одна подписка «СберБокс Прайм», в которую входят ТВ-приставка SberBox, подписка на Okko на два года, «СберЗвук» и сервис «Смотрёшка» с ТВ-каналами — стоит 6960 рублей или 290 рублей в месяц.
В 2020 году банк ввёл плату за любые переводы на сумму более 50 тысяч рублей в месяц — комиссию в 1% от размера транзакции. Но клиенты могут подключить подписку от 99 до 209 рублей в месяц, чтобы увеличить сумму бесплатных переводов.
Каждый месяц будут +++ добавлять. Что дальше?
+S
+SMax
+Pro
+ProMax
И т д😂
Начать лучше с Lite
Покажите хоть одного человека, который пользуется сбер звуками, аптеками, и прочим цифровым мусором?
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