Сервис продолжит развиваться самостоятельно, заверили в интернет-компании.

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«Яндекс» инвестирует в платформу для автодилеров «еКредит» в обмен на долю в 25%, сообщили vc.ru в ИТ-компании. Сервис помогает дилерам и автомобильным брендам продавать машины в кредит.

Сумму инвестиций в «Яндексе» не назвали. Полученные средства «еКредит» направит на расширение в регионах и развитие страховых продуктов. Сервис планирует интегрировать свои технологии в «Авто.ру». Представитель компании добавил, что «еКредит» останется независимой и будет развиваться самостоятельно.

В «Яндексе» также заверили, что не планируют самостоятельно выдавать автокредиты. Стороны утверждают, что не будут обмениваться друг с другом данными пользователей — за исключением тех сведений, которые они сами укажут, например, в заявке на расчет страховки.

«еКредит» собирает на одной платформе все доступные предложения по кредитам и страховкам автомобилей. Это облегчает работу дилеров, которым не нужно искать предложения во всех банках — они могут выбрать самые оптимальные варианты через «еКредит» и предложить клиенту.

Основатель и гендиректор компании «еКредит» — Кирилл Ларин. Ему же принадлежало 100% ООО «Кредитит», которое управляет платформой, следует из данных базы «Контур.Фокус». В 2019 году выручка компании составила 44,2 млн рублей, а чистая прибыль — 11,6 млн рублей, говорится в базе. Данных за 2020 год пока нет.

Ларин рассказал Forbes, что сервис зарабатывает на лицензионных платежах от клиентов — сколько они платят, не уточняется. «Мы не брокер и не имеем отношение к выданным кредитам или проданным страховкам», — заявил он.