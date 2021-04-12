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Финансы
Евгения Евсеева

Бывшие топ-менеджеры «Модульбанка» запустили банк для бизнеса «Бланк» Статьи редакции

Вместо банковского счёта в нём финансовые потоки, а любой тариф можно настроить под себя.

51 51 комментарий
2769 просмотров

Сейчас «Бланк» доступен только по приглашениям, рассказал vc.ru представитель проекта. Каждый зарегистрированный пользователь получает возможность пригласить ещё пятерых друзей.

Чтобы получить ранний доступ к банку, можно скачать приложение, зарегистрироваться в нём и оставить заявку. Когда доступ будет свободным для всех, в компании пока не говорят.

Основная особенность «Бланка» — отказ от привязки к банковскому счету и переход на финансовые потоки. Внутри приложения предприниматель может настроить правило, которое будет распределять входящие деньги по любой логике.

Например, потоки могут автоматически откладывать каждый месяц, неделю или день фиксированную сумму на аренду офиса, забирать процент от входящих поступлений на налоги или новую машину.

В планах банка распространить этот принцип на другие продукты — поток выручки от эквайринга, пополняемый кредит или валютный поток, в котором предприниматели смогут настраивать правила конвертации валют в зависимости от их курсов.

Пользоваться банком можно через мобильное приложение — все функции реализованы в нём. «Бланк» предлагает базовый бесплатный тариф, который можно настроить под себя — добавить необходимое количество платёжных поручений, выбрать сумму снятия наличных или вывода средств на счет физлица. После этого формируется персонализированный тариф.

В бесплатном тарифе пользователи могут переводить до 700 тысяч рублей физлицам без комиссии, оплачивать 20 платёжных поручений и снимать в банкомате до 50 тысяч рублей без комиссии. Как объяснили в проекте, окончательная стоимость опций ещё не сформирована, в будущем появится возможность купить дополнительные услуги.

На запуск проекта ушло шесть месяцев, собственный капитал «Бланка» — 1,226 млрд рублей. «Бланк» работает по банковской лицензии ООО «Инвестиционный Банк "Веста"». По данным «Контур.Фокуса», 100% «Весты» принадлежит «Московскому кредитному банку». В проекте не раскрывают, сколько инвестировали в запуск и какие доли принадлежат создателям.

«Бланк» запустили бывшие топ-менеджеры «Модульбанка»: финансовый директор Алексей Васильев, директор по продажам и развитию региональной сети Антон Захаров, директор по маркетингу Дмитрий Салатов, операционный директор Нур Ибрагимов и технический директор Роберт Сабирянов.

К команде присоединились директор по продукту из агентства продуктового дизайна «Простор» Артем Чернышев и бывший руководитель службы поддержки «Рокетбанка» Исмаил Алиев.

#новость #модульбанк #бланк

51 51 комментарий
1
11
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Maxim Syabro

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Интересно что там с ВК.

Поделитесь инвайтом у кого есть, порфавор

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Вероника Каримова

16

Предлагаю в интерфейсе банка вот так и оставить. И добавить: Голубой банк, Зеленый банк, ху.вый банк.

Ответить

Airat Kafman

Вероника
18

Так у вас Открытие, а потом Сбербанк два раза.

Ответить

Алмаз Загидуллин

Вероника
2

А чем х.евый от голубого и зелёного отличается?

Ответить

Влад Кудинов

Алмаз
3

Хуевый может быть любого цвета

Ответить

Leha Shum

Вероника
1

..

Ответить

Airat Kafman

–1

"Бланк"

То есть они решили назвать банк именно тем, что ненавидит нормальный предприниматель. Бланк - символ бюрократии. Архаизм в век цифры. Круто!

Ответить

Artem Petrenkov

Airat
6

Ну почему, открываешь однажды это приложение, а у тебя там blank. Вполне современно и в духе других банков :)

Ответить

Airat Kafman

Artem
2

Если вы про игру слов с переводом "blank", то иронично, да)

Ответить

Вася Пражкин

Artem
0

Причем, счетов-то нет, одни потоки, ушли просто не туда.

Ответить

Maxim Syabro

Airat
–1

Можно не решать за всех предпринимателей?

Ответить

Gordon Freeman

Maxim
3

Так он не писал "все". Он сказал - "нормальный предприниматель") А вы видимо любите бланки, да?)

Ответить

Maxim Syabro

Gordon
4

Я не люблю обобщения и недалекие домыслы

Ответить

Илья М

Airat
1

тут могут быть зарыты и другие смыслы: кривая транслитерация французского "белый" или вообще в значении "пустой" :)

Ответить

ivan krapivin

Илья
1

Пустой счет в принципе тоже мечта предпринимателя

Ответить

Вася Пражкин

ivan
0

Здесь мечта предпринимателя прям в унисон с ФНС звучит.

Ответить

Сергей Милосердов

0

Основная особенность «Бланка» — отказ от привязки к банковскому счету и переход на финансовые потоки

А это законно?

Ответить

Artem Petrenkov

Сергей
6

Я думаю, это просто "инновация" в интерфейсе, а под капотом как были счета, так и остались. Вряд ли они АБС с нуля написали.

Ответить

Савва

Сергей
4

Придет 115 ФЗ - и это будет сюрприз. Даже если это законно.

Ответить

Сергей Милосердов

Савва
0

Ну он и сейчас приходит

Ответить

Савва

Сергей
3

а тут по приглашению) для избранных))

Ответить

Blanc Bank

Сергей
0

Да 😉

Ответить

Leha Shum

0

Сайт не открывается 

Ответить

Савва

Leha
4

с ВС народ попер и сервер положил. 

Ответить

July Maslennikova

Leha
0

странно, у меня открывается

Ответить

Leha Shum

July
0

Теперь открылось
Показывало ошибку нжинкс 

Ответить

Blanc Bank

Leha
0

Попробуй ещё раз. С сайтом всё в порядке

Ответить

KINCH

1

Поделитесь приглашением. 

Например, потоки могут автоматически откладывать каждый месяц, неделю или день фиксированную сумму на аренду офиса, забирать процент от входящих поступлений на налоги или новую машину.

Это круто 

Ответить

Савва

KINCH
1

Да фишка хорошая. Думаю в ближайшее время все банки начнут ее пихать.
отложи процент и стоит эта услуга будет небольшой процент

Ответить

Сергей Милосердов

Савва
0

Инвесткопилка у Тинькофф. Но тут очевидно будет более гибкий функционал.

Ответить

Илья М

KINCH
0

а Копилка у Сбера - не тоже самое?

Ответить

KINCH

Илья
2

Копилка у СБЕРА самая большая, я со своими "сантиметрами дохода" не подхожу

Ответить

Савва

Илья
0

для юрлиц есть у сбера копилка?? не знал

Ответить

Илья М

Савва
–1

для юриков не знаю :( мне кажется что если фича удобная есть, то пофигу физик или юрик.

Ответить

Roman Moskovskiy

1

А что с прошлым?

Сервисы для ИП и физлиц в одном приложении: в…
Банк, в который уже вложили $1 млн, будет ориентироваться на предпринимателей, которые работают на…
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Pavel Pavel

0

Интересно, какой гений додумался до такого названия?

Ответить

роман долгополов

Pavel
0

Не знаю почему,но мне почему то на ум приходит,что у Ленина был дедушка с фамилией Бланк))

Ответить

Павел

роман
0

Хотите сказать что банк "Бланк" - это гриб?

Ответить

Никита Волков

Павел
1

Это грибница!

Ответить

Элементарный кофе

0

Есть пользователи? Поделитесь приглашением, пожалуйста

Ответить

Leha Shum

0

Дайте промокод 
Спасибо!

Ответить

Дмитрий *

0

Присоединяюсь к предыдущим ораторам - поделитесь инвайтом

Ответить

Leha Shum

0

Рокет дубль два?

Ответить

Igor Igor

Leha
0

Точка и есть Рокет, только для юриков

Ответить

Alexey Akimychev

0

А инвайт доступен только в... Clubhouse!

Ответить

Савва

0

А вот с французского
blanc - белый, отбеленный
Это как трактовать? как все путём?? или типа все отмоем?
я в французском не силен
просто скучаю
кто эксперт - подскажите)

Ответить

Leonov Evgeny

0

БлЯнк

Ответить

Игорь Булгаков

0

Доброго дня. Тоже интересно поюзать. Поделитесь кодом

Ответить

Александр

0

Странное название. Банк Бланк, как будто что-то упало.

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Артём Палённый

0

Дайте, пожалуйста, инвайт, кому не жалко :)

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Victor Raine

0
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