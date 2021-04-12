Вместо банковского счёта в нём финансовые потоки, а любой тариф можно настроить под себя.

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Сейчас «Бланк» доступен только по приглашениям, рассказал vc.ru представитель проекта. Каждый зарегистрированный пользователь получает возможность пригласить ещё пятерых друзей.

Чтобы получить ранний доступ к банку, можно скачать приложение, зарегистрироваться в нём и оставить заявку. Когда доступ будет свободным для всех, в компании пока не говорят.

Основная особенность «Бланка» — отказ от привязки к банковскому счету и переход на финансовые потоки. Внутри приложения предприниматель может настроить правило, которое будет распределять входящие деньги по любой логике.

Например, потоки могут автоматически откладывать каждый месяц, неделю или день фиксированную сумму на аренду офиса, забирать процент от входящих поступлений на налоги или новую машину.

В планах банка распространить этот принцип на другие продукты — поток выручки от эквайринга, пополняемый кредит или валютный поток, в котором предприниматели смогут настраивать правила конвертации валют в зависимости от их курсов.

Пользоваться банком можно через мобильное приложение — все функции реализованы в нём. «Бланк» предлагает базовый бесплатный тариф, который можно настроить под себя — добавить необходимое количество платёжных поручений, выбрать сумму снятия наличных или вывода средств на счет физлица. После этого формируется персонализированный тариф.

В бесплатном тарифе пользователи могут переводить до 700 тысяч рублей физлицам без комиссии, оплачивать 20 платёжных поручений и снимать в банкомате до 50 тысяч рублей без комиссии. Как объяснили в проекте, окончательная стоимость опций ещё не сформирована, в будущем появится возможность купить дополнительные услуги.

На запуск проекта ушло шесть месяцев, собственный капитал «Бланка» — 1,226 млрд рублей. «Бланк» работает по банковской лицензии ООО «Инвестиционный Банк "Веста"». По данным «Контур.Фокуса», 100% «Весты» принадлежит «Московскому кредитному банку». В проекте не раскрывают, сколько инвестировали в запуск и какие доли принадлежат создателям.

«Бланк» запустили бывшие топ-менеджеры «Модульбанка»: финансовый директор Алексей Васильев, директор по продажам и развитию региональной сети Антон Захаров, директор по маркетингу Дмитрий Салатов, операционный директор Нур Ибрагимов и технический директор Роберт Сабирянов.