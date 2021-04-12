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Бывшие топ-менеджеры «Модульбанка» запустили банк для бизнеса «Бланк» Статьи редакции
Вместо банковского счёта в нём финансовые потоки, а любой тариф можно настроить под себя.
Сейчас «Бланк» доступен только по приглашениям, рассказал vc.ru представитель проекта. Каждый зарегистрированный пользователь получает возможность пригласить ещё пятерых друзей.
Чтобы получить ранний доступ к банку, можно скачать приложение, зарегистрироваться в нём и оставить заявку. Когда доступ будет свободным для всех, в компании пока не говорят.
Основная особенность «Бланка» — отказ от привязки к банковскому счету и переход на финансовые потоки. Внутри приложения предприниматель может настроить правило, которое будет распределять входящие деньги по любой логике.
Например, потоки могут автоматически откладывать каждый месяц, неделю или день фиксированную сумму на аренду офиса, забирать процент от входящих поступлений на налоги или новую машину.
В планах банка распространить этот принцип на другие продукты — поток выручки от эквайринга, пополняемый кредит или валютный поток, в котором предприниматели смогут настраивать правила конвертации валют в зависимости от их курсов.
Пользоваться банком можно через мобильное приложение — все функции реализованы в нём. «Бланк» предлагает базовый бесплатный тариф, который можно настроить под себя — добавить необходимое количество платёжных поручений, выбрать сумму снятия наличных или вывода средств на счет физлица. После этого формируется персонализированный тариф.
В бесплатном тарифе пользователи могут переводить до 700 тысяч рублей физлицам без комиссии, оплачивать 20 платёжных поручений и снимать в банкомате до 50 тысяч рублей без комиссии. Как объяснили в проекте, окончательная стоимость опций ещё не сформирована, в будущем появится возможность купить дополнительные услуги.
На запуск проекта ушло шесть месяцев, собственный капитал «Бланка» — 1,226 млрд рублей. «Бланк» работает по банковской лицензии ООО «Инвестиционный Банк "Веста"». По данным «Контур.Фокуса», 100% «Весты» принадлежит «Московскому кредитному банку». В проекте не раскрывают, сколько инвестировали в запуск и какие доли принадлежат создателям.
«Бланк» запустили бывшие топ-менеджеры «Модульбанка»: финансовый директор Алексей Васильев, директор по продажам и развитию региональной сети Антон Захаров, директор по маркетингу Дмитрий Салатов, операционный директор Нур Ибрагимов и технический директор Роберт Сабирянов.
К команде присоединились директор по продукту из агентства продуктового дизайна «Простор» Артем Чернышев и бывший руководитель службы поддержки «Рокетбанка» Исмаил Алиев.
Предлагаю в интерфейсе банка вот так и оставить. И добавить: Голубой банк, Зеленый банк, ху.вый банк.
А чем х.евый от голубого и зелёного отличается?
"Бланк"
То есть они решили назвать банк именно тем, что ненавидит нормальный предприниматель. Бланк - символ бюрократии. Архаизм в век цифры. Круто!
Ну почему, открываешь однажды это приложение, а у тебя там blank. Вполне современно и в духе других банков :)
Можно не решать за всех предпринимателей?
Так он не писал "все". Он сказал - "нормальный предприниматель") А вы видимо любите бланки, да?)
Пустой счет в принципе тоже мечта предпринимателя
Основная особенность «Бланка» — отказ от привязки к банковскому счету и переход на финансовые потоки
А это законно?
Я думаю, это просто "инновация" в интерфейсе, а под капотом как были счета, так и остались. Вряд ли они АБС с нуля написали.
Ну он и сейчас приходит
Сайт не открывается
странно, у меня открывается
Поделитесь приглашением.
Например, потоки могут автоматически откладывать каждый месяц, неделю или день фиксированную сумму на аренду офиса, забирать процент от входящих поступлений на налоги или новую машину.
Это круто
Инвесткопилка у Тинькофф. Но тут очевидно будет более гибкий функционал.
Интересно, какой гений додумался до такого названия?
Не знаю почему,но мне почему то на ум приходит,что у Ленина был дедушка с фамилией Бланк))
Рокет дубль два?
А вот с французского
blanc - белый, отбеленный
Это как трактовать? как все путём?? или типа все отмоем?
я в французском не силен
просто скучаю
кто эксперт - подскажите)
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