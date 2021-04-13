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Финансы
Евгения Евсеева

Ozon купит у «Совкомбанка» банк «Оней» для развития финтех-направления Статьи редакции

В декабре 2020 года этот банк продал «Совкомбанку» «Ашан».

  • Ozon договорился с «Совкомбанком» о покупке 100% банка «Оней». Окончательную сумму определят по стоимости активов на момент закрытия сделки, но компания ожидает, что она не превысит $10 млн.
  • Покупка банка позволит маркетплейсу получить лицензии, необходимые для развития финансовых услуг. Ozon рассчитывает, что так он сможет привлечь больше продавцов, усилить монетизацию платформы и расширить рынок для компании.
  • Эта сделка даст Ozon дополнительную гибкость при запуске финансовых услуг, например, платёжные решения на базе Системы быстрых платежей (СБП), у которой самые низкие комиссии, рассказал вице-президент Ozon по финансовым сервисам Ваэ Овасапян.
  • 12 апреля гендиректор Ozon Александр Шульгин сообщил Financial Times, что маркетплейс подаст заявку на получение банковской лицензии для развития финансовых услуг.
  • В декабре 2020 года «Ашан» продал собственный банк «Оней» «Совкомбанку». Компании сообщали, что «Оней» начнет процедуру ребрендинга после закрытия сделки. В феврале Ozon учредил микрокредитную компанию. Планы на неё ритейлер не раскрывал.
  • Финтех-направление развивает и конкурирующий Wildberries: в феврале глава ритейлера Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит». В начале апреля она рассказала, что маркетплейс начал переговоры с банками о создании собственного финтех-продукта.

#новость #ozon #совкомбанк

1301 просмотров
16 16 комментариев
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16 комментариев
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Alex Black

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Вслед за"дикими ягодами" тоже решили себе карманный банк заиметь. Теперь ход за Яндекс маркетом и КазаньЭкспрессом 🧐

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Макс Петров

Alex
5

И все напряглись в ожидании хода от КазаньЭкспресс

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Alex Black

Макс
0

А что, мне нравятся как работают этим ребята. Протестировал их маркетплейс. Думал облажаются где-нибудь. Ан нет! Реально на следующий день доставка. Молодцы! Желаю им успеха в конкуренции за этот рынок.

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Andre Macareno

Alex
2

Так это пока клиентов мало

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Johnny Smitty

Макс
0

Так у них есть уже банк, они первопроходцы. Банк 131 от их основного акционера. 

Ответить

Hesherr

Alex
0

А для чего им "карманный" банк?

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alex twit

2

Озоней

Ответить

Airat Kafman

alex
2

Ты давай тут не озоней

Ответить

Hesherr

Airat
–1

Что?

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Captain

1

Если я как конечный потребитель получу от этого выгоду, то пусть хоть банк, хоть автосалон покупают. Только мне почему-то кажется, что они преследуют свою выгоду и увеличивать ее будут за счет продавцов и покупателей. Просто больше инструментов у них для этого появится.... Ну может хоть акции подрастут. А вы купили себе? ;)

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HD WATCH Nobody 2021 Online

–10

topz
https://cas.gsu.edu/files/formidable/30/the-flash-season-7-episode-7-online-full-episodes.pdf

Ответить

Alex Shapovalov

HD
0

Чётко и по делу

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Sergei Timofeyev

Alex
0

Вот, кстати, реально! По ссылке тоже не ходил.

Ответить

Hesherr

Sergei
0

Там вирус?

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Sergei Timofeyev

Hesherr
0

Я даже не знаю

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Murat Oshroev

0

Какой поворот )

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