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Ozon купит у «Совкомбанка» банк «Оней» для развития финтех-направления Статьи редакции
В декабре 2020 года этот банк продал «Совкомбанку» «Ашан».
- Ozon договорился с «Совкомбанком» о покупке 100% банка «Оней». Окончательную сумму определят по стоимости активов на момент закрытия сделки, но компания ожидает, что она не превысит $10 млн.
- Покупка банка позволит маркетплейсу получить лицензии, необходимые для развития финансовых услуг. Ozon рассчитывает, что так он сможет привлечь больше продавцов, усилить монетизацию платформы и расширить рынок для компании.
- Эта сделка даст Ozon дополнительную гибкость при запуске финансовых услуг, например, платёжные решения на базе Системы быстрых платежей (СБП), у которой самые низкие комиссии, рассказал вице-президент Ozon по финансовым сервисам Ваэ Овасапян.
- 12 апреля гендиректор Ozon Александр Шульгин сообщил Financial Times, что маркетплейс подаст заявку на получение банковской лицензии для развития финансовых услуг.
- В декабре 2020 года «Ашан» продал собственный банк «Оней» «Совкомбанку». Компании сообщали, что «Оней» начнет процедуру ребрендинга после закрытия сделки. В феврале Ozon учредил микрокредитную компанию. Планы на неё ритейлер не раскрывал.
- Финтех-направление развивает и конкурирующий Wildberries: в феврале глава ритейлера Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит». В начале апреля она рассказала, что маркетплейс начал переговоры с банками о создании собственного финтех-продукта.
Вслед за"дикими ягодами" тоже решили себе карманный банк заиметь. Теперь ход за Яндекс маркетом и КазаньЭкспрессом 🧐
И все напряглись в ожидании хода от КазаньЭкспресс
А что, мне нравятся как работают этим ребята. Протестировал их маркетплейс. Думал облажаются где-нибудь. Ан нет! Реально на следующий день доставка. Молодцы! Желаю им успеха в конкуренции за этот рынок.
Так у них есть уже банк, они первопроходцы. Банк 131 от их основного акционера.
Озоней
Если я как конечный потребитель получу от этого выгоду, то пусть хоть банк, хоть автосалон покупают. Только мне почему-то кажется, что они преследуют свою выгоду и увеличивать ее будут за счет продавцов и покупателей. Просто больше инструментов у них для этого появится.... Ну может хоть акции подрастут. А вы купили себе? ;)
Чётко и по делу
Вот, кстати, реально! По ссылке тоже не ходил.
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