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Финансы
Евгения Евсеева

Ozon купит у «Совкомбанка» бывший банк «Ашана» для развития финтех-направления Статьи редакции

«Совкомбанк» выкупил «Оней» у ритейлера в конце 2020 года.

  • Ozon договорился с «Совкомбанком» о покупке 100% банка «Оней». Окончательную сумму определят по стоимости активов на момент закрытия сделки, но компания ожидает, что она не превысит $10 млн.
  • Покупка банка позволит маркетплейсу получить лицензии, необходимые для развития финансовых услуг. Ozon рассчитывает, что так он сможет привлечь больше продавцов, усилить монетизацию платформы и расширить рынок для компании.
  • Эта сделка даст Ozon дополнительную гибкость при запуске финансовых услуг, например, платёжные решения на базе Системы быстрых платежей (СБП), у которой самые низкие комиссии, рассказал вице-президент Ozon по финансовым сервисам Ваэ Овасапян.
  • 12 апреля гендиректор Ozon Александр Шульгин сообщил Financial Times, что маркетплейс подаст заявку на получение банковской лицензии для развития финансовых услуг.
  • В декабре 2020 года «Ашан» продал собственный банк «Оней» «Совкомбанку». Компании сообщали, что «Оней» начнет процедуру ребрендинга после закрытия сделки. В феврале Ozon учредил микрокредитную компанию. Планы на неё ритейлер не раскрывал.
  • Финтех-направление развивает и конкурирующий Wildberries: в феврале глава ритейлера Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит». В начале апреля она рассказала, что маркетплейс начал переговоры с банками о создании собственного финтех-продукта.

#новость #ozon #совкомбанк

3209 просмотров
41 41 комментарий
21
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41 комментарий
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Alex Black

4

Вслед за"дикими ягодами" тоже решили себе карманный банк заиметь. Теперь ход за Яндекс маркетом и КазаньЭкспрессом 🧐

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Макс Петров

Alex
21

И все напряглись в ожидании хода от КазаньЭкспресс

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Alex Black

Макс
2

А что, мне нравятся как работают этим ребята. Протестировал их маркетплейс. Думал облажаются где-нибудь. Ан нет! Реально на следующий день доставка. Молодцы! Желаю им успеха в конкуренции за этот рынок.

Ответить

Andre Macareno

Alex
4

Так это пока клиентов мало

Ответить

Dmitry

Alex
0

Тоже попробовали их, очень позабавило требование сделать фото с паспортом и паспортные данные администратора. Вообще механизм регистрации очень странный. Сперва заполняешь одну анкету, но создать магазин не можешь потому что надо отправить фото с паспортом на электронную почту, после чего тебе дают новую ссылку с анкетой где почти все вопросы из первой анкеты.

Ответить

Johnny Smitty

Макс
0

Так у них есть уже банк, они первопроходцы. Банк 131 от их основного акционера. 

Ответить

Hesherr

Alex
0

А для чего им "карманный" банк?

Ответить

Yury Tsoy

Hesherr
5

Экономия на эквайринге. 
Плюс кредитовать поставщиков/клиентов если необходимо. 

Ответить

Положенный фонарь

Hesherr
4

Лицензия.

Ответить

Dmitriy Raven

Alex
0

У Яндекса уже есть банк вроде. 

Ответить

ЯжПрограммист

Dmitriy
1

Так они же отдали я.деньги и как раз с тех пор лицензии и не стало

Ответить

Alexey QuQu

Dmitriy
0

Пока нет, они пока только планируют его приобрести

Ответить

Hesherr

Dmitriy
0

Сделка с Тинькофф сорвалась

Ответить

Alex Black

Dmitriy
0

Вообще-то нету 🤷‍♂️

Ответить

alex twit

7

Озоней

Ответить

Airat Kafman

alex
6

Ты давай тут не озоней

Ответить

Hesherr

Airat
–1

Что?

Ответить

Sergei Timofeyev

Hesherr
0

Воздух не порть!

Ответить

Последний Абдужаббор

alex
2

Ойвей банк

Ответить

Captain

3

Если я как конечный потребитель получу от этого выгоду, то пусть хоть банк, хоть автосалон покупают. Только мне почему-то кажется, что они преследуют свою выгоду и увеличивать ее будут за счет продавцов и покупателей. Просто больше инструментов у них для этого появится.... Ну может хоть акции подрастут. А вы купили себе? ;)

Ответить

Sergei Timofeyev

Captain
0

Если будут оборотные средства других увеличивать, то они не только будут иметь комиссию, но ещё и часть с оборота компаний ))

Ответить

Балкон.Ру

0

А банковские лицензии в стране закончились? Почему все покупают банки и переименовывают? Почему бы новый не открыть?

Ответить

Alexey Kalduzov

Балкон.Ру
5

Банковская лицензия стоит очень дорого. И получить ее не так просто.

Ответить

Владислав Пучков

Балкон.Ру
1

Центробанк практически не выдаёт новые лицензии. В стране огромная куча действующих гвонобанков

Ответить

Murat Oshroev

0

Какой поворот )

Ответить

Sergei Timofeyev

Murat
1

В смысле, поворот? На той неделе была новость, из которой следовало, что Озон прицелился на свой финтех.

Ответить

Murat Oshroev

Sergei
0

Так его можно и без банка делать, в рамках полученной лицензии на МФО. Полагаю, что планы на банк шире, чем работа только с поставщиками (В2В). 

Ответить

Sergei Timofeyev

Murat
1

МФО у нас может юриков кредитовать? А как заёмные средства привлекать? Геморрой тот ещё, поэтому лучше купить лицензию.

Ответить

Murat Oshroev

Sergei
0

Конечно может. Есть целый ряд мфо, которые работают, в основном, с юриками. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Murat
2

МФО - три буквы. Банк - четыре. Зачем платить за меньшее, когда можно взять большее?

Ответить

Комментарий удален

Alex Shapovalov

HD
0

Чётко и по делу

Ответить

Sergei Timofeyev

Alex
2

Вот, кстати, реально! По ссылке тоже не ходил.

Ответить

Hesherr

Sergei
0

Там вирус?

Ответить

Sergei Timofeyev

Hesherr
0

Я даже не знаю

Ответить

Avramov Max

HD
0

@Инспектор 

Ответить

Чит Чат

0

А зачем Ашан то его продал, если весь ритейл свои банки начал запускать?

Ответить

Artemy

0

Он ей что?

Ответить

Alec Whitman

0

Что-то все стали банки собственные покупать. дальновидно-дальновидно. кто же в итоге победит в этой конкурентной борьбе?

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Roman Leonov

Alec
0

Курс на США, где финтех давно прижился. А у нас пока ещё нет: если они и появляются, то их давят. Зато крупным игрокам такое под силу

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hakhagmon

0

Так то лучше

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Sergey

0

Совкомбанк купил Восточный и продает Оней 👍

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