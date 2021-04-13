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Ozon купит у «Совкомбанка» бывший банк «Ашана» для развития финтех-направления Статьи редакции
«Совкомбанк» выкупил «Оней» у ритейлера в конце 2020 года.
- Ozon договорился с «Совкомбанком» о покупке 100% банка «Оней». Окончательную сумму определят по стоимости активов на момент закрытия сделки, но компания ожидает, что она не превысит $10 млн.
- Покупка банка позволит маркетплейсу получить лицензии, необходимые для развития финансовых услуг. Ozon рассчитывает, что так он сможет привлечь больше продавцов, усилить монетизацию платформы и расширить рынок для компании.
- Эта сделка даст Ozon дополнительную гибкость при запуске финансовых услуг, например, платёжные решения на базе Системы быстрых платежей (СБП), у которой самые низкие комиссии, рассказал вице-президент Ozon по финансовым сервисам Ваэ Овасапян.
- 12 апреля гендиректор Ozon Александр Шульгин сообщил Financial Times, что маркетплейс подаст заявку на получение банковской лицензии для развития финансовых услуг.
- В декабре 2020 года «Ашан» продал собственный банк «Оней» «Совкомбанку». Компании сообщали, что «Оней» начнет процедуру ребрендинга после закрытия сделки. В феврале Ozon учредил микрокредитную компанию. Планы на неё ритейлер не раскрывал.
- Финтех-направление развивает и конкурирующий Wildberries: в феврале глава ритейлера Татьяна Бакальчук стала владельцем банка «Стандарт-кредит». В начале апреля она рассказала, что маркетплейс начал переговоры с банками о создании собственного финтех-продукта.
Вслед за"дикими ягодами" тоже решили себе карманный банк заиметь. Теперь ход за Яндекс маркетом и КазаньЭкспрессом 🧐
И все напряглись в ожидании хода от КазаньЭкспресс
А что, мне нравятся как работают этим ребята. Протестировал их маркетплейс. Думал облажаются где-нибудь. Ан нет! Реально на следующий день доставка. Молодцы! Желаю им успеха в конкуренции за этот рынок.
Тоже попробовали их, очень позабавило требование сделать фото с паспортом и паспортные данные администратора. Вообще механизм регистрации очень странный. Сперва заполняешь одну анкету, но создать магазин не можешь потому что надо отправить фото с паспортом на электронную почту, после чего тебе дают новую ссылку с анкетой где почти все вопросы из первой анкеты.
Так у них есть уже банк, они первопроходцы. Банк 131 от их основного акционера.
У Яндекса уже есть банк вроде.
Озоней
Ты давай тут не озоней
Если я как конечный потребитель получу от этого выгоду, то пусть хоть банк, хоть автосалон покупают. Только мне почему-то кажется, что они преследуют свою выгоду и увеличивать ее будут за счет продавцов и покупателей. Просто больше инструментов у них для этого появится.... Ну может хоть акции подрастут. А вы купили себе? ;)
Если будут оборотные средства других увеличивать, то они не только будут иметь комиссию, но ещё и часть с оборота компаний ))
А банковские лицензии в стране закончились? Почему все покупают банки и переименовывают? Почему бы новый не открыть?
Банковская лицензия стоит очень дорого. И получить ее не так просто.
Центробанк практически не выдаёт новые лицензии. В стране огромная куча действующих гвонобанков
Какой поворот )
В смысле, поворот? На той неделе была новость, из которой следовало, что Озон прицелился на свой финтех.
Так его можно и без банка делать, в рамках полученной лицензии на МФО. Полагаю, что планы на банк шире, чем работа только с поставщиками (В2В).
МФО у нас может юриков кредитовать? А как заёмные средства привлекать? Геморрой тот ещё, поэтому лучше купить лицензию.
Конечно может. Есть целый ряд мфо, которые работают, в основном, с юриками.
МФО - три буквы. Банк - четыре. Зачем платить за меньшее, когда можно взять большее?
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Чётко и по делу
Вот, кстати, реально! По ссылке тоже не ходил.
Что-то все стали банки собственные покупать. дальновидно-дальновидно. кто же в итоге победит в этой конкурентной борьбе?
Курс на США, где финтех давно прижился. А у нас пока ещё нет: если они и появляются, то их давят. Зато крупным игрокам такое под силу
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