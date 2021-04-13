Более сложные инструменты будут недоступны как минимум до 2022 года.

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Неопытные инвесторы после прохождения тестов на знание рисков смогут приобретать инвестиционные облигации со структурным доходом, зависящим от стоимости акций и фьючерсов на сырье. Об этом пишет РБК со ссылкой на последнюю версию законопроекта ЦБ об ограничении сложных продуктов для неквалифицированных инвесторов.

Подлинность документа изданию подтвердили два источника на финансовом рынке. Как пишет РБК, поправки к законопроекту уже в Госдуме, их могут рассмотреть в скором времени.

Согласно законопроекту простые инструменты (например, акции) будут доступны инвесторам по умолчанию до 1 октября 2021 года, более сложные (например, маржинальная торговля) — с этой даты, но с условием прохождения тестов.

Неквалифицированный инвестор не сможет купить сложный структурный продукт как минимум до 1 апреля 2022 года, за исключением нескольких инструментов.

Неопытные инвесторы после успешной сдачи теста смогут приобретать облигации, выплата дохода по которым зависит от изменений различных показателей, среди них:

Уровень инфляции.

Цена фьючерса на драгметаллы или нефть.

Цена на акции или облигации, торгуемые на российской бирже (за исключением акций и облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов).

Курс валюты, установленный Банком России.

Биржевые индексы.

Доступ к таким инструментам банки и брокеры смогут предоставлять, когда утвердят стандарты проведения тестирования. Одна из прошлых версий законопроекта среди базовых активов содержала лишь такие показатели, как инфляция, ставка RUONIA, индекс Мосбиржи, пишет издание.

В документе предусмотрена и защита инвесторов от изменений законодательства — неквалифицированные инвесторы, которые приобретали структурные продукты до 1 января 2020 года, смогут покупать их и после принятия закона. Это не касается ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Кроме того, в законопроекте указано, что если банки или брокеры систематически предоставляют клиентам неполную или недостоверную информацию о сделках, регулятор сможет ограничить заключение таких сделок.

Правило будет действовать и при продаже не предназначенных для розничных инвесторов инструментов и нарушении требований к проведению тестов. При продаже инвестпродуктов с нарушениями ЦБ обяжет выкупить их.