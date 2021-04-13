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Финансы
Евгения Евсеева

ЦБ разрешит неопытным инвесторам после тестов покупать облигации с привязкой к золоту и нефти — РБК Статьи редакции

Более сложные инструменты будут недоступны как минимум до 2022 года.

9 9 комментариев
499 просмотров

Неопытные инвесторы после прохождения тестов на знание рисков смогут приобретать инвестиционные облигации со структурным доходом, зависящим от стоимости акций и фьючерсов на сырье. Об этом пишет РБК со ссылкой на последнюю версию законопроекта ЦБ об ограничении сложных продуктов для неквалифицированных инвесторов.

Подлинность документа изданию подтвердили два источника на финансовом рынке. Как пишет РБК, поправки к законопроекту уже в Госдуме, их могут рассмотреть в скором времени.

Согласно законопроекту простые инструменты (например, акции) будут доступны инвесторам по умолчанию до 1 октября 2021 года, более сложные (например, маржинальная торговля) — с этой даты, но с условием прохождения тестов.

Неквалифицированный инвестор не сможет купить сложный структурный продукт как минимум до 1 апреля 2022 года, за исключением нескольких инструментов.

Неопытные инвесторы после успешной сдачи теста смогут приобретать облигации, выплата дохода по которым зависит от изменений различных показателей, среди них:

  • Уровень инфляции.
  • Цена фьючерса на драгметаллы или нефть.
  • Цена на акции или облигации, торгуемые на российской бирже (за исключением акций и облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов).
  • Курс валюты, установленный Банком России.
  • Биржевые индексы.

Доступ к таким инструментам банки и брокеры смогут предоставлять, когда утвердят стандарты проведения тестирования. Одна из прошлых версий законопроекта среди базовых активов содержала лишь такие показатели, как инфляция, ставка RUONIA, индекс Мосбиржи, пишет издание.

В документе предусмотрена и защита инвесторов от изменений законодательства — неквалифицированные инвесторы, которые приобретали структурные продукты до 1 января 2020 года, смогут покупать их и после принятия закона. Это не касается ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Кроме того, в законопроекте указано, что если банки или брокеры систематически предоставляют клиентам неполную или недостоверную информацию о сделках, регулятор сможет ограничить заключение таких сделок.

Правило будет действовать и при продаже не предназначенных для розничных инвесторов инструментов и нарушении требований к проведению тестов. При продаже инвестпродуктов с нарушениями ЦБ обяжет выкупить их.

  • 11 января ЦБ представил законопроект об ограничении продаж сложных финансовых продуктов неквалифицированному инвестору до начала тестов на знание рисков. По мнению регулятора, продажа сложных инструментов может привести к финансовым потерям и разочарованию начинающих инвесторов в возможностях финансового рынка.
  • В ответ финансовые ассоциации раскритиковали запрет ЦБ и предложили ввести тестирование для структурных продуктов с 1 апреля 2021 года и с 1 октября 2021 года — для остальных финансовых инструментов. Регулятор доработал законопроект с предложениями участников рынка.
  • В январе 2021 года ЦБ сообщил, что обяжет банки выкупать сложные финансовые продукты у неквалифицированных инвесторов.

#новость #цб

9 9 комментариев
2
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9 комментариев
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Положенный фонарь

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А разве после прохождения теста 'неопытный' становится сразу 'опытным'?
Что это за новые термины вообще? 
Есть квал и неквал, откуда взялись 'опытные'? 

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Egor

Положенный
3

А маразм всё крепчает и крепчает!

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роман долгополов

Положенный
0

Из тик тока взялись,насмотрелись на Ламборджини чужие
А ЦБ определил,что они не слишком много потеряют родительских денег,даже если совсем идиоты,поэтому допустил на начальный уровень

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Airat Kafman

3

- У вас есть отличная возможность накопить на похороны с помощью инвестирования. 
- Я ничего в этом не смыслю.
- Мы все сделаем за вас. 
- А, хорошо.

Ответить

Эмиль Муратов

0

Какая истинная цель, кто что думает?

Ответить

A B

Эмиль
4

Заставить покупать российские акции как можно большее число инвесторов, усложнив доступ на другие рынки 

Ответить

Raimond Vladimirov

Эмиль
1

Усложнить людям жизнь. В принципе это вообще основная цель правительства.

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Roman Kohanov

0

Получил квала вовремя

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