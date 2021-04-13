Пока компания рекомендует подключиться к сервису по форме ИП или юрлица.

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В апреле 2021 года платёжный сервис Robokassa прекратил взаиморасчёты с физлицами и оставил выплаты только юрлицам и ИП, рассказал пользователь vc.ru. В комментариях к постам в группе компании во «ВКонтакте» пользователи сообщают, что служба поддержки обещала вернуться к вопросу с выплатами 12 апреля, однако этого не произошло.

Служба поддержки отвечала пользователям, что пока решение о возобновлении расчётов с физлицами «находится в работе», и рекомендовала подключиться к сервису по форме ИП или юрлица.

Глава Robokassa Татьяна Глазачева подтвердила в разговоре с vc.ru, что компания приостановила переводы физлицам. Компания разорвала договор с ООО РНКО «РИБ», у которого Центробанк отозвал лицензию, а у нового расчётного банка аналогичной платформы нет. Поэтому у Robokassa отсутствует техническая возможности для продолжения работы с физлицами.

Пользователи могут вывести остаток средств на свой счёт самостоятельно, обратившись в РНКО «РИБ». Компания вышлет инструкцию в рассылке и опубликует в личном кабинете пользователей 13 апреля.

Одному из пользователей сервис ответил в личных сообщениях, что приём платежей по форме физлица будет возможет только при подтверждении статуса самозанятого. Глазачева уточнила vc.ru, что компания работает над решением для самозанятых, в том числе автоматической отправкой информации о проведённых платежах в налоговую службу. Сроки реализации — конец мая.