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Robokassa приостановила расчёты с физлицами из-за отзыва лицензии у партнёра Статьи редакции
Пока компания рекомендует подключиться к сервису по форме ИП или юрлица.
В апреле 2021 года платёжный сервис Robokassa прекратил взаиморасчёты с физлицами и оставил выплаты только юрлицам и ИП, рассказал пользователь vc.ru. В комментариях к постам в группе компании во «ВКонтакте» пользователи сообщают, что служба поддержки обещала вернуться к вопросу с выплатами 12 апреля, однако этого не произошло.
Служба поддержки отвечала пользователям, что пока решение о возобновлении расчётов с физлицами «находится в работе», и рекомендовала подключиться к сервису по форме ИП или юрлица.
Глава Robokassa Татьяна Глазачева подтвердила в разговоре с vc.ru, что компания приостановила переводы физлицам. Компания разорвала договор с ООО РНКО «РИБ», у которого Центробанк отозвал лицензию, а у нового расчётного банка аналогичной платформы нет. Поэтому у Robokassa отсутствует техническая возможности для продолжения работы с физлицами.
Пользователи могут вывести остаток средств на свой счёт самостоятельно, обратившись в РНКО «РИБ». Компания вышлет инструкцию в рассылке и опубликует в личном кабинете пользователей 13 апреля.
Одному из пользователей сервис ответил в личных сообщениях, что приём платежей по форме физлица будет возможет только при подтверждении статуса самозанятого. Глазачева уточнила vc.ru, что компания работает над решением для самозанятых, в том числе автоматической отправкой информации о проведённых платежах в налоговую службу. Сроки реализации — конец мая.
Глазачева отметила, что некоторые клиенты-физлица Robokassa вели предпринимательскую деятельность, что запрещено. «Со своей стороны мы приложим максимально возможные усилия, чтобы данную деятельность прекратить и отслеживать в дальнейшем законность и назначение платежей», — добавила она.
Интересно, какие преимущества у робокассы для юриков?
Робочеки — пока единственное нормальное решение на рынке для онлайн-касс.
И все? Может комиссии, или скорость в решении вопросов?
Поверьте, наличие робочеков это очень немало. Что толку в скорости решения вопросов "у другого сервиса", если на его транзакции мне нужно будет вешать стационарную кассу и вот это вот все, связанное с ней.
А тут - вообще полностью готовое решение.
I’m sorry what? Может вы какие-то конкретные фишки имеете ввиду? Конкурентов же полно, а у Робокассы уже были аналогичные истории пару лет назад, да и в целом репутация у неё была довольно дерьмовая. Может сейчас что-то и поменялось.
Чем «Робочеки» не конкретная фишка?
Я прошу прощения, я прочитал не «робочеки», а «робокасса» 🙁
За убогие интерфейсы Робокассы, которые они уже столько лет не могут поменять, я Робокассу никогда всерьёз не воспринимал. Но их решение с онлайн-кассами намного дешевле (до определённых объёмов) и не требует подключения, в отличие от других, где надо арендовать кассу в одном говносервисе, купить накопитель, подключить ещё один говносервис для формирования чеков, зарегистрировать всё в налоговой, потом подключить эту кассу к эквайерингу, потом проверить, чтобы всё корректно работало, а потом следить, чтобы всё это не сломалось... Так что за Робочеки можно Робокассе многое простить.
Пользователи «Кассы» вели предпринимательскую деятельность, оказывается!
Вот это уровень дедукции, достойный Шерлока.
Пока платят копейку - это ОК, как проблемы у сервиса - ой, а это ЗАПРЕЩЕНО👮🏻♂️
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