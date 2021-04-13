Презентация
серверов от Acer
До начала осталось:
Смотреть
{"id":2972,"title":"\u0412\u0435\u0431\u0438\u043d\u0430\u0440 \u043f\u043e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044e \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430 \u043e\u0442 Microsoft","url":"\/redirect?component=advertising&id=2972&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/231217&hash=2af4649e2f1fb9d084608dab3d710d3891bb2460260cc7224d84dec68fae15c3"}
Финансы
Таня Боброва

Robokassa приостановила расчёты с физлицами из-за отзыва лицензии у партнёра Статьи редакции

Пока компания рекомендует подключиться к сервису по форме ИП или юрлица.

12 12 комментариев
1451 просмотров

В апреле 2021 года платёжный сервис Robokassa прекратил взаиморасчёты с физлицами и оставил выплаты только юрлицам и ИП, рассказал пользователь vc.ru. В комментариях к постам в группе компании во «ВКонтакте» пользователи сообщают, что служба поддержки обещала вернуться к вопросу с выплатами 12 апреля, однако этого не произошло.

Служба поддержки отвечала пользователям, что пока решение о возобновлении расчётов с физлицами «находится в работе», и рекомендовала подключиться к сервису по форме ИП или юрлица.

Глава Robokassa Татьяна Глазачева подтвердила в разговоре с vc.ru, что компания приостановила переводы физлицам. Компания разорвала договор с ООО РНКО «РИБ», у которого Центробанк отозвал лицензию, а у нового расчётного банка аналогичной платформы нет. Поэтому у Robokassa отсутствует техническая возможности для продолжения работы с физлицами.

Пользователи могут вывести остаток средств на свой счёт самостоятельно, обратившись в РНКО «РИБ». Компания вышлет инструкцию в рассылке и опубликует в личном кабинете пользователей 13 апреля.

Одному из пользователей сервис ответил в личных сообщениях, что приём платежей по форме физлица будет возможет только при подтверждении статуса самозанятого. Глазачева уточнила vc.ru, что компания работает над решением для самозанятых, в том числе автоматической отправкой информации о проведённых платежах в налоговую службу. Сроки реализации — конец мая.

Глазачева отметила, что некоторые клиенты-физлица Robokassa вели предпринимательскую деятельность, что запрещено. «Со своей стороны мы приложим максимально возможные усилия, чтобы данную деятельность прекратить и отслеживать в дальнейшем законность и назначение платежей», — добавила она.

#новость #robokassa

12 12 комментариев
5
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","robokassa"], "comments": 12, "likes": 5, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 233232, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 13 Apr 2021 14:04:59 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Philipp Novikov

4
Ответить

Мурад Муртазалиев

0

Интересно, какие преимущества у робокассы для юриков?

Ответить

Sergey Filimonov

Мурад
6

Робочеки — пока единственное нормальное решение на рынке для онлайн-касс. 

Ответить

Мурад Муртазалиев

Sergey
0

И все? Может комиссии, или скорость в решении вопросов?

Ответить

Николай Новиков

Мурад
4

Поверьте, наличие робочеков это очень немало. Что толку в скорости решения вопросов "у другого сервиса", если на его транзакции мне нужно будет вешать стационарную кассу и вот это вот все, связанное с ней.
А тут - вообще полностью готовое решение.

Ответить

Вячеслав Осадчий

Sergey
0

I’m sorry what? Может вы какие-то конкретные фишки имеете ввиду? Конкурентов же полно, а у Робокассы уже были аналогичные истории пару лет назад, да и в целом репутация у неё была довольно дерьмовая. Может сейчас что-то и поменялось.

Ответить

Sergey Filimonov

Вячеслав
1

Чем «Робочеки» не конкретная фишка?

Ответить

Вячеслав Осадчий

Sergey
1

Я прошу прощения, я прочитал не «робочеки», а «робокасса» 🙁

Ответить

Sergey Filimonov

Вячеслав
4

За убогие интерфейсы Робокассы, которые они уже столько лет не могут поменять, я Робокассу никогда всерьёз не воспринимал. Но их решение с онлайн-кассами намного дешевле (до определённых объёмов) и не требует подключения, в отличие от других, где надо арендовать кассу в одном говносервисе, купить накопитель, подключить ещё один говносервис для формирования чеков, зарегистрировать всё в налоговой, потом подключить эту кассу к эквайерингу, потом проверить, чтобы всё корректно работало, а потом следить, чтобы всё это не сломалось... Так что за Робочеки можно Робокассе многое простить.

Ответить

Key Jay

Sergey
0

еще у юнитпей есть чеки. Юзаю обоих, у юнитпей интерфейс поприятнее, apple pay лучше работает, есть оплата с телефона, но нет Вебмани - которые есть у робокассы 

Ответить

Денис Демидов

0

Ожидаемо, все побегут по заданному маршруту

Ответить

From Siberia to London

0

Пользователи «Кассы» вели предпринимательскую деятельность, оказывается!
Вот это уровень дедукции, достойный Шерлока.
Пока платят копейку - это ОК, как проблемы у сервиса - ой, а это ЗАПРЕЩЕНО👮🏻‍♂️

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Digital Horizon
Подписан
Отписаться
Digital Horizon инвестировал в платформу для розничной аналитики Trax Retail
«Единорог» планирует совершенствовать технологии распознавания продуктов на полках магазинов и выходить на новые рынки.
0
Академия Ростеха
Подписан
Отписаться
Академия Ростеха выделила топ-10 ошибок при построении системы наставничества
Руководитель направления развития инженерных, рабочих кадров и молодежи Академии Ростеха Евгения Сурова выступила на ко…
2
Делобанк
Подписан
Отписаться
Хочу принять на работу самозанятого: как составить договор и подтверждать расчёты
Работать с самозанятыми выгодно: не надо платить за них НДФЛ 13%, страховые взносы и сдавать отчётность, а оплату их ра…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Максим Слуцкий
за день
решил я купить на aliexpress статуэтку за 300 тысяч
Aliexpress не возвращает 300 000 рублей за неполученный товар
Богдан Криницкий
за неделю
Ну и название вы выбрали конечно
Zoom перестал продавать свою видеосвязь российским чиновникам и госкомпаниям

Комментарии

N N

Основатель «Теремка»‎ — о…

Ольга Норд

«Яндекс» научил камеру в своём…

Про

Aliexpress не возвращает 300…

Margarita…

Как я работал, пока служил в…

Тарас Мукин

GigAnt’ские инвестиции: как…

Aziz Temurkhan

Основатель «Теремка»‎ — о…

Dima Kalinov

Skyeng вложит 350 млн рублей в…

Иван Гуляев

Основатель «Теремка»‎ — о…

Nikolay Pomeschenko

ЦБ разрешит неопытным…

Мам, купи

Как наш интернет-магазин…

Денис Демидов

Хочешь спасти экологию? Начинай…

Ольга Норд

«Яндекс» научил камеру в своём…

Семён Семёныч

Aliexpress не возвращает 300…

Key Jay

Robokassa приостановила расчёты…

Артем Богданов

Не нашли нужную аудиокнигу…

ЮЛИЯ

Что показали трекеры сна, когда…

Alexandre Lebedev

Bloomberg: Apple работает над…

Alexandr Simonov

«Светофор» и «Вкусвилл» стали…

Oleg Major

«Светофор» и «Вкусвилл» стали…

ilia

«Светофор» и «Вкусвилл» стали…
null