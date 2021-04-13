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серверов от Acer
До начала осталось:
Epic Games привлекла $1 млрд инвестиций от Sony и других при оценке в $28,7 млрд Статьи редакции
Часть денег компания планирует потратить на суды с Apple, писало Bloomberg.
- В частности, разработчик Fortnite привлёк $200 млн от Sony. В раунде также участвовали Appaloosa, Baillie Gifford, Fidelity Management & Research Company и другие инвесторы, условия сделок и суммы инвестиций компания не раскрывает. Гендиректор Epic Games Тим Суини остаётся держателем контрольного пакета акций.
- Компания планирует направить инвестиции в том числе на поддержку разработчиков, которые пользуются движком Unreal Engine, онлайн-сервисами Epic и магазином Epic Games Store.
- В июле 2020 года Epic Games привлекла $250 млн от Sony. Издание VentereBeat писало, что компания получила 1,4% акций разработчика — вся компания в рамках сделки получила оценку в $17,86 млрд.
- О том, что Epic Games ищет инвестиции, в начале апреля говорили источники Bloomberg. Агентство отмечало, что игровой студии нужны деньги в том числе на адвокатов в суде с Apple и Google. Спор компаний длится с лета 2020 года — тогда разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play в знак протеста против комиссий магазинов. Судебный процесс запланирован на 3 мая.
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