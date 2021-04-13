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Инфографика: Microsoft покупает компании чаще Facebook и Google, а на сделки тратит больше денег Статьи редакции
Компания хочет стать лидером благодаря покупкам.
Microsoft пытается занять доминирующее положение среди технологических компаний с помощью крупных приобретений, пишет Axious. Google, Facebook и Amazon уже сталкиваются с антимонопольными проверками из-за своих поглощений, отмечает издание.
Согласно изданию, компания тратит на сделки гораздо больше конкурентов: Facebook купил Instagram и WhatsApp за $23 млрд, а Microsoft потратила LinkedIn и Skype $34,7 млрд, следует из данных издания.
12 апреля Microsoft объявила о покупке Nuance за $19,7 млрд — это компания, причастная к созданию Siri. Это стало вторым крупнейшим приобретением компании после LinkedIn. В сентябре 2020 года она также купила $7,5 млрд издателя The Elder Scrolls, Doom, Fallout — студию ZeniMax Media.
За последний год Microsoft вела переговоры о покупке с несколькими компаниями: в апреле она может купить Discord за $10 млрд, а до этого рассматривала приобретение Pinterest за $51 млрд и TikTok за $10-30 млрд.
Microsoft потратила LinkedIn и Skype $34,7 млрд
Зато они теперь точно знают кого нанимают FAANG.
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Учитель объясняет, что музыка, помимо стимулирования выражения и поз, работает с рядом математических понятий, которые помогают организовать рассуждения и улучшить обучение в игровой форме. Это случай разделения времени на ритмические фигуры, которые представляют различную продолжительность нот или пауз, и соотношение пропорций, организацию шкалы в группы по семь нот, чтение партитур, которые представляют собой визуальный код.
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Музыка в наборах
Еще один аспект, подчеркнутый учителем, - это то, что музыка - это социальный феномен, который способствует взаимодействию между людьми. Мы всегда играем или поем для кого-то. Положение перед публикой, безусловно, вызывает стресс, но ученика можно научить справляться с этим. «Играя в группе, давление меньше, потому что мы чувствуем поддержку», - объясняет он. Достижения этого типа, как гарантирует музыкант, будут
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