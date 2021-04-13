Компания хочет стать лидером благодаря покупкам.

Microsoft пытается занять доминирующее положение среди технологических компаний с помощью крупных приобретений, пишет Axious. Google, Facebook и Amazon уже сталкиваются с антимонопольными проверками из-за своих поглощений, отмечает издание.

Axios

Согласно изданию, компания тратит на сделки гораздо больше конкурентов: Facebook купил Instagram и WhatsApp за $23 млрд, а Microsoft потратила LinkedIn и Skype $34,7 млрд, следует из данных издания.

12 апреля Microsoft объявила о покупке Nuance за $19,7 млрд — это компания, причастная к созданию Siri. Это стало вторым крупнейшим приобретением компании после LinkedIn. В сентябре 2020 года она также купила $7,5 млрд издателя The Elder Scrolls, Doom, Fallout — студию ZeniMax Media.

За последний год Microsoft вела переговоры о покупке с несколькими компаниями: в апреле она может купить Discord за $10 млрд, а до этого рассматривала приобретение Pinterest за $51 млрд и TikTok за $10-30 млрд.