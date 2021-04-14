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Евгения Евсеева

Mastercard, российские банки и производитель бесконтактных устройств ISBC запустили оплату товаров брелоками Статьи редакции

К проекту присоединились восемь банков — среди них нет «Сбера» и «Тинькофф».

20 20 комментариев
688 просмотров

Mastercard, российский производитель бесконтактных платёжных устройств ISBC и европейский разработчик услуг по токенизации Fidesmo представили брелок с функцией бесконтактной оплаты ISBC Pay, пишет РБК со ссылкой на совместное заявление.

Как пояснил РБК управляющий директор ISBC Никита Кожемякин, в отличие от других брелоков для оплаты, клиенты смогут привязать к устройству карту Mastercard любого участвующего в проекте банка, а при необходимости поменять её на другую.

ISBCgroupRus

На первом этапе к проекту присоединились восемь банков: «Газпромбанк», «Почта Банк», «Московский кредитный банк», «Россельхозбанк», банк «Открытие», «Альфа-банк», «Татсоцбанк» и «Промсвязьбанк».

Cейчас карту банка в зависимости от платёжной системы можно подключить к смартфону, отдельным моделям часов и фитнес-браслетов.

ISBC не раскрывает, сколько рассчитывает заработать на проекте. Лишь объясняет, что при продаже брелока ISBC будет отчислять часть суммы Fidesmo, пишет издание.

Начальник управления пластиковых карт Татсоцбанка Вадим Иванов отметил, что смартфоны и смарт-часы с модулем NFC — это довольно дорогое оборудование, а брелок стоит 1490 руб.

Преимуществами брелока как средства оплаты участники проекта считают то, что ему не требуются доступ в интернет и подзарядка, на нем нет маркировки и персональных данных владельца.

«Банковскую карту можно забыть дома, телефон может разрядиться — в таких случаях пригодится брелок с функцией оплаты. Можно выпустить несколько таких брелоков и дать детям; если они его потеряют, ничего страшного не случится — на брелоке нет платежных реквизитов, его можно заблокировать, не блокируя саму карту», — рассказал Никита Кожемякин.

По его прогнозу, пользователями подобных устройств в России могут стать до 10% владельцев банковских карт Mastercard.

#новость #mastercard

20 20 комментариев
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20 комментариев
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Никита Андреев

3

Полторы тысячи! Столько же стоят в рознице смарт-браслеты с NFC.

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Beerman

Никита
0

а сколько стоят те, у которых NFC работает не только в Китае?

Ответить

KINCH

Beerman
0

Новый Xiaomi Band 6 купите с nfc за треху

Ответить

Илья Тюменцев

KINCH
0

И? Он же не поддерживает NFC-оплату на сегодняшний день. Только mi band 4 официально и без костылей.

Ответить

Александр

2

Потерял брелок и началась веселуха!

Ответить

Backend Gleb

0

Лучше бы у ми бенда больше партнёров банков сделали

Ответить

Александр

0

Входит, с конца

Ответить

Sasha Guseinov

0

Сейчас любой бюджетник в себе должен иметь NFC. Покупать браслет за 1.5к нецелесообразно, смартфон рано или поздно каждый обновляет или покупает

Ответить

Sergei Timofeyev

Sasha
0

Должен - не должен. У меня нет и в следующем также вряд ли будет. Зачем? Удобство сомнительное. Когда карта была без NFC, то любая операция - пинкод, сейчас до 1000 или до 3000 (не понял зависимости) - без пинкода. Нашли вашу карту и пока вы её не заблокировали - ей расплачиваются. Как убрать бесплатные лимиты так и не нашёл ни в одном из банков.

Ответить

Sasha Guseinov

Sergei
0

Получается что андроид аппараты тоже имеют в себе свойство не просить авторизацию за оплату до 1000₽? Покупайте iPhone тогда)

Ответить

Sergei Timofeyev

Sasha
0

Карта и брелок не попросят.

Ответить

Sasha Guseinov

Sergei
0

Часы с NFC тогда куда полезнее окажутся, их хотя бы потерять не так просто

Ответить

Склонный ключ

0

Citiбанк выдал такую метку для ребёнка за 500 руб. Работает

Ответить

Sergei Timofeyev

Склонный
0

В остальном же банк - днище

Ответить

Склонный ключ

Sergei
0

Особо интересного ничего, согласен

Ответить

Sergei Timofeyev

Склонный
0

Как клиент, который:
а) пользовался услугами банка 13 лет;
б) уже полтора года НЕ может закрыть счёт в этом прекрасном банке...

Ответить

Вячеслав Григорьев

–1

Начальник управления пластиковых карт Татсоцбанка Вадим Иванов отметил, что смартфоны и смарт-часы с модулем NFC — это довольно дорогое оборудование, а брелок стоит 1490 руб.

Да уже у многих NFC есть в телефоне, а через пару лет будет практически у всех. А покупать брелок за полтораху сомнительная хрень, как была и с кольцом. Теперь понятно почему он управляющий в "Татсоцбанке", я вообще не слышал о таком. Кто-то вообще в курсе что за банк? Входит в топ 300?

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Алмаз Загидуллин

Вячеслав
0

Чем Вам брелки не нравятся? Не у всех в телефоне есть нфс или не со всеми терминалами работает. А касательно банка - это крупный татарстанский банк

Ответить

Sasha Guseinov

Алмаз
0

2021 год во дворе, NFC есть не у каждого произ....да потому что говно покупать не надо вот и все. Есть все везде

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Алмаз Загидуллин

Sasha
0

Pixel 2XL, работает не со всеми. Гугл говно?

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