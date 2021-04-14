К проекту присоединились восемь банков — среди них нет «Сбера» и «Тинькофф».

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Mastercard, российский производитель бесконтактных платёжных устройств ISBC и европейский разработчик услуг по токенизации Fidesmo представили брелок с функцией бесконтактной оплаты ISBC Pay, пишет РБК со ссылкой на совместное заявление.

Как пояснил РБК управляющий директор ISBC Никита Кожемякин, в отличие от других брелоков для оплаты, клиенты смогут привязать к устройству карту Mastercard любого участвующего в проекте банка, а при необходимости поменять её на другую.

На первом этапе к проекту присоединились восемь банков: «Газпромбанк», «Почта Банк», «Московский кредитный банк», «Россельхозбанк», банк «Открытие», «Альфа-банк», «Татсоцбанк» и «Промсвязьбанк».

Cейчас карту банка в зависимости от платёжной системы можно подключить к смартфону, отдельным моделям часов и фитнес-браслетов.

ISBC не раскрывает, сколько рассчитывает заработать на проекте. Лишь объясняет, что при продаже брелока ISBC будет отчислять часть суммы Fidesmo, пишет издание.

Начальник управления пластиковых карт Татсоцбанка Вадим Иванов отметил, что смартфоны и смарт-часы с модулем NFC — это довольно дорогое оборудование, а брелок стоит 1490 руб.

Преимуществами брелока как средства оплаты участники проекта считают то, что ему не требуются доступ в интернет и подзарядка, на нем нет маркировки и персональных данных владельца.

«Банковскую карту можно забыть дома, телефон может разрядиться — в таких случаях пригодится брелок с функцией оплаты. Можно выпустить несколько таких брелоков и дать детям; если они его потеряют, ничего страшного не случится — на брелоке нет платежных реквизитов, его можно заблокировать, не блокируя саму карту», — рассказал Никита Кожемякин.