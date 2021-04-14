серверов от Acer
Бывшие топ-менеджеры Mail.ru Group, GEM Capital и один из разработчиков League of Legends запустили фонд на $50 млн Статьи редакции
The Games Fund будет инвестировать до $2 млн в игровые стартапы на ранней стадии.
Венчурный фонд запускают бывшие менеджеры инвестиционного фонда Mail.ru Games Ventures (теперь My.Games Venture Capital) Мария Кочмола и Илья Еремеев, а также инвесткомпания GEM Capital и бывший технический директор Riot Games Сергей Титов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на основателей фонда.
The Games Fund будет инвестировать в игровые стартапы из Восточной Европы в предпосевном раунде и раунде А, они смогут получить до $2 млн. Также фонд планирует инвестировать до $5 млн в портфельные компании на более поздних стадиях в синдикатах с другими инвесторами, пишет издание.
Фонд уже инвестировал $500 тысяч в белорусскую мобильную студию Purple Games, рассказал Еремеев. Ещё несколько сделок — на финальной стадии.
Новый фонд проинвестировали основатель фонда LVL1 Лев Левиев, основатели разработчиков игр Plarium и Deus Craft, а также инвестбанк Aream, указывает Forbes. Основатели пояснили, что изначально планировали собрать фонд размером в $30 млн, но «недооценили интерес». «Сейчас мы близки к сбору $50 млн и еще готовы принимать новых инвесторов, но планируем закрыть фандрейзинг к концу лета», — рассказала Мария Кочмола.
Советниками фонда стали основатель Fort Ross Ventures Виктор Орловский, основатель Altair Capital Игорь Рябенький, гендиректор Vorhaus Advisors Майк Ворхаус и управляющий директор MGVC Илья Карпинский. По словам Еремеева, они будут в том числе рекомендовать перспективные стартапы.
Сейчас в Восточной Европе более 5000 стартапов-разработчиков игр, оценили в The Games Fund. Однако им сложно привлечь финансовых инвесторов, а не стратегических, считают основатели. Например, в СНГ нет венчурных фондов с фокусом на игры, которые не были бы связаны с крупными игроками рынка, пояснил Еремеев.
Основатель сервиса по рекомендации игр RAWG Гаджи Махтиев считает, что стратегия финансового партнёра, с учетом накопленной в MRGV менеджерской экспертизы, выглядит логичной. Однако полагает, что дефицита финансовых инвесторов на рынке нет.
Фонду Льва Левиева принадлежит доля в издательском доме «Комитет», который управляет проектами vc.ru, TJ, DTF и Coub.
ITT: мейл - говно
Так это и не про мейл новость)
Просто заметил закономерность - если в новости упоминается мейл, то его хейтят в коментах)
Есть такое, причем часто несправделиво. Но в любом случае The Games Fund к мейлу отношения не имеет. Только тем, что мы с Марией работали в MGVC - но это как раз супер классная часть мейла.
Подскажите как проходит процедура 🙄
Легко - пишете нам на apply@gamesfund.vc, мы рассматриваем заявку, общаемся, если все круто - договариваемся и работаем)
Жаль, что вы не инвестируете на начальном этапе и не в рекламных сферах.
Спасибо, что не в онлайн-курсы.
на мой взгляд игры гораздо интереснее онлайн курсов)
100%. только надеюсь, что вы не про гипер-казул 3 в ряд?
Слушай, в разные. И в экшены и в стратегии, и в казуальные. В гиперказуальные скорее нет, но если что то выдающееся будет то рассмотрим)
прекрасно. надеюсь выйдет что то реально удачное. успехов в начинаниях.
может сам чиркану через пару месяцов, есть пара идей еще дотестировать
Спасибо!
Илья, привет!
Не увидел на сайте параметров оценки проектов.
На что обращаете внимание, особенно на пресиде? 🤔
Как оцениваете?
Достаточно ли там-сам-сом, трендов и юнит-экономики на уррвне фантазии (на пресиде редко иначе)?
И, раз уж об играх речь - то как лучше описать, чтобы не грузить диздоком в формате вики? 😬
Опять же - какие вещи указать обязательно, а что важно меньше и стоит опустить?
Знаком не по-наслышке со стартапами и фондами, но с игровыми не работал, а хотелось бы)
Когда будут новости, что бывшие разработчики инвестировали лямы баксов на разработку нового двухлитровго турбомотора для весты?
Основатели пояснили, что изначально планировали собрать фонд размером в $30 млн, но «недооценили интерес».
Серьёзно? Не смогли оценить интерес к рынку на котором собрались работать? Очень странно это.
В Восточной Европе еще никто до нас не собирал VC фонд для инвестиций в игры. Мы подошли консервативно к оценке.
Так надо было у экспертов VC спросить, мы тут ответы на все вопросы знаем, практически.
В Восточной Европе еще никто до нас не собирал VC фонд для инвестиций
Да ну бросьте. Мне кажется я уже лет десять о таких "никто до нас" каждые два года читают. Вот только что удалось вспомнить из последнего https://www.vgames.vc/
инвестбанк Aream даже не гуглится.
У мейла в свои игры не чень получилось, решили просто чужие деньги раздавать.
Кроме аллодов и варфейча у них были свои игры? Остальные же просто лицензии покупали?
Пока работали в MGVC мы больше 35 инвестиций сделали.
И вообще у мейла (как корпорации, включая дочерние студии) десятки своих игр, и мобильных и PC.
Единственный момент - The Games Fund был основан мной, Марией Кочмола, Сергеем Титовым и GEM Capital. Не только бывшими топами MGVC.
Счет, надеюсь, в сбербанке? :)
Блоги компаний
Показать еще