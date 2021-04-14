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Финансы
Таня Боброва

Бывшие топ-менеджеры Mail.ru Group, GEM Capital и один из разработчиков League of Legends запустили фонд на $50 млн Статьи редакции

The Games Fund будет инвестировать до $2 млн в игровые стартапы на ранней стадии.

31 31 комментарий
2008 просмотров

Венчурный фонд запускают бывшие менеджеры инвестиционного фонда Mail.ru Games Ventures (теперь My.Games Venture Capital) Мария Кочмола и Илья Еремеев, а также инвесткомпания GEM Capital и бывший технический директор Riot Games Сергей Титов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на основателей фонда.

The Games Fund будет инвестировать в игровые стартапы из Восточной Европы в предпосевном раунде и раунде А, они смогут получить до $2 млн. Также фонд планирует инвестировать до $5 млн в портфельные компании на более поздних стадиях в синдикатах с другими инвесторами, пишет издание.

Фонд уже инвестировал $500 тысяч в белорусскую мобильную студию Purple Games, рассказал Еремеев. Ещё несколько сделок — на финальной стадии.

Новый фонд проинвестировали основатель фонда LVL1 Лев Левиев, основатели разработчиков игр Plarium и Deus Craft, а также инвестбанк Aream, указывает Forbes. Основатели пояснили, что изначально планировали собрать фонд размером в $30 млн, но «недооценили интерес». «Сейчас мы близки к сбору $50 млн и еще готовы принимать новых инвесторов, но планируем закрыть фандрейзинг к концу лета», — рассказала Мария Кочмола.

Советниками фонда стали основатель Fort Ross Ventures Виктор Орловский, основатель Altair Capital Игорь Рябенький, гендиректор Vorhaus Advisors Майк Ворхаус и управляющий директор MGVC Илья Карпинский. По словам Еремеева, они будут в том числе рекомендовать перспективные стартапы.

Сейчас в Восточной Европе более 5000 стартапов-разработчиков игр, оценили в The Games Fund. Однако им сложно привлечь финансовых инвесторов, а не стратегических, считают основатели. Например, в СНГ нет венчурных фондов с фокусом на игры, которые не были бы связаны с крупными игроками рынка, пояснил Еремеев.

Основатель сервиса по рекомендации игр RAWG Гаджи Махтиев считает, что стратегия финансового партнёра, с учетом накопленной в MRGV менеджерской экспертизы, выглядит логичной. Однако полагает, что дефицита финансовых инвесторов на рынке нет.

Фонду Льва Левиева принадлежит доля в издательском доме «Комитет», который управляет проектами vc.ru, TJ, DTF и Coub.

#новость #инвестиции

31 31 комментарий
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31 комментарий
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Макс Верстаппен

2

ITT: мейл - говно

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Ilya Eremeyev

Макс
1

Так это и не про мейл новость)

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Макс Верстаппен

Ilya
2

Просто заметил закономерность - если в новости упоминается мейл, то его хейтят в коментах)

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Ilya Eremeyev

Макс
0

Есть такое, причем часто несправделиво. Но в любом случае The Games Fund к мейлу отношения не имеет. Только тем, что мы с Марией работали в MGVC - но это как раз супер классная часть мейла.

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Artem Kapnist

Макс
0

Есть такое)

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Artem Kapnist

0

Подскажите как проходит процедура 🙄

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Ilya Eremeyev

Artem
2

Легко - пишете нам на apply@gamesfund.vc, мы рассматриваем заявку, общаемся, если все круто - договариваемся и работаем)

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Маркетологов к стенке

Ilya
0

Жаль, что вы не инвестируете на начальном этапе и не в рекламных сферах.

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Roman Konstantinov

Ilya
0

Отправил) Будем ждать

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Ilya Eremeyev

Artem
0

на сайте есть форма заявки, можно прямо оттуда

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Сергей Милосердов

0

Спасибо, что не в онлайн-курсы.

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Ilya Eremeyev

Сергей
1

на мой взгляд игры гораздо интереснее онлайн курсов)

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Michael Petrov

Ilya
1

100%. только надеюсь, что вы не про гипер-казул 3 в ряд?

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Юрий Другач

Michael
1

Типа таких?

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Ilya Eremeyev

Michael
0

Слушай, в разные. И в экшены и в стратегии, и в казуальные. В гиперказуальные скорее нет, но если что то выдающееся будет то рассмотрим)

Ответить

Michael Petrov

Ilya
1

прекрасно. надеюсь выйдет что то реально удачное. успехов в начинаниях.
может сам чиркану через пару месяцов, есть пара идей еще дотестировать

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Ilya Eremeyev

Michael
0

Спасибо!

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Сергей Щукин

Ilya
0

Илья, привет!
Не увидел на сайте параметров оценки проектов.
На что обращаете внимание, особенно на пресиде? 🤔
Как оцениваете?
Достаточно ли там-сам-сом, трендов и юнит-экономики на уррвне фантазии (на пресиде редко иначе)?

И, раз уж об играх речь - то как лучше описать, чтобы не грузить диздоком в формате вики? 😬
Опять же - какие вещи указать обязательно, а что важно меньше и стоит опустить?

Знаком не по-наслышке со стартапами и фондами, но с игровыми не работал, а хотелось бы)

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Сергей Подгорный

0

Когда будут новости, что бывшие разработчики инвестировали лямы баксов на разработку нового двухлитровго турбомотора для весты?

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роман долгополов

Сергей
1

Когда везде электрические будут тогда и будет такая новость))

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Ivan Zenkov

0

Основатели пояснили, что изначально планировали собрать фонд размером в $30 млн, но «недооценили интерес».

Серьёзно? Не смогли оценить интерес к рынку на котором собрались работать? Очень странно это.

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Ilya Eremeyev

Ivan
0

В Восточной Европе еще никто до нас не собирал VC фонд для инвестиций в игры. Мы подошли консервативно к оценке.

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Вася Пражкин

Ilya
2

Так надо было у экспертов VC спросить, мы тут ответы на все вопросы знаем, практически.

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Ivan Zenkov

Ilya
0

В Восточной Европе еще никто до нас не собирал VC фонд для инвестиций

Да ну бросьте. Мне кажется я уже лет десять о таких "никто до нас" каждые два года читают. Вот только что удалось вспомнить из последнего https://www.vgames.vc/

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Дмитрий Шепталин

0

инвестбанк Aream даже не гуглится.
У мейла в свои игры не чень получилось, решили просто чужие деньги раздавать. 

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Иван Шеметов

Дмитрий
0

Кроме аллодов и варфейча у них были свои игры? Остальные же просто лицензии покупали? 

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Ilya Eremeyev

Иван
0

Пока работали в MGVC мы больше 35 инвестиций сделали. 

И вообще у мейла (как корпорации, включая дочерние студии) десятки своих игр, и мобильных и PC.

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Ilya Eremeyev

Дмитрий
0

Как не гуглится, первая же ссылка в гугле https://aream.co/

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Ilya Eremeyev

0

Единственный момент - The Games Fund был основан мной, Марией Кочмола, Сергеем Титовым и GEM Capital.  Не только бывшими топами MGVC.

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Andrey

0

Счет, надеюсь, в сбербанке? :) 

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Ilya Eremeyev

Andrey
0

Нет, но какая разница.

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