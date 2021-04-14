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Финансы
Таня Боброва

Бывшие топ-менеджеры Mail.ru Group объявили о создании фонда на $50 млн для инвестиций в разработчиков игр Статьи редакции

The Games Fund будет инвестировать до $2 млн в стартапы на ранней стадии.

3 3 комментария
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Венчурный фонд запускают бывшие менеджеры инвестиционного фонда Mail.ru Games Ventures (теперь My.Games Venture Capital) Мария Кочмола и Илья Еремеев, пишет Forbes со ссылкой на основателей фонда.

The Games Fund будет инвестировать в игровые стартапы из Восточной Европы в предпосевном раунде и раунде А, они смогут получить до $2 млн. Также фонд планирует инвестировать до $5 млн в портфельные компании на более поздних стадиях в синдикатах с другими инвесторами, пишет издание.

Фонд уже инвестировал $500 тысяч в белорусскую мобильную студию Purple Games, рассказал Еремеев. Ещё несколько сделок — на финальной стадии.

Новый фонд проинвестировали основатель фонда LVL1 Лев Левиев, основатели разработчиков игр Plarium и Deus Craft, а также инвестбанк Aream, указывает Forbes. Основатели пояснили, что изначально планировали собрать фонд размером в $30 млн, но «недооценили интерес». «Сейчас мы близки к сбору $50 млн и еще готовы принимать новых инвесторов, но планируем закрыть фандрейзинг к концу лета», — рассказала Мария Кочмола.

Советниками фонда стали основатель Fort Ross Ventures Виктор Орловский, основатель Altair Capital Игорь Рябенький, гендиректор Vorhaus Advisors Майк Ворхаус и управляющий директор MGVC Илья Карпинский. По словам Еремеева, они будут в том числе рекомендовать перспективные стартапы.

Сейчас в Восточной Европе более 5000 стартапов-разработчиков игр, оценили в The Games Fund. Однако им сложно привлечь финансовых инвесторов, а не стратегических, считают основатели. Например, в СНГ нет венчурных фондов с фокусом на игры, которые не были бы связаны с крупными игроками рынка, пояснил Еремеев.

Основатель сервиса по рекомендации игр RAWG Гаджи Махтиев считает, что стратегия финансового партнёра, с учетом накопленной в MRGV менеджерской экспертизы, выглядит логичной. Однако полагает, что дефицита финансовых инвесторов на рынке нет.

Фонду Льва Левиева принадлежит доля в издательском доме «Комитет», который управляет проектами vc.ru, TJ, DTF и Coub.

#новость #инвестиции

3 3 комментария
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3 комментария
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Макс Верстаппен

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ITT: мейл - говно

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Artem Kapnist

0

Подскажите как проходит процедура 🙄

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Дмитрий Шепталин

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инвестбанк Aream даже не гуглится.
У мейла в свои игры не чень получилось, решили просто чужие деньги раздавать. 

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