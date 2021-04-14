Регулятор представил стратегию на 2021-2023 годы.

{"id":233895,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/233895-novye-servisy-sbp-i-perenosimye-bankovskie-scheta-cb-predstavil-strategiyu-razvitiya-nacionalnoy-platezhnoy-sistemy","title":"\u041d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u0421\u0411\u041f \u0438 \u00ab\u043f\u0435\u0440\u0435\u043d\u043e\u0441\u0438\u043c\u044b\u0435 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0447\u0435\u0442\u0430\u00bb: \u0426\u0411 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0451\u0436\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/finance\/233895-novye-servisy-sbp-i-perenosimye-bankovskie-scheta-cb-predstavil-strategiyu-razvitiya-nacionalnoy-platezhnoy-sistemy","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/233895-novye-servisy-sbp-i-perenosimye-bankovskie-scheta-cb-predstavil-strategiyu-razvitiya-nacionalnoy-platezhnoy-sistemy&title=\u041d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u0421\u0411\u041f \u0438 \u00ab\u043f\u0435\u0440\u0435\u043d\u043e\u0441\u0438\u043c\u044b\u0435 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0447\u0435\u0442\u0430\u00bb: \u0426\u0411 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0451\u0436\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/233895-novye-servisy-sbp-i-perenosimye-bankovskie-scheta-cb-predstavil-strategiyu-razvitiya-nacionalnoy-platezhnoy-sistemy&text=\u041d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u0421\u0411\u041f \u0438 \u00ab\u043f\u0435\u0440\u0435\u043d\u043e\u0441\u0438\u043c\u044b\u0435 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0447\u0435\u0442\u0430\u00bb: \u0426\u0411 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0451\u0436\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/233895-novye-servisy-sbp-i-perenosimye-bankovskie-scheta-cb-predstavil-strategiyu-razvitiya-nacionalnoy-platezhnoy-sistemy&text=\u041d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u0421\u0411\u041f \u0438 \u00ab\u043f\u0435\u0440\u0435\u043d\u043e\u0441\u0438\u043c\u044b\u0435 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0447\u0435\u0442\u0430\u00bb: \u0426\u0411 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0451\u0436\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/finance\/233895-novye-servisy-sbp-i-perenosimye-bankovskie-scheta-cb-predstavil-strategiyu-razvitiya-nacionalnoy-platezhnoy-sistemy","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u0421\u0411\u041f \u0438 \u00ab\u043f\u0435\u0440\u0435\u043d\u043e\u0441\u0438\u043c\u044b\u0435 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0447\u0435\u0442\u0430\u00bb: \u0426\u0411 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0451\u0436\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b&body=https:\/\/vc.ru\/finance\/233895-novye-servisy-sbp-i-perenosimye-bankovskie-scheta-cb-predstavil-strategiyu-razvitiya-nacionalnoy-platezhnoy-sistemy","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 608 просмотров

Центробанк планирует разработать «переносимые банковские счета», которые позволят получать переводы по старым реквизитам в случае смены кредитной организации. Об этом говорится в «Стратегии развития национальной платёжной системы на 2021-2023 годы».

Упрощение перехода клиента в другой банк будет способствовать развитию конкуренции на платёжном рынке, считает регулятор. По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной, которые приводит ТАСС, сервис будет в первую очередь востребован юрлицами.

Мы неоднократно слышали от участников рынка, что закрыть счёт в одном банке — в первую очередь о юрлицах идет речь — и перейти легко в другую кредитную организацию — это целая история. Нужно уведомить всех своих контрагентов о том, что у тебя сменились реквизиты. Всё равно найдется достаточное количество нерадивых контрагентов, которые будут продолжать отправлять деньги по старым реквизитам. Алла Бакина директор департамента национальной платежной системы ЦБ

По её словам, сейчас ЦБ хочет проработать правовой механизм, который будет обеспечивать автоматическую пересылку поступающих средств от банка, в котором ранее обслуживалось юрлицо, в новый банк.

О чём ещё говорится в стратегии ЦБ

ЦБ собирается развивать конкуренцию и технологии на платёжном рынке и обеспечить все категории потребителей «широким спектром доступных, высококачественных и безопасных платёжных услуг». Для этого нужно:

Перейти к широкому применению Open API, что позволит обеспечить эффективное взаимодействие платёжной инфраструктуры, банков, небанковских поставщиков и потребителей платёжных услуг.

Содействовать выходу на рынок небанковских организаций как самостоятельных поставщиков платёжных услуг. В том числе регулятор будет определять критерии допуска компаний на рынок, порядок их работы и проводить риск-ориентированный надзор.



Ввести стандарт раскрытия информации об условиях оказания основных платёжных услуг. Критерием такого стандарта станет «простая и понятная форма», позволяющая быстро определить основные параметры услуги и легко сравнить предложения.



Ввести третью форму денег — цифровой рубль. Он будет храниться на электронных кошельках, с его помощью можно будет платить за покупки и переводить деньги. Регулятор планирует запустить тестирование валюты в 2022 году.



Регулятор планирует развивать и Систему быстрых платежей (СБП), с помощью которой клиенты подключенных к ней банков могут переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам.

Мобильное приложение «СБПэй», с помощью которого пользователи смогут переводить деньги, оплачивать товары и услуги, выставлять электронные счета и так далее. При этом операции через СБП можно будет проводить и через приложения банков.

В 2022-2023 годах ЦБ планирует запустить платежи граждан в пользу госорганов через СБП, в том числе оплату штрафов, сборов, пошлин (C2G).

Также регулятор хочет запустить сервис для выплат россиянам денег из бюджета (G2C).

Добавить в СБП возможность пополнения наличиными банковских счетов, открытых в банках — участниках системы. ЦБ также готов обсудить с рынком запуск в СБП других сервисов — например, выплаты зарплат. В феврале регулятор предлагал протестировать сервис начисления зарплаты по номеру телефона через СБП в 2022 году.