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Новые сервисы СБП и «переносимые банковские счета»: ЦБ представил стратегию развития национальной платёжной системы Статьи редакции
Регулятор представил стратегию на 2021-2023 годы.
Центробанк планирует разработать «переносимые банковские счета», которые позволят получать переводы по старым реквизитам в случае смены кредитной организации. Об этом говорится в «Стратегии развития национальной платёжной системы на 2021-2023 годы».
Упрощение перехода клиента в другой банк будет способствовать развитию конкуренции на платёжном рынке, считает регулятор. По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной, которые приводит ТАСС, сервис будет в первую очередь востребован юрлицами.
По её словам, сейчас ЦБ хочет проработать правовой механизм, который будет обеспечивать автоматическую пересылку поступающих средств от банка, в котором ранее обслуживалось юрлицо, в новый банк.
О чём ещё говорится в стратегии ЦБ
ЦБ собирается развивать конкуренцию и технологии на платёжном рынке и обеспечить все категории потребителей «широким спектром доступных, высококачественных и безопасных платёжных услуг». Для этого нужно:
- Перейти к широкому применению Open API, что позволит обеспечить эффективное взаимодействие платёжной инфраструктуры, банков, небанковских поставщиков и потребителей платёжных услуг.
- Содействовать выходу на рынок небанковских организаций как самостоятельных поставщиков платёжных услуг. В том числе регулятор будет определять критерии допуска компаний на рынок, порядок их работы и проводить риск-ориентированный надзор.
- Ввести стандарт раскрытия информации об условиях оказания основных платёжных услуг. Критерием такого стандарта станет «простая и понятная форма», позволяющая быстро определить основные параметры услуги и легко сравнить предложения.
- Ввести третью форму денег — цифровой рубль. Он будет храниться на электронных кошельках, с его помощью можно будет платить за покупки и переводить деньги. Регулятор планирует запустить тестирование валюты в 2022 году.
Регулятор планирует развивать и Систему быстрых платежей (СБП), с помощью которой клиенты подключенных к ней банков могут переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам.
- Мобильное приложение «СБПэй», с помощью которого пользователи смогут переводить деньги, оплачивать товары и услуги, выставлять электронные счета и так далее. При этом операции через СБП можно будет проводить и через приложения банков.
- В 2022-2023 годах ЦБ планирует запустить платежи граждан в пользу госорганов через СБП, в том числе оплату штрафов, сборов, пошлин (C2G).
- Также регулятор хочет запустить сервис для выплат россиянам денег из бюджета (G2C).
- Добавить в СБП возможность пополнения наличиными банковских счетов, открытых в банках — участниках системы. ЦБ также готов обсудить с рынком запуск в СБП других сервисов — например, выплаты зарплат. В феврале регулятор предлагал протестировать сервис начисления зарплаты по номеру телефона через СБП в 2022 году.
Банк России также хочет совершенствовать регуляторную среду: например, регулировать платежные сервисы в экосистемах. ЦБ хочет, чтобы у россиян была свобода выбора поставщика платёжных услуг и лёгкость его смены, в том числе за счёт доступа поставщиков к клиентскои базе, общим данным и сервисам экосистем.
Я до сих пор решительно не могу понять, почему нельзя сделать _один_ идентификатор счета, который будет лежать в какой-нибудь базе условного ЦБ и по которому банки сами смогут получать нужные бики-хуики.
PS Хотя это, наверное, вопрос из серии "нахрена вам нужен код подразделения, которое выдало мне мой паспорт, типа номера самого паспорта недостаточно?"
Вы на 100% правы, но ЦБ только в последнее десятилетие стал настолько плотно интегрирован технически в банковскую инфраструктуру. СБП например одно из первых проявлений централизации операций не в банке, а непосредственно в системе регулятора. В конечном счете операции будет проводить ЦБ, а банки станут его филиалами для реализации фин.тех продуктов на основе его API.
По мне так ЦБ со временем почти полностью вытеснит банки с рынка, а с людьми будет работать онлайн и через мфц
Я лично это вижу так: банки как вы правильно думаете на 95% себя изживут, однако вместо них будут отдельные IT-комппнии с фин.тех продуктами для граждан, которые будут интегрированы с ЦБ по реестру. Как например сейчас это делают с ФНС. И вот такие приложения и компании займут место банков.
Конкурс на лучшую шутку про сбпэй объявляю открытым!
Теперь счёт будет блокироваться один раз и навсегда?
Вот одно непонятно, зачем они вводят оплату по QR, когда это долго и неудобно, ведь есть прекрасный NFC, для оплаты по которому даже приложение открывать не нужно.
Ещё более странно это ощущается, если брать во внимание платёжку мир, которую тоже лоббирует ЦБ. Где логика?🤔
Они развивают оба направления, сбп борется с переводами по номеру вместо оплаты в белую по карте. И удобней оплатить по QR, чем одному диктовать, а другому вбивать номер и спрашивать тот или нет. Весь Китай в QR кодах для оплаты и им норм, не хотят на NFC массово переходить
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