серверов от Acer
«Сбер» вложит до 350 млрд рублей в развитие нефинансового бизнеса за три года Статьи редакции
В основном банк планирует инвестировать в логистику.
- В планах «Сбера» на ближайшие три года «значительные» инвестиции в небанковский бизнес, преимущественно в современную логистику, пишет Reuters со ссылкой на финансового директора «Сбера» Александру Бурико.
- По её словам, инвестиции могут составить 300-350 млрд рублей. «Мы планируем инвестировать в современную автоматизированную логистическую инфраструктуру, поскольку в России её почти нет», — заявила Бурико.
- После срыва проектов с Ozon и «Яндексом» банк не планирует в этом году новых сделок, пишет Reuters. Летом 2020 года «Сбер» разделил совместные активы с «Яндексом»: банк получил «Яндекс.Деньги» (сейчас — «ЮMoney). В июне источники Reuters говорили, что «Сбер» обсуждает покупку доли в Ozon. Но сделка не произошла, так как «Сбер» оценил компанию в $1,4 млрд и настаивал на ребрендинге
- Бурико уточнила, что в области электронной коммерции банк своими силами запустит продажу одежды.
- В июле 2019 года банк приобрёл логистическую платформу Shiptor, вместе с которой банк развивает сервис для отправки и получения посылок «СберЛогистика».
- В 2020 году «Сбер» планировал, что доля небанковских сервисов достигнет 5% в общей выручке к 2023 году, а к 2030 году вырастет почти до 50%.
- В марте «Сбер» впервые раскрыл выручку своей экосистемы — 71 млрд рублей за год. Нефинансовому бизнесу помогла продажа «Яндексу» 45% в «Яндекс.Маркете», обратило внимание VTimes: прибыль от продажи маркетплейса составила 19,8 млрд рублей.
Им деваться особо некуда. ЦБ ведет к тому, что банки станут практически не нужны
Откуда столько негатива? "В России нет логистики, значит она никому не нужна" - ну и хороших дорог и продуктов нет, тоже никому не нужны? В Китае и Америке тоже не было когда нормальной логистики и создавало его не государства, а частные компании.
"""планируем инвестировать в современную автоматизированную логистическую инфраструктуру, поскольку в России её почти нет»
Если ее нет значит она никому не нужна. Чисто распил бабок
Автоматизированной именно нет, ещё как нужна - убрать полностью человеческий фактор там где он не нужен
Предлагаю sberbrains, для полномасштабной пиар акции запустить урок финансовой грамотности и по договоренности с Минобразованием показывать в школах, считай с 14 или со скольки там карту можно получить и сколько новых клиентов? Сбер за идею купите хату пж
Блоги компаний
Показать еще