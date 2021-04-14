Презентация
серверов от Acer
До начала осталось:
Смотреть
Финансы
Таня Боброва

ЦБ ужесточил требования к банкам по контролю за обналичиванием и отмыванием денег Статьи редакции

Регулятор вдвое снизил порог, который позволяет считать банк причастным к сомнительным операциям. Так банки будут пристальнее следить за клиентами, считает ЦБ.

Российские банки должны тщательнее проверять операции клиентов на риски отмывания и обналичивания денег, следует из письма ЦБ. Регулятор ужесточил требования к банкам по допустимому объёму сомнительных транзакций, изменив их впервые с 2017 года.

Теперь кредитная организация будет считаться причастной в проведении сомнительных действий, если сумма таких операций за квартал составила свыше 500 млн рублей. Сейчас порог составляет 1 млрд рублей, и банки в целом соблюдают ограничения, отметили в ЦБ.

Требование к максимально допустимой доле сомнительных безналичных и наличных операций клиентов осталось прежним: их удельный вес в обороте не должен превышать 2% за квартал.

  • По данным ЦБ, с 2016 по 2020 годы объём вывода денег за рубеж по сомнительным операциям сократился в четыре раза, до 52 млрд рублей, «обналичка» в банковском секторе — в сократился семь раз, до 78 млрд рублей.
  • В 2020-м сократился объём сомнительных операций и продажи наличных через торговые и туристические компании, но выросла доля серых схем, связанных с покупкой металлолома, пишет РБК со ссылкой на регулятора. Среди других схем издание называет транзакции на основании исполнительных документов.

#новость #цб #банки

2472 просмотров
13 13 комментариев
6
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0446\u0431","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0430\u043d\u043a\u0438"], "comments": 13, "likes": 6, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 234022, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 14 Apr 2021 20:37:00 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

alex twit

9

ЦБ ужесточил требования к банкам по обналичиванию и отмыванию денег

Ответить

Владимир

alex
1

А ведь все верно;)

Ответить

Алексей Вежлев

alex
0

Сначала не понял как высказывание отличается от заголовка, а потом как понял

Ответить

Искандер Гарифуллин

3

Ведь превилегия по отмыванию доступна только друзьям сеньора ПУмидора, а обычные смертные граждане РФ должны спонсировать Геленджик 😃

Ответить

Serj Koss

Искандер
0

да откуда вы сектанты лезете....

Ответить

Bet Papa

5

Банки, которые успели отмыть деньги

Ответить

Александр Привалов

Bet
6

Банки, которым и 500 за глаза

Ответить

Радостный единорожек88

6

В целом это хорошо.
Есть только подозрения, что банки начнут ещё больше 'дуть на воду, обжегшись на молоке' 

Ответить

Марк Климов

5

Раз не удалось 100% населения загнать в удобный безнал огромными кэшбеками, начинаем постепенно затягивать гайки по использованию наличности.

Страшно уже лишние 10К в банкомате снимать.

Ответить

Andrey Yukin

Марк
2

Не мыл, не боишься :)

Ответить

Марк Климов

Andrey
0
Ответить

Sergey Vlasov

Марк
0

Да я бы не сказал, что они «огромные». У меня три Карты было с 2017 года — по всем условия стали только хуже. Причём альтернативы не появилось. Что-то новое сразу с неинтересными условиями появляется. В 2017 было несколько карт с хорошей кашей на супермаркеты, например. Сейчас полтора варианта с 3 процентами. Ну, или схемы вроде «семейных» закупок через БКС какой-нибудь с прогоном больших сумм.

Ответить

Эмилия Теплова

0

Чё они сами-то не мониторят и не следят? Зачем делегировать этот процесс банкам? 

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Friflex
Подписан
Отписаться
Играете в шахматы? Welcome на FinChess
Шахматы – это тренд. Шахматные онлайн-сервисы бьют собственные рекорды по популярности, весь мир посмотрел историю амер…
0
Lamoda
Подписан
Отписаться
Lamoda удваивает штат IT-специалистов
Lamoda откроет около 400 вакансий для IT-специалистов, тем самым удвоив штат технических экспертов в компании. Около по…
1
Тинькофф
Подписан
Отписаться
«Администраторы вручную создавали 800 ссылок»: как курсы подготовки к ЕГЭ переходили на онлайн-платежи
«Маков и Партнёры» проводят курсы подготовки к ЕГЭ. Первое время компания принимала оплату наличными и банковскими пере…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
KINCH
за день
Версия K просматривается отделом K
Telegram запустил два новых веб-клиента для мобильных и десктопных устройств
Вася Пражкин
за неделю
> сильной конкуренции > другой менталитет > большинство не разговаривает на английском Не ну кто знал, кто знал, что так будет. Так неожиданно..
«Додо пицца» объявила об уходе из Китая после пяти лет работы

Комментарии

Игорь Купцов

Правительство России одобрило…

бонч

Как продать мобильное приложение?

EK

Parallels выпустила обновление…

Иван Драго

Mastercard, российские банки и…

Valentin Omelyan

Weblium — конструктор сайтов…

Карим Мусаев

Система мер в США: про насилие…

Alik Faeshanov

Robokassa приостановила расчёты…

Dragon Lord

Полностью оплатил PlayStation…

Андрей Соколов

ISPmanager 6 — худшие…

Тинькофф

eSIM: «большая проблема…

Alex Shapovalov

Криптовалютная биржа Coinbase…

Ilya Sorokin

Instagram и Facebook начали…

Канищев Максим

Запись в подсайте Приёмная

Андрей Соколов

ISPmanager 6 — худшие…

Kirk Louson

Новые сервисы СБП и…

Евгений Архипов

Отправил камеру с помощью…

Злой Полушубок

Новые сервисы СБП и…

Святослав Гусев

Криптовалютная биржа Coinbase…

Евгений Бв

«Полный расцвет»: Apple…

Влад и ТикТок Таргет

Таргет в ТикТок - продажа…
null