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ЦБ ужесточил требования к банкам по контролю за обналичиванием и отмыванием денег Статьи редакции
Регулятор вдвое снизил порог, который позволяет считать банк причастным к сомнительным операциям. Так банки будут пристальнее следить за клиентами, считает ЦБ.
Российские банки должны тщательнее проверять операции клиентов на риски отмывания и обналичивания денег, следует из письма ЦБ. Регулятор ужесточил требования к банкам по допустимому объёму сомнительных транзакций, изменив их впервые с 2017 года.
Теперь кредитная организация будет считаться причастной в проведении сомнительных действий, если сумма таких операций за квартал составила свыше 500 млн рублей. Сейчас порог составляет 1 млрд рублей, и банки в целом соблюдают ограничения, отметили в ЦБ.
Требование к максимально допустимой доле сомнительных безналичных и наличных операций клиентов осталось прежним: их удельный вес в обороте не должен превышать 2% за квартал.
- По данным ЦБ, с 2016 по 2020 годы объём вывода денег за рубеж по сомнительным операциям сократился в четыре раза, до 52 млрд рублей, «обналичка» в банковском секторе — в сократился семь раз, до 78 млрд рублей.
- В 2020-м сократился объём сомнительных операций и продажи наличных через торговые и туристические компании, но выросла доля серых схем, связанных с покупкой металлолома, пишет РБК со ссылкой на регулятора. Среди других схем издание называет транзакции на основании исполнительных документов.
ЦБ ужесточил требования к банкам по обналичиванию и отмыванию денег
Сначала не понял как высказывание отличается от заголовка, а потом как понял
Ведь превилегия по отмыванию доступна только друзьям сеньора ПУмидора, а обычные смертные граждане РФ должны спонсировать Геленджик 😃
Банки, которые успели отмыть деньги
Раз не удалось 100% населения загнать в удобный безнал огромными кэшбеками, начинаем постепенно затягивать гайки по использованию наличности.
Страшно уже лишние 10К в банкомате снимать.
Не мыл, не боишься :)
Да я бы не сказал, что они «огромные». У меня три Карты было с 2017 года — по всем условия стали только хуже. Причём альтернативы не появилось. Что-то новое сразу с неинтересными условиями появляется. В 2017 было несколько карт с хорошей кашей на супермаркеты, например. Сейчас полтора варианта с 3 процентами. Ну, или схемы вроде «семейных» закупок через БКС какой-нибудь с прогоном больших сумм.
Чё они сами-то не мониторят и не следят? Зачем делегировать этот процесс банкам?
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