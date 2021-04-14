Регулятор вдвое снизил порог, который позволяет считать банк причастным к сомнительным операциям. Так банки будут пристальнее следить за клиентами, считает ЦБ.

Российские банки должны тщательнее проверять операции клиентов на риски отмывания и обналичивания денег, следует из письма ЦБ. Регулятор ужесточил требования к банкам по допустимому объёму сомнительных транзакций, изменив их впервые с 2017 года.

Теперь кредитная организация будет считаться причастной в проведении сомнительных действий, если сумма таких операций за квартал составила свыше 500 млн рублей. Сейчас порог составляет 1 млрд рублей, и банки в целом соблюдают ограничения, отметили в ЦБ.

Требование к максимально допустимой доле сомнительных безналичных и наличных операций клиентов осталось прежним: их удельный вес в обороте не должен превышать 2% за квартал.

По данным ЦБ, с 2016 по 2020 годы объём вывода денег за рубеж по сомнительным операциям сократился в четыре раза, до 52 млрд рублей, «обналичка» в банковском секторе — в сократился семь раз, до 78 млрд рублей.

В 2020-м сократился объём сомнительных операций и продажи наличных через торговые и туристические компании, но выросла доля серых схем, связанных с покупкой металлолома, пишет РБК со ссылкой на регулятора. Среди других схем издание называет транзакции на основании исполнительных документов.

