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Росстат: уровень бедности в России сократился до минимального с 2014 года — 12,1% от населения страны Статьи редакции
Бедными считаются россияне с доходами ниже прожиточного минимума в 11 329 рублей в четвёртом квартале.
По итогам 2020 года у 17,8 млн россиян доходы были ниже прожиточного минимума, говорится в предварительном отчёте Росстата. Оценка службы на 0,2 процентных пункта — на 300 тысяч — меньше, чем в 2019 году.
РБК сообщил, что это минимальный уровень бедности с 2014 года: тогда за чертой бедности находилось 11,3% населения.
По данным Росстата, в четвёртом квартале 2020 года доходы ниже прожиточного минимума были у 13,5 млн россиян, или 9,2% населения. По сравнению с третьим кварталом 2020 года этот показатель снизился на 5,3 млн человек (или на 3,6 процентных пункта).
Служба пишет, что сокращению бедности в 2020 году способствовал рост среднедушевых денежных доходов (с 34 698 рублей до 42 543 рублей), среднемесячной номинальной начисленной зарплаты (с 49 021 рубля до 56 044 рублей) и пенсии по старости (с 15 966 рублей до 16 790 рублей).
«Ведомости» отметили, что уровень бедности снизился на фоне рекордной смертности: в январе Росстат сообщил, что в 2020 году население впервые за 15 лет сократилось более чем на 500 тысяч человек.
В марте 2021 года исследователи ВШЭ заявили, что за время пандемии в 2020 году количество семей без детей, живущих ниже уровня бедности, выросло с 3,8% до 8,3%.
Всего то 12,1% населения получают меньше 11 329 рублей.
А я переживал.
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17.8 млн человек = 12.1%
Надо понимать ещё сколько из них люди, получающие серую зп.
Это население сократилось, а не бедность 😞
Росстат напоминает мне больного, который не понимает что тяжело болен... не должен человек в 21 году получать меньше 30к рублей
Круто когда можно понижать уровень бедности не поднимая уровень благосостояния граждан
Ура, теперь мы богаты!
Если нехочешь быть бедным, просто стань богатым. Росстат не даст соврать.
Чувствуется, вы профессиональный коач? Если хочешь идти, иди... Если хочешь забыть, забудь )))))
Я просто вошёл в образ наших легендарных властей. Почему народ бедный? Потому что не хочет быть богатыми и портят этим всю статистику.
Интересная статистика. А у настоящих людей спрашивали? Вот Росстат удивится
Бедными считаются россияне с доходами ниже прожиточного минимума в 11 329 рублей
В 2014 прожиточный минимум был 8283 рубля, это $258, теперешний минимум в 11 329 это $147!
Предлагаю еще рубль чутка обвалить, чтобы минимум был $50, тогда бедность будет полностью побеждена!
Слава Путину! Урааааааааа! Россия! Россия!
12 процентов как-то многовато
Ну в других странах, даже в США, этот процент больше.
Как только мы получаем относительно "богатых" то вместе с ними и относительно “бедных". Тут вопрос скольким не хватает до среднего))
Моя мама пенсию , даже прожиточный минимум не получает
Ей необходимо обратиться в районный соц. отдел, ей положена доплата до минимума засчёт средств регионального бюджета.
Тут раз на раз не приходится, у меня оба родителя почти 30 получают и это Челябинск. А вот дядька который ни дня в своей жизни не работал, сейчас получает уже 12, а началось все с 7... идиотия полная
А безработные относятся к бедным ? Или те, кто получает 0 не попадают в статистику?
Это туниядцы сказал бы Батько 🤣
Рядом нужно положить динамику покупательской способности этих доходов.
И МРОТ пора снова пересматривать...
Напомните, это тот Россат, куда во главу неизвестного таджика поставили и у которого показатели колеблются с генеральной линией партии?
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