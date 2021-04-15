Бедными считаются россияне с доходами ниже прожиточного минимума в 11 329 рублей в четвёртом квартале.

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По итогам 2020 года у 17,8 млн россиян доходы были ниже прожиточного минимума, говорится в предварительном отчёте Росстата. Оценка службы на 0,2 процентных пункта — на 300 тысяч — меньше, чем в 2019 году.

РБК сообщил, что это минимальный уровень бедности с 2014 года: тогда за чертой бедности находилось 11,3% населения.

РБК

По данным Росстата, в четвёртом квартале 2020 года доходы ниже прожиточного минимума были у 13,5 млн россиян, или 9,2% населения. По сравнению с третьим кварталом 2020 года этот показатель снизился на 5,3 млн человек (или на 3,6 процентных пункта).

Служба пишет, что сокращению бедности в 2020 году способствовал рост среднедушевых денежных доходов (с 34 698 рублей до 42 543 рублей), среднемесячной номинальной начисленной зарплаты (с 49 021 рубля до 56 044 рублей) и пенсии по старости (с 15 966 рублей до 16 790 рублей).

Главным фактором поддержки малоимущих слоев населения в четвёртом квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения. В результате общий объём социальных выплат в четвёртом квартале оценивается в 3,4 трлн рублей, что на 5,9% выше, чем в четвёртом квартале 2019 года, и соответствует объемам третьего квартала 2020 года. Росстат

«Ведомости» отметили, что уровень бедности снизился на фоне рекордной смертности: в январе Росстат сообщил, что в 2020 году население впервые за 15 лет сократилось более чем на 500 тысяч человек.