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Росстат: уровень бедности в России сократился до минимального с 2014 года — 12,1% от населения страны Статьи редакции

Бедными считаются россияне с доходами ниже прожиточного минимума в 11 329 рублей в четвёртом квартале.

34 34 комментария
728 просмотров

По итогам 2020 года у 17,8 млн россиян доходы были ниже прожиточного минимума, говорится в предварительном отчёте Росстата. Оценка службы на 0,2 процентных пункта — на 300 тысяч — меньше, чем в 2019 году.

РБК сообщил, что это минимальный уровень бедности с 2014 года: тогда за чертой бедности находилось 11,3% населения.

РБК

По данным Росстата, в четвёртом квартале 2020 года доходы ниже прожиточного минимума были у 13,5 млн россиян, или 9,2% населения. По сравнению с третьим кварталом 2020 года этот показатель снизился на 5,3 млн человек (или на 3,6 процентных пункта).

Служба пишет, что сокращению бедности в 2020 году способствовал рост среднедушевых денежных доходов (с 34 698 рублей до 42 543 рублей), среднемесячной номинальной начисленной зарплаты (с 49 021 рубля до 56 044 рублей) и пенсии по старости (с 15 966 рублей до 16 790 рублей).

Главным фактором поддержки малоимущих слоев населения в четвёртом квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения. В результате общий объём социальных выплат в четвёртом квартале оценивается в 3,4 трлн рублей, что на 5,9% выше, чем в четвёртом квартале 2019 года, и соответствует объемам третьего квартала 2020 года.

Росстат

«Ведомости» отметили, что уровень бедности снизился на фоне рекордной смертности: в январе Росстат сообщил, что в 2020 году население впервые за 15 лет сократилось более чем на 500 тысяч человек.

В марте 2021 года исследователи ВШЭ заявили, что за время пандемии в 2020 году количество семей без детей, живущих ниже уровня бедности, выросло с 3,8% до 8,3%.

#новость #росстат

34 34 комментария
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34 комментария
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18

Всего то 12,1% населения получают меньше 11 329 рублей.
А я переживал.

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0

 . 

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7

17.8 млн человек = 12.1%

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Sitewell
1

Спасибо, пригляделся увидел.

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Наумов Сергей

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0

Надо понимать ещё сколько из них люди, получающие серую зп. 

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Leo Uvarov

Наумов
0

ага вон дворцы в геленджиках строят

Ответить

Руслан Агаев

18

Это население сократилось, а не бедность 😞

Ответить

alex twit

Руслан
0

Ушло в отрицательный рост

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Vladimir Chyorniy

12

Всего-то каждый 10-й нищий.

Ответить

Константин Глядяев

10

Росстат напоминает мне больного, который не понимает что тяжело болен... не должен человек в 21 году получать меньше 30к рублей

Ответить

Marat Ahiar

8

Круто когда можно понижать уровень бедности не поднимая уровень благосостояния граждан

Ответить

Mika Rasulov

4

Ура, теперь мы богаты!

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Евгений Дроздов

Mika
1

Не богаты, а НЕ БЕДНЫ...

Ответить

Входной волк

3

Чем меньше бедных, тем меньше бедных.

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Александр Александрович

Входной
1

Чем больше самоубийц, тем их меньше(

Ответить

Канищев Максим

1

Если нехочешь быть бедным, просто стань богатым. Росстат не даст соврать.

Ответить

donJorhe .

Канищев
1

Чувствуется, вы профессиональный коач? Если хочешь идти, иди... Если хочешь забыть, забудь ))))) 

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Канищев Максим

donJorhe
0

Я просто вошёл в образ наших легендарных властей. Почему народ бедный? Потому что не хочет быть богатыми и портят этим всю статистику.

Ответить

donJorhe .

Канищев
1

Истина ) 

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Сергей Фролов

1

Интересная статистика. А у настоящих людей спрашивали? Вот Росстат удивится

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Денис Демидов

1

Бедными считаются россияне с доходами ниже прожиточного минимума в 11 329 рублей

В 2014 прожиточный минимум был  8283 рубля, это $258, теперешний минимум в 11 329 это $147!
Предлагаю еще рубль чутка обвалить, чтобы минимум был $50, тогда бедность будет полностью побеждена!
Слава Путину! Урааааааааа! Россия! Россия!

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Анна Григорьева

0

12 процентов как-то многовато

Ответить

Александр Медведь

Анна
2

При зарплате в 11 330р в месяц, вы как бы уже и не бедный)))

Ответить

Эмилия Теплова

Анна
–1

Ну в других странах, даже в США, этот процент больше.
Как только мы получаем относительно "богатых" то вместе с ними и относительно “бедных". Тут вопрос скольким не хватает до среднего))

Ответить

Олег Миронов

0

Моя мама пенсию , даже прожиточный минимум не получает

Ответить

Иван Иваноff

Олег
2

Ей необходимо обратиться в районный соц. отдел, ей положена доплата до минимума засчёт средств регионального бюджета.

Ответить

Angel Vivaldi

Олег
0

Тут раз на раз не приходится, у меня оба родителя почти 30 получают и это Челябинск. А вот дядька который ни дня в своей жизни не работал, сейчас получает уже 12, а началось все с 7... идиотия полная

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donJorhe .

0

А безработные относятся к бедным ? Или те, кто получает 0 не попадают в статистику? 

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Олег Миронов

donJorhe
0

Это туниядцы сказал бы Батько 🤣

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Angel Vivaldi

Олег
0

и накинул бы им налоговой нагрузки (:

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Иван Шеметов

donJorhe
0

Ну если получают пособие по безработице

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Андрей М

0

Правительство заявило, что они стали жить лучше на 12.1% 👍

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common sense preacher

0

Рядом нужно положить динамику покупательской способности этих доходов.
И МРОТ пора снова пересматривать...

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alex twit

0

Напомните, это тот Россат, куда во главу неизвестного таджика поставили и у которого показатели колеблются с генеральной линией партии? 

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