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Рая Хачатрян

Российские предприниматели открыли фонд в США — обещают вложить $25 млн в стартапы русскоязычных основателей Статьи редакции

Фонд планирует развивать стартапы и выводить их на мировой уровень.

  • NRG Ventures планирует проинвестировать примерно в 50 компаний в ближайшие три года. В среднем каждый стартап получит по $500 тысяч, сообщили vc.ru в фонде.
  • Фонд работает в США, но у него есть представительства в Швейцарии, Индии и Украине. NRG Ventures уже привлёк более 20 инвесторов — на начальном этапе их будет 40-50 и они вложат от $50 тысяч до $5 млн, рассчитывают в фонде.
  • На вопросы vc.ru о том, по каким направлениям будет инвестировать NRG Ventures и при каких условиях, на момент написания заметки в фонде не ответили. На его сайте говорится, что фонд ориентирован на стартапы ранней стадии.
  • NRG Ventures запустил основатель венчурной студии Around.Capital и бывший вице-президент Mail.ru Group Андрей Табуринский вместе с основателем Tyan.Digital и бывшим инвестиционным директором FortRoss Ventures Романом Тян, сообщили vc.ru представитель фонда.
  • Основатели также запустили собственный хаб для стартапов: кроме фонда в него войдут венчурная студия Around.Capital, закрытый клуб инвесторов, консалтинг-сервис Tyan.Digital, питч-площадка VC8 и другие проекты.

#новость #фонды #инвестиции

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4 4 комментария
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4 комментария
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Денис Иванов

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25 млн. В США. Вот это новость! 

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Артур

Денис
1

Ну так если на seed стадии, то вполне себе на 50 стартапов хватит.

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Сергей Лукьянчиков

1

Закрытый клуб инвесторов. Российская классика.

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Илья Шишкунов

0

обещают 

Маркетинг, максимум пару копеек привлекут от третьих лиц 

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