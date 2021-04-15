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Финансы
Евгения Евсеева

Citigroup свернёт розничный бизнес в России, но «Ситибанк» продолжит работать в стране Статьи редакции

Корпорация выйдет из розничного бизнеса ещё в двенадцати странах.

  • Финансовая корпорация Citigroup решила выйти из розничного бизнеса в 13 странах, включая Россию.

  • Гендиректор Citigroup Джейн Фрейзер заявила, что компания изменит стратегию глобального розничного бизнеса и сфокусирует розничный бизнес в четырёх центрах — Сингапуре, Гонконге, Лондоне и ОАЭ.
  • Это позволит «увеличить инвестиции в те бизнес-направления, в которых конкурентные преимущества и возможности компании наиболее масштабны».
  • Кроме России, в список попали Австралия, Бахрейн, Китай, Индия, Индонезия, Южная Корея, Малайзия, Филиппины, Польша, Тайвань, Таиланд и Вьетнам.
  • Процесс выхода Citi из розничного бизнеса в России может занять несколько лет, поэтому «Ситибанк» продолжит обслуживание розничных клиентов в обычном режиме, включая работу офисов и отделений, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление банка.
  • Институциональный бизнес Citi продолжит работать во всех странах, где он представлен сегодня. Россия — важный рынок для Citi, и компания продолжит обслуживать корпоративных клиентов в стране, заявили в группе.
  • Citi открыл представительство в Москве в 1992 году, а через год получил лицензию для ведения банковской деятельности в России. Согласно данным «Банки.ру», активы «Ситибанка» на конец марта 2021 года составляли 696 млрд рублей, капитал — 59 млрд рублей, чистая прибыль — 808 млн рублей.

#новость #citibank #citigroup #ситибанк

1244 просмотров
5 5 комментариев
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5 комментариев
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Igor Kachura

3

Логично, торговые комплексы то закрыты, и до-баться их дурачкам больше не до кого.

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Влад Борщ

2

Citibank это тот, который для открытия дебетовки просит поручителей? :D

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Anton Chigaev

Влад
1

Это те кто забирают паспорт и просят расписаться как в паспорте, хотя у большинства подпись уже другая.

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Готовый бинокль

1

Сити уже много лет подряд сворачивает розницу в РФ. Отделений осталось 3 в МСК.

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Юрий Белоножкин

1

Аэропортовые приставалы исчезнут?

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