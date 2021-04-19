Финансы
Евгения Евсеева

Мосбиржа разрешит частным инвесторам покупать валюту от $1 и €1 Статьи редакции

До этого минимальная сумма составляла одну тысячу долларов или евро.

  • С 26 апреля Московская биржа снизит минимальную сумму сделки при покупке валюты — с $1000 до $1, и с €1000 до €1.
  • Директор департамента валютного рынка Мосбиржи Андрей Скабелин объяснил решение массовым притоком на биржевой рынок частных инвесторов, которые активно используют брокерские счета для конвертации валюты, в том числе для повседневных целей.
  • Сделки на сумму от $1 «расширят возможности физических лиц, в том числе в операциях с иностранными ценными бумагами в части купонных выплат и получения дивидендов, а также конверсии в рамках ИИС», считает Скабелин.
  • Торги иностранной валютой проводятся на Московской бирже с 1992 года. По собственным данным, среднедневной объём торгов в 2021 году составляет 1,3 трлн рублей.
  • В феврале 2021 года Мосбиржа отчиталась, что число частных инвесторов на торговой площадке достигло 10 млн человек. В 2020 году на Мосбирже зарегистрировалось 5 млн частных инвесторов — больше, чем за все предыдущие годы.

#новость #мосбиржа

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26 26 комментариев
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26 комментариев
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Artemy

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Уже приучил себя ходить на биржу вместо обменника, рекомендую!

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Maksim Khavanski

Artemy
9

Некоторые уже давно ходят на биржу вместо обменников, рекомендую!

Ответить

Andreas Blokh

Maksim
1

Как перестать смеяться и плакать?

Ответить

Sergei Timofeyev

Andreas
1

Сейчас всё в электронном виде. Очень удобно

Ответить

Vladislav Stan

9

Я правильно понимаю, что это решительный шаг пыни по отказу от доллара?

Ответить

alex twit

5

Пойду, что ли, доллар-другой  куплю, раз такая пьянка пошла

Ответить

Ничего личного, но

alex
1

Богатенький буратино

Ответить

Ничего личного, но

Ничего
2

не в смысле бревно

Ответить

Сидор

3

У ВТБ подсмотрели - они так долго козыряли этой фишкой - "У всех от 1000, у нас - от 1" ))

Ответить

Даниил Лепетков

2

Так у Тинькофф и так можно было до этого

Ответить

Александр Чернышов

Даниил
0

Да, только цена выше.

Ответить

Alexey

Даниил
0

По биржевому курсу? Какая комиссия?  

Ответить

Candy Blue

2

Напомню, что вы обязаны самостоятельно платить налоги за сделки с валютой

Купили доллар за 65 руб, продали за 70? Придётся платить налог 13% с прибыли 5 рублей

А если например положили наличкой $1000 в банк и обменяли на рубли, то будете платить 13% с $1000, то есть $130, так как если нет документального подтверждения покупки долларов, то вся сумма считается прибылью

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Sht_Anton

1

Мамба, конечно, стремная площадка в плане инфраструктуры торгов, рисков и прочего. Но вот эта фишка с обменом валюты на бирже для физиков, запущенная 10 лет назад, явление уникальное. Я хз где это еще в мире есть

Ответить

Artem Nedorezov

Sht_Anton
2

Мамба)))

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Александр Чернышов

1

А брокеры типа тинька об этом знают?

Ответить

Soslan Chekhov

Александр
0

Брокеры типа тинька сами дали возможность менять лоты по 1$. Естественно, за доп. комиссию

Ответить

Александр Чернышов

Soslan
3

Жуки. Наконец то эта лавочка с комиссией закончится

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Nikolay Kapustin

1

Ну если банки сделают свой спред\курс ближе к биржевому и то плюс.

Ответить

Виктор Булов

1

Чего не сделаешь, чтобы комиссию ещё чуток положить в карман

Ответить

Sergei Timofeyev

Виктор
0

В Райфе хорошо кладут )

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Andrey Kulakov

0

с $1 тысячи до $1, и с €1 тысячи до €1

🤔

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Максим Попов

0

Готовимся к тотальному выбросу русских мамочек которые накупят себе долларов

Ответить

Снеговик

0

Интересно какие комиссии поставят

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Святослав Гусев

0

Вот бы они сами сделали мобильное приложение.

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Old Nick

0

У вас в новости возможно ошибка. Вроде с 1 евроцента.

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