Мосбиржа разрешит частным инвесторам покупать валюту от $1 и €1 Статьи редакции
До этого минимальная сумма составляла одну тысячу долларов или евро.
- С 26 апреля Московская биржа снизит минимальную сумму сделки при покупке валюты — с $1000 до $1, и с €1000 до €1.
- Директор департамента валютного рынка Мосбиржи Андрей Скабелин объяснил решение массовым притоком на биржевой рынок частных инвесторов, которые активно используют брокерские счета для конвертации валюты, в том числе для повседневных целей.
- Сделки на сумму от $1 «расширят возможности физических лиц, в том числе в операциях с иностранными ценными бумагами в части купонных выплат и получения дивидендов, а также конверсии в рамках ИИС», считает Скабелин.
- Торги иностранной валютой проводятся на Московской бирже с 1992 года. По собственным данным, среднедневной объём торгов в 2021 году составляет 1,3 трлн рублей.
- В феврале 2021 года Мосбиржа отчиталась, что число частных инвесторов на торговой площадке достигло 10 млн человек. В 2020 году на Мосбирже зарегистрировалось 5 млн частных инвесторов — больше, чем за все предыдущие годы.
Уже приучил себя ходить на биржу вместо обменника, рекомендую!
Некоторые уже давно ходят на биржу вместо обменников, рекомендую!
Как перестать смеяться и плакать?
Пойду, что ли, доллар-другой куплю, раз такая пьянка пошла
Богатенький буратино
У ВТБ подсмотрели - они так долго козыряли этой фишкой - "У всех от 1000, у нас - от 1" ))
Так у Тинькофф и так можно было до этого
Напомню, что вы обязаны самостоятельно платить налоги за сделки с валютой
Купили доллар за 65 руб, продали за 70? Придётся платить налог 13% с прибыли 5 рублей
А если например положили наличкой $1000 в банк и обменяли на рубли, то будете платить 13% с $1000, то есть $130, так как если нет документального подтверждения покупки долларов, то вся сумма считается прибылью
Мамба, конечно, стремная площадка в плане инфраструктуры торгов, рисков и прочего. Но вот эта фишка с обменом валюты на бирже для физиков, запущенная 10 лет назад, явление уникальное. Я хз где это еще в мире есть
А брокеры типа тинька об этом знают?
Брокеры типа тинька сами дали возможность менять лоты по 1$. Естественно, за доп. комиссию
Чего не сделаешь, чтобы комиссию ещё чуток положить в карман
Готовимся к тотальному выбросу русских мамочек которые накупят себе долларов
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