В декабре ЦБ оштрафовал Qiwi и ограничил часть операций «Киви банка» — в компании боятся новых санкций в результате прошлых или будущих проверок.

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В отчёте для инвесторов Qiwi говорится, что любое нарушение правил ЦБ может привести к потенциальной ответственности — штрафам, запрету на проведение некоторых операций, временной администрации со стороны регулятора и, в некоторых случаях, отзыву банковской лицензии, пишет РБК со ссылкой на документ.

Представитель Qiwi рассказал РБК, что компания должна информировать инвесторов о всех гипотетических рисках, но добавил, что риск отзыва лицензии у «Киви банка» в компании оценивают как «крайне низкий».

В декабре ЦБ оштрафовал Qiwi на 11 млн рублей и ограничил часть операций «Киви банка», через который работает сервис. В частности, под запретом оказались большинство видов платежей в адрес иностранных онлайн-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

В конце марта платёжный сервис заявил, что ЦБ снял часть ограничений: клиенты Qiwi могу опять проводить онлайн-платежи в адрес некоторых ключевых иностранных магазинов. В компании заявили, что находятся в постоянном диалоге с ЦБ и пытаются устранить проблемы.

В отчете Qiwi добавляет, что до проверки 2020 года ЦБ проводил масштабную плановую проверку «Киви Банка» в 2018 году. Тогда регулятор выявил ряд нарушений в сфере требований к отчетности, борьбы с отмыванием денег, кибербезопасности. «Меры, принятые в отношении нас ЦБ РФ, не оказали существенного влияния на нашу деятельность и в основном были отменены», — говорится в отчете для инвесторов.

В компании считают, что нет гарантий того, что ЦБ не наложит новые санкции в результате каких-либо прошлых или будущих проверок — регулятор может найти существенные или незначительные нарушения банковских правил.