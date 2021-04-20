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Финансы
Рая Хачатрян

Штрафы, ограничения и отзыв лицензии: Qiwi предупредил инвесторов о возможных рисках из-за проверки ЦБ Статьи редакции

В декабре ЦБ оштрафовал Qiwi и ограничил часть операций «Киви банка» — в компании боятся новых санкций в результате прошлых или будущих проверок.

14 14 комментариев
1010 просмотров

В отчёте для инвесторов Qiwi говорится, что любое нарушение правил ЦБ может привести к потенциальной ответственности — штрафам, запрету на проведение некоторых операций, временной администрации со стороны регулятора и, в некоторых случаях, отзыву банковской лицензии, пишет РБК со ссылкой на документ.

Представитель Qiwi рассказал РБК, что компания должна информировать инвесторов о всех гипотетических рисках, но добавил, что риск отзыва лицензии у «Киви банка» в компании оценивают как «крайне низкий».

В декабре ЦБ оштрафовал Qiwi на 11 млн рублей и ограничил часть операций «Киви банка», через который работает сервис. В частности, под запретом оказались большинство видов платежей в адрес иностранных онлайн-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

В конце марта платёжный сервис заявил, что ЦБ снял часть ограничений: клиенты Qiwi могу опять проводить онлайн-платежи в адрес некоторых ключевых иностранных магазинов. В компании заявили, что находятся в постоянном диалоге с ЦБ и пытаются устранить проблемы.

В отчете Qiwi добавляет, что до проверки 2020 года ЦБ проводил масштабную плановую проверку «Киви Банка» в 2018 году. Тогда регулятор выявил ряд нарушений в сфере требований к отчетности, борьбы с отмыванием денег, кибербезопасности. «Меры, принятые в отношении нас ЦБ РФ, не оказали существенного влияния на нашу деятельность и в основном были отменены», — говорится в отчете для инвесторов.

В компании считают, что нет гарантий того, что ЦБ не наложит новые санкции в результате каких-либо прошлых или будущих проверок — регулятор может найти существенные или незначительные нарушения банковских правил.

В своём мартовском отчёте Qiwi спрогнозировал падение чистой выручки своих платежных сервисов из-за ограничений ЦБ — на 15–25%, или 3,4–5,6 млрд рублей по сравнению с 2020 годом. В компании опасаются, что ограничения ЦБ не ослабнут и даже могут стать постоянными — для этого регулятор может предложить новые законы или поправки.

#новость #qiwi

14 14 комментариев
2
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Gleb Tyutikov

1

Киви по-прежнему с "серыми букмекерами" работает, обрабатывая платежи? Если так, то абсолютно не жалко. Отзыв лицензии будет уместной расплатой за наплевательское отношение к законам Российской Федерации, помогая фактически "серым букмекерам" выводить деньги из страны. 

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Tworog busy

Gleb
6

Без Киви будет монополия ЮMoney, которую, как неудивительно, контролирует Сбер. Отсутствие конкурентов = наплевательское отношение к клиентам, поэтому можно смириться с «Серые букмекерами», которые особо и не наносят вреда.

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Онлайн-Аптека

Gleb
0

Мне кажется больше вопросов к казино, которые есть у офшорных буков, помимо самих ставок.

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Eu Lebedev

Gleb
–1

Если вы про Фонбет и проч., то они белые уже давно

Ответить

alex twit

2

Банк топчик просто

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Вадим Зуев

alex
2

В попчик такой топчик.

Ответить

Вадим Зуев

2

Киви — самая уёбищная платёжная система, которую только можно себе представить. Если по хуйне не заблокируют кошелёк, то ограбят владельцы терминалов: в случае зажёвывания денежки сделают вид, что при инкассации купюра не найдена.

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Святослав Гусев

1

У компании прямо не складывается. И предыдущий свой мини-банк мобильный тоже закрыли.

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Онлайн-Аптека

Святослав
0

Все хорошо у Киви ))) Только одна работа (все платежи через них проходят) с букмекерами (Фонбет например с миллиардными оборотами, Олимп, Бет365 и другие) дорогого стоит. 

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Иван Шеметов

Онлайн-Аптека
0

Так они же не серые букмекеры

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Онлайн-Аптека

Иван
0

Да. И часть российских буков работает через ЦУПИС Киви https://betting.qiwi.com

Тот же bet365.ru стал российским и работает через Киви.

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Денис Морганов

0

Закрываться им надо , бежать

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Данила PRM

0

Qiwi живи.

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ТАПОТУЛИ СПб

0

Ппц счету 302 грядет....

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