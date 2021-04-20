Покупатель сможет расплатиться частями без заключения кредитного договора.

{"id":236235,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/236235-tinkoff-zapustil-servis-rassrochki-dlya-pokupok-v-internet-magazinah-s-kart-lyubyh-bankov","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0440\u043e\u0447\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043e\u043a \u0432 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445 \u0441 \u043a\u0430\u0440\u0442 \u043b\u044e\u0431\u044b\u0445 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/finance\/236235-tinkoff-zapustil-servis-rassrochki-dlya-pokupok-v-internet-magazinah-s-kart-lyubyh-bankov","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/236235-tinkoff-zapustil-servis-rassrochki-dlya-pokupok-v-internet-magazinah-s-kart-lyubyh-bankov&title=\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0440\u043e\u0447\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043e\u043a \u0432 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445 \u0441 \u043a\u0430\u0440\u0442 \u043b\u044e\u0431\u044b\u0445 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/236235-tinkoff-zapustil-servis-rassrochki-dlya-pokupok-v-internet-magazinah-s-kart-lyubyh-bankov&text=\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0440\u043e\u0447\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043e\u043a \u0432 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445 \u0441 \u043a\u0430\u0440\u0442 \u043b\u044e\u0431\u044b\u0445 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/236235-tinkoff-zapustil-servis-rassrochki-dlya-pokupok-v-internet-magazinah-s-kart-lyubyh-bankov&text=\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0440\u043e\u0447\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043e\u043a \u0432 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445 \u0441 \u043a\u0430\u0440\u0442 \u043b\u044e\u0431\u044b\u0445 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/finance\/236235-tinkoff-zapustil-servis-rassrochki-dlya-pokupok-v-internet-magazinah-s-kart-lyubyh-bankov","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0440\u043e\u0447\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043e\u043a \u0432 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445 \u0441 \u043a\u0430\u0440\u0442 \u043b\u044e\u0431\u044b\u0445 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432&body=https:\/\/vc.ru\/finance\/236235-tinkoff-zapustil-servis-rassrochki-dlya-pokupok-v-internet-magazinah-s-kart-lyubyh-bankov","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 2156 просмотров

«Тинькофф» запустил сервис «Долями» — он позволит покупателям оплачивать товар по частям и без процентов, а продавцам — сразу получить полную стоимость покупки, сообщили vc.ru в компании.

Оплачивать покупки через сервис можно картами любых банков, а также Apple Pay и Google Pay. Для этого при оформлении заказа в интернет-магазинах партнеров «Тинькофф» нужно выбрать способ оплаты «Долями» и указать свои данные.

Сервис работает по схеме «купи сейчас — плати потом»: стоимость покупки делится на четыре равные части, для покупки необходимо оплатить только 25%. Остальные три четверти равными долями списываются с карты покупателя каждые две недели.

Если средств на карте недостаточно, то покупатель получит напоминание, что нужно пополнить счет. Для отслеживания графика платежей компания разработала приложение «Долями» для Android и iOS.

Сервис бесплатен для покупателей: нет процентов, комиссий и переплат, добавили в «Тинькофф». Продавец также не платит проценты за покупателя, и получает полную сумму товара в течение 1-3 дней после покупки. Банк не проверяет кредитную историю и не заключает кредитный договор с покупателем.

В «Тинькофф» говорят, что сервис можно использовать для оплаты товаров, которые обычно не продаются в кредит или рассрочку, например, одежды, обуви, косметики и аксессуаров.

Сейчас через «Долями» можно расплачиваться в магазинах «Диномама.ру» и Puma. Сервис скоро подключат в Tom Tailor, «Рив Гош», Respect, Authentica love, Streetball, Sneakerhead, говорят в компании. Чтобы подключить свой интернет-магазин, нужно написать на почту support@dolyame.ru.