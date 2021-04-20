«Тинькофф» запустил сервис рассрочки для покупок в интернет-магазинах с карт любых банков Статьи редакции
Покупатель сможет расплатиться частями без заключения кредитного договора.
«Тинькофф» запустил сервис «Долями» — он позволит покупателям оплачивать товар по частям и без процентов, а продавцам — сразу получить полную стоимость покупки, сообщили vc.ru в компании.
Оплачивать покупки через сервис можно картами любых банков, а также Apple Pay и Google Pay. Для этого при оформлении заказа в интернет-магазинах партнеров «Тинькофф» нужно выбрать способ оплаты «Долями» и указать свои данные.
Сервис работает по схеме «купи сейчас — плати потом»: стоимость покупки делится на четыре равные части, для покупки необходимо оплатить только 25%. Остальные три четверти равными долями списываются с карты покупателя каждые две недели.
Если средств на карте недостаточно, то покупатель получит напоминание, что нужно пополнить счет. Для отслеживания графика платежей компания разработала приложение «Долями» для Android и iOS.
Сервис бесплатен для покупателей: нет процентов, комиссий и переплат, добавили в «Тинькофф». Продавец также не платит проценты за покупателя, и получает полную сумму товара в течение 1-3 дней после покупки. Банк не проверяет кредитную историю и не заключает кредитный договор с покупателем.
В «Тинькофф» говорят, что сервис можно использовать для оплаты товаров, которые обычно не продаются в кредит или рассрочку, например, одежды, обуви, косметики и аксессуаров.
Сейчас через «Долями» можно расплачиваться в магазинах «Диномама.ру» и Puma. Сервис скоро подключат в Tom Tailor, «Рив Гош», Respect, Authentica love, Streetball, Sneakerhead, говорят в компании. Чтобы подключить свой интернет-магазин, нужно написать на почту support@dolyame.ru.
В США по такой же схеме с 2012 года работает сервис Affirm сооснователя PayPal. Деньги для рассрочки обеспечивает финансовый партнёр стартапа — Cross River Bank.
сервис можно использовать для оплаты товаров, которые обычно не продаются в кредит или рассрочку, например, макарошек или там дошиков
@Тинькофф , разрешите нам уже (сексшоп) подключиться к программе кредитования покупателей
Забавно ) Да и просто фраза в анкете "вот на х#й вам кредит", отталкивала бы
А в чем профит банка?
Как вариант, попытаться дотянуться до клиентов из других банков. Такой генератор лидов.
Их бизнес-модель - продажа акций, чем больше клиентская база, тем больше стоимость акций. Как правильно заметил Денис, хотят откусить у других банков клиентов. На фоне говноАльфы и других отсталых банков им это удается.
Похожий сервис Billmelater был куплен Ebay в далеком 2008 за ярд.
https://www.crunchbase.com/organization/billmelater
Насколько я знаю, рассрочка - тот же кредит от Тинька. Проценты там зашита либо в единовременную плату за выдачу рассрочки, либо еще как-то
тут написано что кредитного договора не будет. Интересно какая комиссия с магазина.
Комиссия с магазина (магазин тоже отдаёт часть дохода банку если тот позволяет через него продавать товары в кредит/расточку без процентов).
Запускать сервис с двумя магазинами и трындеть об этом в СМИ - это даже не MVP.
Тест ниши ) типа как запости 50 товаров на ави-о и посмотри откуда прилетит )
Технику Apple продавать, вот тогда пойдёт покупатель. Особенно из регионов, где кредиты не так охотно дают как в Москве.
Они сделали Klarna, молодцы!
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