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Финансы
Рая Хачатрян

«Тинькофф» запустил сервис рассрочки для покупок в интернет-магазинах с карт любых банков Статьи редакции

Покупатель сможет расплатиться частями без заключения кредитного договора.

24 24 комментария
2156 просмотров

«Тинькофф» запустил сервис «Долями» — он позволит покупателям оплачивать товар по частям и без процентов, а продавцам — сразу получить полную стоимость покупки, сообщили vc.ru в компании.

Оплачивать покупки через сервис можно картами любых банков, а также Apple Pay и Google Pay. Для этого при оформлении заказа в интернет-магазинах партнеров «Тинькофф» нужно выбрать способ оплаты «Долями» и указать свои данные.

Сервис работает по схеме «купи сейчас — плати потом»: стоимость покупки делится на четыре равные части, для покупки необходимо оплатить только 25%. Остальные три четверти равными долями списываются с карты покупателя каждые две недели.

Если средств на карте недостаточно, то покупатель получит напоминание, что нужно пополнить счет. Для отслеживания графика платежей компания разработала приложение «Долями» для Android и iOS.

Сервис бесплатен для покупателей: нет процентов, комиссий и переплат, добавили в «Тинькофф». Продавец также не платит проценты за покупателя, и получает полную сумму товара в течение 1-3 дней после покупки. Банк не проверяет кредитную историю и не заключает кредитный договор с покупателем.

В «Тинькофф» говорят, что сервис можно использовать для оплаты товаров, которые обычно не продаются в кредит или рассрочку, например, одежды, обуви, косметики и аксессуаров.

Сейчас через «Долями» можно расплачиваться в магазинах «Диномама.ру» и Puma. Сервис скоро подключат в Tom Tailor, «Рив Гош», Respect, Authentica love, Streetball, Sneakerhead, говорят в компании. Чтобы подключить свой интернет-магазин, нужно написать на почту support@dolyame.ru.

В США по такой же схеме с 2012 года работает сервис Affirm сооснователя PayPal. Деньги для рассрочки обеспечивает финансовый партнёр стартапа — Cross River Bank.

#новость #тинькофф

24 24 комментария
11
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alex twit

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сервис можно использовать для оплаты товаров, которые обычно не продаются в кредит или рассрочку, например, макарошек или там дошиков

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Вася Пражкин

alex
2

Дошик можно еще в приложение Инвестиции добавить.

Ответить

Иван Меньшенин

5

@Тинькофф , разрешите нам уже (сексшоп) подключиться к программе кредитования покупателей 

Ответить

Сидор

Иван
6

К сожалению вам нельзя - риск, что ваш покупатель умрет от удовольствия после покупки и не выплатит кредит, слишком велик )))

Ответить

Иван Меньшенин

Сидор
4

Забавно ) Да и просто фраза в анкете "вот на х вам кредит", отталкивала бы

Ответить

Николай Шелопугин

1

А в чем профит банка?

Ответить

Gidevan

Николай
7

Не переживайте, они найдут как наебать клиента. 

Ответить

Ренат Зайдуллин

Gidevan
1

Уже нашли, иначе бы не запустили сервис)

Ответить

Денис Демидов

Николай
5

Как вариант, попытаться дотянуться до клиентов из других банков. Такой генератор лидов. 

Ответить

Сергей Мазур

Николай
2

Их бизнес-модель -  продажа акций, чем больше клиентская база, тем больше стоимость акций. Как правильно заметил Денис, хотят откусить у других банков клиентов. На фоне говноАльфы и других отсталых банков им это удается.

Похожий сервис Billmelater был куплен Ebay в далеком 2008 за ярд.
https://www.crunchbase.com/organization/billmelater

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BearStrikesBack

Николай
1

Насколько я знаю, рассрочка - тот же кредит от Тинька. Проценты там зашита либо в единовременную плату за выдачу рассрочки, либо еще как-то

Ответить

Mitya Vol

BearStrikesBack
1

тут написано что кредитного договора не будет. Интересно какая комиссия с магазина.

Ответить

Александр

Mitya
0

Врут, без кредитного договора эта система работать не сможет

Ответить

Святослав Гусев

Николай
1

Комиссия с магазина (магазин тоже отдаёт часть дохода банку если тот позволяет через него продавать товары в кредит/расточку без процентов).

Ответить

Ivan Marko

Николай
0

Качают маркетплейс

Ответить

Костянтин Черних

2

О, теперь можно гавноЯндекс купить, долями

Ответить

Gidevan

–3

Сервис рассрочки с конскими процентами. 

Ответить

Сидор

0

Запускать сервис с двумя магазинами и трындеть об этом в СМИ - это даже не MVP. 

Ответить

Ivan Marko

Сидор
0

Тест ниши ) типа как запости 50 товаров на ави-о и посмотри откуда прилетит )

Ответить

Святослав Гусев

Сидор
0

Технику Apple продавать, вот тогда пойдёт покупатель. Особенно из регионов, где кредиты не так охотно дают как в Москве.

Ответить

Artemy

0

Нейминг какой звучный, молодцы!

Ответить

Хозяин

0

Они сделали Klarna, молодцы!

Ответить

Michael Gibert

Хозяин
0

Скорее всего, они делают русский Affirm

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Данила Чака

–1

Цена в потолок товара вот и вся выгода,
Поймал мыша е...бу не спеша.

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Тинек как всегда в своем репертуаре. Ждите, сейчас напишут, что вы сами виноваты, нечего было текст читать.
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