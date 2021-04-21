Финансы
Рая Хачатрян

Британский банковский сервис российских основателей 3s.money привлёк $4 млн при оценке в $55 млн Статьи редакции

Сервис предоставляет клиентам локальные банковские счета для приема международных переводов.

Лид-инвестором раунда B выступил TMT Investments, сообщили vc.ru в фонде. Вместе с другими инвесторами он вложил в компанию $4 млн, по итогам раунда сервис оценили в $55 млн.

3s.money — это онлайн-банк, который предоставляет клиентам локальные банковские счета для приема переводов. Сервис соединяет компании с их клиентами на зарубежных рынках и подходит для переводов на крупные суммы, экспорта и импорта, а также для дивидендных, финансовых и казначейских операций.

Компанию основали Иван Жизневский, Андрей Дикушин и Евгений Дюгаев. Её штаб-квартира находится в Лондоне, но есть офисы в Дубае, Амстердаме, Люксембурге и Риге. 3s.money не раскрывает выручку за 2020 год, но отмечает, что она выросла в 4,5 раза. В июле сервис привлёк 500 тысяч фунтов стерлингов от TMT Investments.

Сервис работает в Великобритании, Европе, России, Китае, странах Ближнего Востока и Африки. Он поддерживает расчёты в фунтах стерлингов, евро, долларах и более 30 других валютах. Привлеченные деньги 3s.money направит на выход на азиатские рынки, открытие региональных офисов и запуск мобильного приложения для бизнес-клиентов.

3s.money зарабатывает на комиссии размером от €1 до €50 в зависимости от типа платежа (от 92 рублей до 4618 рублей), говорится на сайте. Клиенты также вносят ежемесячную плату за использование сервиса: за первые шесть месяцев €2000 (184 тысяч рублей), затем — в зависимости от оборота платежей от €100 до €1000 в месяц (от 9,2 тысяч рублей до 92 тысяч).

#новость #инвестиции #tmtinvestments

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Fumar mata

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В России они без лицензии работают?
Или платежи до 15 тыс. или сколько там можно? 
Или как? 

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