Инвестирование в SPAC — один из главных трендов последнего времени. Эта форма организованного венчурного инвестирования набрала колоссальные обороты: более 400 SPAC-компаний находятся на этапе поиска объектов для поглощения, а ожидаемый приток денег в SPAC в 2021 году превышает $100 млрд.

Торговля бумагами SPAC-компаний перспективна с точки зрения потенциальной доходности — наиболее успешные проекты принесли десятки и сотни процентов своим акционерам. Но она сопряжена и с высокими рисками. Мы в «Тинькофф» разработали решение, которое позволит снизить риски, диверсифицируя инвестиции.

