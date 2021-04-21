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Финансы
Таня Боброва

Управляющая компания «Тинькофф капитал» запустила фонд для инвестиций в SPAC, которые нужны для вывода других на биржу Статьи редакции

Инвестиции в компании-«пустышки» позволят заработать на росте акций в момент, когда они находят перспективную компанию для слияния.

17 17 комментариев
1702 просмотров

Биржевой паевый инвестфонд «Тинькофф Индекс SPAC» позволит инвестировать в SPAC — компании-«пустышки», которые нужны для вывода компаний с активами на биржу. Об этом vc.ru рассказали в УК «Тинькофф капитал».

Фонд следует за индексом Tinkoff SPAC Total Return Index — он отслеживает стоимость портфеля из 40-50 SPAC-компаний, которые торгуются на американских биржах. Так инвесторы смогут заработать на росте акций в момент, когда SPAC находит перспективную компанию для слияния, говорят в «Тинькофф капитале».

«Тинькофф Индекс SPAC» будет покупать акции SPAC-компаний по цене, близкой к той, что была в момент создания — обычно около $10 за акцию, рассказали в компании. Если за два года компания не найдёт подходящий бизнес, фонд сможет продать акции «пустышки» по сопоставимой цене.

Пользователи смогут приобрести паи на всех тарифах «Тинькофф Инвестиций» по цене от 9 центов. При покупке и продаже паев в приложении комиссий за сделки не будет.

Инвестирование в SPAC — один из главных трендов последнего времени. Эта форма организованного венчурного инвестирования набрала колоссальные обороты: более 400 SPAC-компаний находятся на этапе поиска объектов для поглощения, а ожидаемый приток денег в SPAC в 2021 году превышает $100 млрд.

Торговля бумагами SPAC-компаний перспективна с точки зрения потенциальной доходности — наиболее успешные проекты принесли десятки и сотни процентов своим акционерам. Но она сопряжена и с высокими рисками. Мы в «Тинькофф» разработали решение, которое позволит снизить риски, диверсифицируя инвестиции.

Руслан Мучипов
гендиректор УК «Тинькофф Капитал»
  • В начале апреля Яндекс» отчитался, что за три месяца вложил $131,2 млн в SPAC. В какие именно активы компания вложила деньги, в пресс-службе не уточнили.
  • SPAC могут стать ключевым драйвером сделок на рынке слияний и поглощений на $300 млрд в ближайшие два года, отмечали аналитики Goldman Sachs в декабре 2020-го.

#новость #инвестиции

17 17 комментариев
4
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17 комментариев
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Сергей Милосердов

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Как раз только что заметил в приложении. Когда закупаться?

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Gidevan

Сергей
14

Когда закупаться?

Любой опытный инвестор знает, что закупаться нужно на хаях. 

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Сергей Милосердов

Gidevan
1

Вот непонятно, когда хаи то будут. Заварушка только началась.

Ответить

Вася Пражкин

Сергей
4

Эксперты говорят, что хаи - это когда график вниз идет.

Ответить

Михаил Семин

2

2.99% комиссия/год, вкусно

Ответить

Михаил Семин

Михаил
1

Главное везде писать, что торговля бесплатная, а ежегодная комиссия пусть будет почти в 7 раз больше, чем у зарубежных аналогов))

Ответить

Ivan Zenkov

1

фонд для инвестиций в SPAC

Все мои инвестиции только туда и уходят

Ответить

Вячеслав Григорьев

Ivan
4

в СРАКУ? (версия на кириллице)

Ответить

Елизавета Тарасова

1

Круто конечно! Но похоже, что еще более высокорисковая штука, чем IPO.

Ответить

Artemy

0

Круто, теперь для привлечения инвестиций не нужен не только бизнес, но даже идея. Просто сделать спак и ждать!

Ответить

KINCH

Artemy
2

Ждать долго не придется, быстро прокатят на хайях.

Ответить

KINCH

0

С одной стороны это интересно, а с другой, экономика в мире работает через жопу, тратя большие потоки на «пустышки», не позволяя эффективно развиваться самым плодотворным среднему и чуть ниже среднего сегментам.

Кто-нибудь уже изобретет новые модели и процессы в экономике или так и будем совершенствовать технологичный, но сливной бочок?

Ответить

Юрий Другач

KINCH
0

Не, пока только консультанты и эксперты выражают свое мнение в комментариях

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BearStrikesBack

0

Если за два года компания не найдёт подходящий бизнес, фонд сможет продать акции «пустышки» по сопоставимой цене.

Кому? 

Ответить

Shlomo Goldenberg

BearStrikesBack
0

Без лоха и жизнь плоха, найдут кому

Ответить

Вася Пражкин

BearStrikesBack
0

Почему Вас не интересует, по какой цене? Кому - найдутся.

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Alex Shapovalov

0

А потом spac купит стартап по исследованию Арктики на яхте и будет плакать недели две над такой удачной сделкой

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