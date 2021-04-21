Управляющая компания «Тинькофф капитал» запустила фонд для инвестиций в SPAC, которые нужны для вывода других на биржу Статьи редакции
Инвестиции в компании-«пустышки» позволят заработать на росте акций в момент, когда они находят перспективную компанию для слияния.
Биржевой паевый инвестфонд «Тинькофф Индекс SPAC» позволит инвестировать в SPAC — компании-«пустышки», которые нужны для вывода компаний с активами на биржу. Об этом vc.ru рассказали в УК «Тинькофф капитал».
Фонд следует за индексом Tinkoff SPAC Total Return Index — он отслеживает стоимость портфеля из 40-50 SPAC-компаний, которые торгуются на американских биржах. Так инвесторы смогут заработать на росте акций в момент, когда SPAC находит перспективную компанию для слияния, говорят в «Тинькофф капитале».
«Тинькофф Индекс SPAC» будет покупать акции SPAC-компаний по цене, близкой к той, что была в момент создания — обычно около $10 за акцию, рассказали в компании. Если за два года компания не найдёт подходящий бизнес, фонд сможет продать акции «пустышки» по сопоставимой цене.
Пользователи смогут приобрести паи на всех тарифах «Тинькофф Инвестиций» по цене от 9 центов. При покупке и продаже паев в приложении комиссий за сделки не будет.
- В начале апреля Яндекс» отчитался, что за три месяца вложил $131,2 млн в SPAC. В какие именно активы компания вложила деньги, в пресс-службе не уточнили.
- SPAC могут стать ключевым драйвером сделок на рынке слияний и поглощений на $300 млрд в ближайшие два года, отмечали аналитики Goldman Sachs в декабре 2020-го.
Как раз только что заметил в приложении. Когда закупаться?
Вот непонятно, когда хаи то будут. Заварушка только началась.
2.99% комиссия/год, вкусно
Главное везде писать, что торговля бесплатная, а ежегодная комиссия пусть будет почти в 7 раз больше, чем у зарубежных аналогов))
фонд для инвестиций в SPAC
Все мои инвестиции только туда и уходят
Круто конечно! Но похоже, что еще более высокорисковая штука, чем IPO.
Круто, теперь для привлечения инвестиций не нужен не только бизнес, но даже идея. Просто сделать спак и ждать!
С одной стороны это интересно, а с другой, экономика в мире работает через жопу, тратя большие потоки на «пустышки», не позволяя эффективно развиваться самым плодотворным среднему и чуть ниже среднего сегментам.
Кто-нибудь уже изобретет новые модели и процессы в экономике или так и будем совершенствовать технологичный, но сливной бочок?
Не, пока только консультанты и эксперты выражают свое мнение в комментариях
Если за два года компания не найдёт подходящий бизнес, фонд сможет продать акции «пустышки» по сопоставимой цене.
Кому?
А потом spac купит стартап по исследованию Арктики на яхте и будет плакать недели две над такой удачной сделкой
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