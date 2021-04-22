ВТБ первым среди банков запустил переводы по номеру телефона через СБП в банкоматах Статьи редакции
До этого переводы в банкоматах ВТБ можно было выполнять только по номеру карты.
Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя департамента розничного бизнеса и старшего вице-президента ВТБ Павла Кудрявцева. По его словам, переводы по системе появятся во всей сети банкоматов из 15,5 тысяч устройств.
Сервис может помочь клиентам в ситуациях, когда нет возможности переводить деньги через смартфон, а также станет альтернативой снятию наличных, считает Кудрявцев. Для совершения перевода нужно вставить карту в банкомат, ввести номер телефона получателя и выбрать банк из списка участников СБП.
Условия те же, что и при переводах через СБП в мобильном приложении ВТБ, пишет РБК: за операции до 100 тысяч в месяц банк не берёт комиссию, больше — 0,5% от суммы. Лимит на один перевод составляет 150 000 тысяч рублей, за месяц — 2 млн рублей.
До подключения СБП переводы в банкоматах ВТБ можно было выполнять только по номеру карты. В мобильном приложении банка около 40% переводов совершается через СБП, добавили в банке.
Центробанк запустил СБП в России в начале 2019 года. Система позволяет клиентам подключённых к ней банков переводить друг другу деньги по номеру телефона и оплачивать покупки в магазинах по QR-кодам.
По данным ЦБ на 1 марта 2021 года, участниками СБП выступают 214 банков. За два года через СБП было совершенно около 142 млн транзакций на общую сумму более 1 трлн рублей. Но с карты на карту за девять месяцев 2020 года россияне перевели более 30,9 трлн рублей, совершив 6 трлн операций, пишет РБК.
Переводы через СБП появятся также в банкоматах МКБ, «Дом.РФ» и «Россельхозбанка», сообщили РБК их представители. «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк», «Ак Барс» и «СКБ Банк» не планируют это сделать, а другие крупные банки не ответили на запросы издания.
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