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Финансы
Рая Хачатрян

«Мы находим решения проблем»: Греф прокомментировал слухи о «разводе» «Сбера» и Mail.ru Group Статьи редакции

Глава «Сбера» заявил, что с Mail.ru Group у компании не так много конкурирующих направлений, сколько с «Яндексом».

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Глава «Сбера» Герман Греф в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном разделе совместного с Mail.ru Group предприятия «О2О Холдинг». Он также вспомнил причины «развода» с «Яндексом».

По словам Грефа, «Яндекс» и «Сбер» конкурировали почти по всем направлениям. «"Яндекс" строит свою экосистему, мы строим свою. Когда мы это увидели, то приняли решение очень цивилизованно расстаться, при этом сохранить добрые отношения», — заявил он.

При этом с Mail.ru Group у «Сбера» значительно меньше конкурирующих направлений, добавил Греф. Именно из-за этого компании могут найти решения проблем.

У нас очень добрые отношения, и мы находим решения возникающих аналогичных сложных проблем. Глупо было бы говорить, что они не возникают, потому что опять-таки соприкасаются две экосистемы.

Герман Греф
глава «Сбера»

Об «управленческих и культурных разногласиях» в СП в ноябре 2020 года рассказали источники Financial Times. В частности, по данным издания, партнёры не могли договориться, на базе чего развивать платформу — «ВКонтакте» или финансовой сети «Сбера».

В марте источники Forbes заявили, что «развод» «Сбера» и Mail.ru Group всё ещё на повестке. По словам одного из собеседников издания, у партнёров нет ясности, кому принадлежат клиенты совместных активов и как правильно развивать компанию.

Он добавил, эти же причины привели к разводу «Сбера» и «Яндекса» в 2020 году: тогда интернет-компании перешёл «Яндекс.Маркет», а банку — «Яндекс.Деньги».

Греф утверждает, что всячески боролся за сохранение партнёрства с «Яндексом». Он добавил, что изначально при покупке «Денег» компании согласились, что не будет заниматься предоставлением финансовых услуг, но спустя некоторое время в «Яндексе» решили, что «во что бы то ни стало им нужна единая сквозная финансовая функция».

По словам главы банка, сначала компании пытались договориться, но потом «стало очевидно, что дальше сохранить это партнерство нельзя». Греф отмечает, что в «Сбере» понимали, что рано или поздно «Яндекс» получит банковскую лицензию или купит банк.

Я большой сторонник того, чтобы поддерживать эту конкурентную среду, и я не боюсь конкуренции со стороны банков или не банков. Наоборот, это очень здорово. Это заставляет нас держаться в форме. Если «Яндекс» будет делать финансовые услуги лучше, чем мы, это будет для нас очень хороший стимул, чтобы делать это еще лучше

Герман Греф
глава «Сбера»

#новость #сбер #mailrugroup

9 9 комментариев
5
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Антон Саяпин

4

Никогда такого не было и вот опять... Про Яндекс тоже говорили, что развода не будет и все всем довольны.

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Александр Привалов

4

Я глава неконкурентно-доминирующего банка с ужасной репутацией, и экосистемы с недоразвитыми сервисами, но 
 я не боюсь конкуренции со стороны банков или не банков

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Мрачный огонь

2

 приняли решение очень цивилизованно расстаться, при этом сохранить добрые отношения

Я два раза такую фразу 'психологу' в Загсе говорил))) 

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Канищев Максим

1

Вот можно заниматься каждому своим делом. В итоге у каждой компании куча недоделанных сервисов. 

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Вадим Касаткин

0

Сбер решил прям со всеми рассориться?

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Константин Суворов

Вадим
2

Сбер активно пытается отойти от концепции банка и быть IT-компанией. Это в целом неплохой знак, потому что у них это получается лучше, чем предоставлять банковские услуги. Я удивлен, но пока очень доволен Самокатом, Сбермаркетом, СберАптекой и Delivery Club. Хотел бы придраться, но пока не могу. По крайне мере в своём регионе.

Если посмотреть на индекс РТС, он топчется на месте по средней стоимости уже 15 лет. Российский рынок не растёт, а выживает. Если сейчас посмотреть на первую десятку, то там уже формируется технологический сектор - Сбер, Яндекс и Тинькофф. Это даёт определенные надежды, потому что разбавляет доли "бензоколонок", которые зависят от дурной политической репутации нашей страны в мире.

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BearStrikesBack

Константин
0

Это в целом неплохой знак, потому что у них это получается лучше, чем предоставлять банковские услуги.

Выручка всего ИТ колхоза Сбера НИЖЕ, чем выручка с запрятанной хрен знает где кнопки на прием СБП. Не говоря о том, что половина ИТ сервисов Сбера - это продукты Мейла.

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Gleb Tyutikov

Константин
–1

Репутацию нашей Красавице-стране делают "ворчливые" старухи из Европы и из-за океанов, сидящие у подъезда. А бензоколонки будут, пока не будет равнозначной замене углеводородам. Смиритесь с этим. Когда научатся энергию из кода извлекать, тогда и поговорим про бесполезность бензо- и газоколонок.

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Кирилл Загоскин

0

Сбер большие компании, конечно, потрясно умеет покупать

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