Глава «Сбера» заявил, что с Mail.ru Group у компании не так много конкурирующих направлений, сколько с «Яндексом».

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Глава «Сбера» Герман Греф в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном разделе совместного с Mail.ru Group предприятия «О2О Холдинг». Он также вспомнил причины «развода» с «Яндексом».

По словам Грефа, «Яндекс» и «Сбер» конкурировали почти по всем направлениям. «"Яндекс" строит свою экосистему, мы строим свою. Когда мы это увидели, то приняли решение очень цивилизованно расстаться, при этом сохранить добрые отношения», — заявил он.

При этом с Mail.ru Group у «Сбера» значительно меньше конкурирующих направлений, добавил Греф. Именно из-за этого компании могут найти решения проблем.

У нас очень добрые отношения, и мы находим решения возникающих аналогичных сложных проблем. Глупо было бы говорить, что они не возникают, потому что опять-таки соприкасаются две экосистемы. Герман Греф глава «Сбера»

Об «управленческих и культурных разногласиях» в СП в ноябре 2020 года рассказали источники Financial Times. В частности, по данным издания, партнёры не могли договориться, на базе чего развивать платформу — «ВКонтакте» или финансовой сети «Сбера».

В марте источники Forbes заявили, что «развод» «Сбера» и Mail.ru Group всё ещё на повестке. По словам одного из собеседников издания, у партнёров нет ясности, кому принадлежат клиенты совместных активов и как правильно развивать компанию.

Он добавил, эти же причины привели к разводу «Сбера» и «Яндекса» в 2020 году: тогда интернет-компании перешёл «Яндекс.Маркет», а банку — «Яндекс.Деньги».

Греф утверждает, что всячески боролся за сохранение партнёрства с «Яндексом». Он добавил, что изначально при покупке «Денег» компании согласились, что не будет заниматься предоставлением финансовых услуг, но спустя некоторое время в «Яндексе» решили, что «во что бы то ни стало им нужна единая сквозная финансовая функция».

По словам главы банка, сначала компании пытались договориться, но потом «стало очевидно, что дальше сохранить это партнерство нельзя». Греф отмечает, что в «Сбере» понимали, что рано или поздно «Яндекс» получит банковскую лицензию или купит банк.