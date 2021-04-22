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Финансы
Рая Хачатрян

«У нас добрые отношения, мы находим решения проблем»: Греф прокомментировал слухи о «разводе» «Сбера» и Mail.ru Group Статьи редакции

Глава «Сбера» заявил, что с Mail.ru Group у компании не так много конкурирующих направлений, сколько с «Яндексом».

35 35 комментариев
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Глава «Сбера» Герман Греф в интервью РБК прокомментировал слухи о возможном разделе совместного с Mail.ru Group предприятия «О2О Холдинг». Он также вспомнил причины «развода» с «Яндексом».

По словам Грефа, «Яндекс» и «Сбер» конкурировали почти по всем направлениям. «"Яндекс" строит свою экосистему, мы строим свою. Когда мы это увидели, то приняли решение очень цивилизованно расстаться, при этом сохранить добрые отношения», — заявил он.

При этом с Mail.ru Group у «Сбера» значительно меньше конкурирующих направлений, добавил Греф. Именно из-за этого компании могут найти решения проблем.

У нас очень добрые отношения, и мы находим решения возникающих аналогичных сложных проблем. Глупо было бы говорить, что они не возникают, потому что опять-таки соприкасаются две экосистемы.

Герман Греф
глава «Сбера»

Об «управленческих и культурных разногласиях» в СП в ноябре 2020 года рассказали источники Financial Times. В частности, по данным издания, партнёры не могли договориться, на базе чего развивать платформу — «ВКонтакте» или финансовой сети «Сбера».

В марте источники Forbes заявили, что «развод» «Сбера» и Mail.ru Group всё ещё на повестке. По словам одного из собеседников издания, у партнёров нет ясности, кому принадлежат клиенты совместных активов и как правильно развивать компанию.

Он добавил, эти же причины привели к разводу «Сбера» и «Яндекса» в 2020 году: тогда интернет-компании перешёл «Яндекс.Маркет», а банку — «Яндекс.Деньги».

Греф утверждает, что всячески боролся за сохранение партнёрства с «Яндексом». Он добавил, что изначально при покупке «Денег» компании согласились, что не будет заниматься предоставлением финансовых услуг, но спустя некоторое время в «Яндексе» решили, что «во что бы то ни стало им нужна единая сквозная финансовая функция».

По словам главы банка, сначала компании пытались договориться, но потом «стало очевидно, что дальше сохранить это партнерство нельзя». Греф отмечает, что в «Сбере» понимали, что рано или поздно «Яндекс» получит банковскую лицензию или купит банк.

Я большой сторонник того, чтобы поддерживать эту конкурентную среду, и я не боюсь конкуренции со стороны банков или не банков. Наоборот, это очень здорово. Это заставляет нас держаться в форме. Если «Яндекс» будет делать финансовые услуги лучше, чем мы, это будет для нас очень хороший стимул, чтобы делать это еще лучше

Герман Греф
глава «Сбера»

#новость #сбер #mailrugroup

35 35 комментариев
14
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Антон Саяпин

12

Никогда такого не было и вот опять... Про Яндекс тоже говорили, что развода не будет и все всем довольны.

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Мрачный огонь

9

 приняли решение очень цивилизованно расстаться, при этом сохранить добрые отношения

Я два раза такую фразу 'психологу' в Загсе говорил))) 

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Alexander Veber

Мрачный
0

Не поверил?

Ответить

Ware Wow

Мрачный
0

Какие выводы вы можете сделать, какие ошибки были?

Ответить

Мрачный огонь

Ware
0

Место в паспорте кончилось)) 

Ответить

Александр Привалов

3

Я глава неконкурентно-доминирующего банка с ужасной репутацией, и экосистемы с недоразвитыми сервисами, но 
 я не боюсь конкуренции со стороны банков или не банков

Ответить

умный человек

Александр
3

Так уж и ужасная

Ответить

Александр Привалов

умный
0

На тех же banki.ru 100k отзывов, средняя оценка 1,5 (я бы оценил в 0,5 - т.е. они сразу не убегают с деньгами, на этом всё) Как-то несолидно для суперкрутого финтеха

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умный человек

Алексан…
2

Столько отзывов говорит в первую очередь о таком большом количестве клиентов, которые всё ещё продолжают пользоваться сбером
А раз продолжают пользоваться - значит не всё так ужасно

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Юрий Белов

4

Недавно слил акции Mail.ru ровно перед тем, как оттуда вышли крупные игроки. Хоть и говорят, что сервис у Mail.ru развиваются, но репутация у них такая себе. Вк уже полностью пропитан цензурой, среди моих знакомых все юзают или яндекс почту или Gmail. Одноклассники доживают свое, стадия "Дойные коровы" подходит к концу. Не верится почему-то, что Mail станет по капитализации вторым яндексом. А СБЕР как банком был, так и остался банком по своей сути.

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Константин Суворов

Юрий
6

У Mail если посмотреть на историю классическая проблема с менеджментом. Раз за разом очень странные решения. Иногда кажется, что лучше бы они полностью от всего отказались и зафиксировались в игровой индустрии. Толку больше)

Самое смешное, что с их ресурсами, они давно могли стать своего рода компанией-локомативом в нашей стране. Но это имхо, конечно.

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Igor Kachura

Константин
2

Я тоже надеялся что яндекс / мейл могли бы оцифровать экономику РФ и вывести нас на другой качественный уровень жизни. Но к сожалению в последние годы наши айти флагманы занимаются обслуживанием интересов дряхлеющего политбюро. А "они" в soft power не умеют. Геймченджеры переедут в более открытые юрисдикции, а приспособленцы останутся тут строить нам цифровой гулаг.

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Герман Воронов

Юрий
1

Яндекс-почта как бы тоже.. без особой репутации

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Иван Иванов

Юрий
0

 среди моих знакомых

Первая ошибка в суждениях.

 Не верится почему-то, что Mail станет по капитализации вторым яндексом

Вторая ошибка. Мэйл – это бургер кинг в мире русского айти. Ему достаточно быть вторым, копируя удачные денежные решения, и первым он не хочет стать (а это мы видим из отсутствия инноваций и большего, чем у Яндекса, сделок по поглощению). 

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Вадим Касаткин

0

Сбер решил прям со всеми рассориться?

Ответить

Константин Суворов

Вадим
11

Сбер активно пытается отойти от концепции банка и быть IT-компанией. Это в целом неплохой знак, потому что у них это получается лучше, чем предоставлять банковские услуги. Я удивлен, но пока очень доволен Самокатом, Сбермаркетом, СберАптекой и Delivery Club. Хотел бы придраться, но пока не могу. По крайне мере в своём регионе.

Если посмотреть на индекс РТС, он топчется на месте по средней стоимости уже 15 лет. Российский рынок не растёт, а выживает. Если сейчас посмотреть на первую десятку, то там уже формируется технологический сектор - Сбер, Яндекс и Тинькофф. Это даёт определенные надежды, потому что разбавляет доли "бензоколонок", которые зависят от дурной политической репутации нашей страны в мире.

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BearStrikesBack

Константин
2

Это в целом неплохой знак, потому что у них это получается лучше, чем предоставлять банковские услуги.

Выручка всего ИТ колхоза Сбера НИЖЕ, чем выручка с запрятанной хрен знает где кнопки на прием СБП. Не говоря о том, что половина ИТ сервисов Сбера - это продукты Мейла.

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Герман Воронов

Константин
1

По-моему, самокат к сберу отношения не имеет, они просто куплены были, и как только манагер из сбера там появится, то быстро скатится

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alex twit

Герман
2

Укатится. Самокат же

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Gleb Tyutikov

Константин
–9

Репутацию нашей Красавице-стране делают "ворчливые" старухи из Европы и из-за океанов, сидящие у подъезда. А бензоколонки будут, пока не будет равнозначной замены углеводородам. Смиритесь с этим. Когда научатся энергию из кода извлекать, тогда и поговорим про бесполезность бензо- и газоколонок.

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Константин

Gleb
3

Я согласен, только не нужно забывать главное, что весь мир теперь живёт принципами ожиданий того, что способно расти, масштабироваться и дорожать. Технологический сектор может, там даже понятно на чём, а остальные?

Предсказуемо дешевеющие активы или топчущиеся на месте из года в год - это вот про как раз "стабильность", в которой мы живём. Долгосрочно на это ставить - плохая идея, которая приведёт к бедности. И уж точно не идёт на пользу экономике в целом.

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Канищев Максим

2

Вот можно заниматься каждому своим делом. В итоге у каждой компании куча недоделанных сервисов. 

Ответить

умный человек

Канищев
0

Что не доделали?

Ответить

умный человек

0

Откуда этот хейт, народ?

Ответить

Герман Воронов

умный
3

Добро пожаловать в интернет, вы тут недавно?

Ответить

умный человек

Герман
0

Да, 43 минуты

Ответить

Мурад Муртазалиев

умный
0

Считаете незаслуженно?

Ответить

умный человек

Мурад
0

Считаю, что на ровном месте, да

Ответить

Arkadiy K.

умный
0

Это все проценты от комиссии, которые банк лупит за переводы и платежи. И я подозреваю что они по-потихоньку у государства деньги выкачивают - вот например https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pravitelstvo-podarilo-sberbanku-150-milliardov-rubley-1029411127 

Ответить

Ware Wow

умный
0

массы несчастны.

Ответить

Artemy

0

Интересно, а вам Сбер в этих двух историях видится как муж или жена?

Ответить

Петербургский магнит

Artemy
2

Оба два мужа.

Ответить

Герман Воронов

Artemy
1

По сути это не важно

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alex twit

Artemy
0

Муж-куколд

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Кирилл Загоскин

0

Сбер большие компании, конечно, потрясно умеет покупать

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