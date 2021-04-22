«"Сбербанк" ничего не покупает дорого»: Греф о покупках банка, «разводах» и вакцинации Статьи редакции
Главное из интервью президента «Сбера» Германа Грефа РБК.
Пандемия и очереди в отделениях
В интервью РБК глава «Сбера» Герман Греф назвал самым тяжёлым решением за последний год вывод сотрудников в физические отделения в начале пандемии, когда появились очереди в офисах «Сбера».
Про вакцинацию и инвестиции в борьбу с Covid-19
Греф уверен, что Россия столкнётся с третьей волной пандемии осенью: «Ни одной стране не удалось ее избежать». По его словам, возможный локдаун зависит от «глубины» это волны.
Поэтому вакцинация «опосредованно» связана с ростом ВВП — высокие темпы вакцинации и создание коллективного иммунитета позволят снизить ограничения для экономики во время очередной волны.
Греф добавил, что внутри «Сбера» скептицизм по отношению к вакцине был таким же, как и по всей стране: «Я вакцинировался вообще первым». Мэрия Москвы открыла пункты вакцинации внутри больших офисов «Сбера». Большого потока желающих не было, рассказал глава компании.
Банк не обязывал сотрудников вакцинироваться, но пытался убедить. «Потом произошло какое-то изменение, люди пошли вакцинироваться», — сказал Греф. По его словам, коллективный иммунитет в «Сбере» сейчас — 44%, включая вакцинированных и переболевших.
В мае 2020 года «Сбербанк» зарегистрировал компанию для масштабирования производства вакцины. «Мы решили, что мы на это будем тратить свои личные деньги и деньги корпорации», — заявил тогда Греф. Всего компания проинвестировала в производство вакцины в качестве благотворительной помощи 1 млрд рублей, рассказал Греф в интервью РБК.
По его словам, правительство попросило компанию помочь в роли проект-менеджера из-за ускоренного производства вакцины.
Однако планов войти в фармацевтический рынок у корпорации нет — «Сбер» не видит в этом для себя «большого потенциала», добавил Греф.
О ключевой ставке и поведении клиентов
В марте 2021 года ЦБ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку — на 0,25 процентных пункта, до 4,5% годовых. Однако оснований для резкого повышения ставки, как при прошлых кризисах, сейчас нет, заявил Греф.
Про инвестклимат в России
Сегодня геополитическая повестка сильнее всего влияет на инвестиционный климат в стране, считает Греф. «И здесь пока хороших новостей не очень много», — добавил он.
На инвестклимат позитивно влияют «активности правительства», но нужно доработать правоохранительную и судебную систему, заявил глава «Сбера».
О развитии экосистем и необходимости их регулирования
Объявляя о желании построить вокруг «Сбера» экосистему, Греф приводил в пример ИТ-гигантов из США — Google, Apple, Facebook и Amazon, напоминает РБК. Демократы из Конгресса США назвали их монополистами и предложили разделить на несколько компаний, чтобы повысить конкуренцию.
Журналисты напомнили обратный пример из Китая: «Джек Ма, основатель Alibaba, который как раз из-за масштабов своего бизнеса ведет непростой диалог с китайскими властями».
Греф не согласен с тем, что ИТ-гиганты «становятся квазигосударствами». По его словам, государство легко расправится с любой экосистемой.
Мифы про «Сбер»
Журналист РБК отметил, что у рынка есть претензии к экосистеме «Сбера»: банк скупает много компаний за серьезные суммы, но пока это нельзя выстроить в какую-то единую цепочку.
Слухи о разводе с Mail.ru Group
По словам Грефа, сейчас «Сбер» много инвестирует в развитие экосистемы, чтобы занять большую долю рынка — на нём пока есть большое пространство для роста.
Зачем нужна биометрия
В начале апреля «Ростелеком» и «Сбер» подписали меморандум о намерениях создать совместное предприятие для развития Единой биометрической системы (ЕБС), 2% в СП получит правительство.
Зачем «Сберу» Okko, медиа Rambler и проект с «Союзмультфильмом»
Летом 2020 года «Сбер» создал ещё один проект для создания контента — совместное предприятие с «Союзмультфильмом», в котором банк получил 80% в обмен на инвестиции. Банк вложит 1 млрд рублей в производство фильмов и сериалов для детей.
«нужно поддерживать своих, как это делают китайцы, просто закрыв рынок для всех. И как это делают американцы, очень избирательно допуская кого-то на свой рынок, но в качестве экосистем не допускают никого просто.» -
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