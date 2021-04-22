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Финансы
Рая Хачатрян

«Для нашего бизнеса это копейки»: Греф раскрыл траты «Сбера» на покупки компаний — 145 млрд рублей за шесть лет Статьи редакции

Банк тратит не так много, как кажется, и покупает кого-то не так часто, заявил топ-менеджер.

18 18 комментариев
1568 просмотров

Глава банка Герман Греф в интервью РБК назвал «мифами», что «Сбер» покупает слишком много стартапов и тратит на них большие деньги. «Для размера нашего бизнеса это копейки — полуторамесячный объем нашей прибыли, 3% нашего капитала», — заявил он.

По его словам, на покупку нефинансовых активов другие банки тратят от 15 до 25% капитала.

«Сбербанк» ничего не покупает дорого и рынок это прекрасно знает. Мы большое количество сделок не совершили именно потому, что мы считаем цену неоправданно завышенной. Мы никогда ничего не покупаем дороже, чем это того стоит.

Герман Греф
глава «Сбера»

Греф утверждает, что значительно больше средств «Сбер» вкладывает в «инфраструктуру выращивания» инноваций, компетенций и стартапов. Он сравнил количество сделок с покупками Alibaba, Huawei, Tencent, Facebook и заявил, что банк покупает значительно меньше.

Глава «Сбера» добавил, что стороннему наблюдателю не всегда понятно, по какому принципу компания покупает стартапы, но банк хорошо знает свои приоритеты. «Когда художник начинает писать картину, не всегда можно понять ее сюжет», — заявил Греф.

  • В экосистему «Сбера» входит больше 40 сервисов в сферах еды, здоровья, транспорта, недвижимости, медиа и других. Часть из них входит в совместное предприятие компании с Mail.ru Group, в том числе сервис доставки еды Delivery Club и такси-сервис «Ситимобил».
  • В банке планируют, что нефинансовые сервисы будут приносить «Сберу» 5% выручки в 2023 году, а к 2030 году эта доля достигнет 20-30%.
  • Пока они приносят банку чуть больше 2% — 71 млрд рублей за 2020 год. Прибыль экосистемы до налогообложения составила 8,6 млрд рублей против убытка в 1,5 млрд рублей в 2019 году. Самая большая доля в выручке экосистемы у b2b-сервисов․

#новость #сбер

18 18 комментариев
5
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Сидор

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"Для размера нашего бизнеса это копейки — полуторамесячный объем нашей прибыли, 3% нашего капитала" - прикольно так рассуждать, когда деньги в основе бизнеса – не твои. А "народные". 

Ответить

Dmitry Ryzhov

Сидор
11

думаете, он прямо с счетов накопительных и пенсионных берёт деньги и покупает на них компании?

приходит бабушка за пенсией, а ей в отделении говорят - сегодня не дадим денег, Греф опять стартап купил. приходите завтра

Ответить

Сидор

Dmitry
0

думаю он берет, в том числе,  с комиссией от переводов, в том числе и пенсионеров. 
Но комментарий, так-то, был немного о другом ))

Ответить

Mr. Z

Сидор
1

А какое из этого следствие? Надо что? Не покупать? Покупать больше? Вернуть все народу? Как правильно надо?

Ответить

Сидор

Mr.
1

Что именно на моей аватарке вам подсказало что я могу ответить на ваши вопросы?   

Ответить

Roberto Martinez

Mr.
1

Да пусть куда хочет тратит, кто ему запретит то

Ответить

Сплошной цветок

8

 «Когда художник начинает писать картину, не всегда можно понять ее сюжет», — заявил Греф.
Картина Сбера: 

Ответить

Andrey Kulakov

1

Россияне оплатят))

Ответить

Тофик Вартанов

1

Мы конечно копейки не считаем, но это сравнение полный провал или рассчитано на хомячков: "Он сравнил количество сделок с покупками Alibaba, Huawei, Tencent, Facebook." 

Ответить

Сергей Милосердов

1

Формулировку конечно он выбрал не самую лучшую

Ответить

тима махотлов

1

причем тут Alibaba, Huawei, Tencent, Facebook? такое тупое сравнение ппц

Ответить

Roflan Ebalo

0

«В экосистему «Сбера» входит больше 40 сервисов в сферах еды, здоровья, транспорта, недвижимости, медиа и других»

Готовы к киберпанку?

Ответить

Alexander Mitryashkin

Roflan
1

Со сбером я могу быть уверен, что киберпанк не начнется

Ответить

Святослав Гусев

0

Благодаря сервисам и увеличивается количество активных клиентов в банке с хорошими условиями. Тот же СберПервый даёт мне возможность возвращать 10% с каждой траты в ресторане.

Ответить

Илья Волочков

Святослав
1

СберПрайм только запустился и они сейчас активно привлекают аудиторию, работаю в минус. Вот увидите, через 1-2 года размер кешбека уменьшится до 5%,  а далее до 1-3%.

Все компании так и работают. Вспомните Яндекс.Еду, например. Когда они запускались, было куча акций и промокодов. А сейчас совсем грустно со скидками. То же самое в Самокате.

Ответить

KINCH

Святослав
0

  СберПервый даёт мне возможность возвращать 10% с каждой траты в ресторане

Ну, здорово живешь

Вы хоть знаете, что такое кэшбеки? Ну, давайте будем честны просто. Это для нищих еда с пола. Обдирают, как крестьян, а обратно кидают ломоть хлеба — вот, что такое кэшбек.

К чему я э то? Услышал в ваших словах радость от того, что вас имеют, вот решил разъяснить, вдруг вы не в курсе.

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alex twit

0

Ну как скажешь, Оскарович

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Михаил Синицын

0

Копейка рубль бережёт

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