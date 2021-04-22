Банк тратит не так много, как кажется, и покупает кого-то не так часто, заявил топ-менеджер.

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Глава банка Герман Греф в интервью РБК назвал «мифами», что «Сбер» покупает слишком много стартапов и тратит на них большие деньги. «Для размера нашего бизнеса это копейки — полуторамесячный объем нашей прибыли, 3% нашего капитала», — заявил он.

По его словам, на покупку нефинансовых активов другие банки тратят от 15 до 25% капитала.

«Сбербанк» ничего не покупает дорого и рынок это прекрасно знает. Мы большое количество сделок не совершили именно потому, что мы считаем цену неоправданно завышенной. Мы никогда ничего не покупаем дороже, чем это того стоит. Герман Греф глава «Сбера»

Греф утверждает, что значительно больше средств «Сбер» вкладывает в «инфраструктуру выращивания» инноваций, компетенций и стартапов. Он сравнил количество сделок с покупками Alibaba, Huawei, Tencent, Facebook и заявил, что банк покупает значительно меньше.

Глава «Сбера» добавил, что стороннему наблюдателю не всегда понятно, по какому принципу компания покупает стартапы, но банк хорошо знает свои приоритеты. «Когда художник начинает писать картину, не всегда можно понять ее сюжет», — заявил Греф.