Журнал оценил состояние Валентины Шнайдер и её семьи, которым принадлежит самая быстрорастущая сеть, в $650 млн.

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Forbes составил ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов России: их суммарное состояние выросло на $207 млрд за год и достигло рекордных $663 млрд в 2021 году.

Совладельцы «Светофора»

В список впервые попала Валентина Шнайдер — её семье принадлежит красноярская сеть магазинов «Светофор», пишет Forbes. Её состояние журнал оценил в $650 млн.

«Светофор» стал самой быстрорастущей продуктовой сетью в 2020 году: её выручка увеличилась на 39% до 189 млрд рублей, подсчитали аналитики агентства Infoline. Сеть, которая считается одной из самых закрытых компаний в российском ритейле, росла на фоне снижения реальных доходов населения, говорили эксперты.

Как писало The Bell, сеть основали братья Сергей и Андрей Шнайдеры. Они занимаются бизнесом уже почти 30 лет и за все эти годы не дали ни одного интервью. У компании нет пресс-службы и официального сайта.

Магазины сети оформлены на сотню ООО, у которых в названии есть «Торгсервис» и номер региона, отмечает издание. Братьям Шнайдерами принадлежит от 60% до 80% в нескольких десятках юрлиц, связанных со «Светофором».

По данным Forbes, Валентина Шнайдер — это их мать, которая владеет долями более чем в 50 «Торгсервисах», но в операционной деятельности не участвует. В 2019 году подконтрольные семье юрлица получили почти 100 млрд рублей выручки, следует из данных СПАРК, которые приводит The Bell.

Рост ИТ-компаний

Больше всех выросли интернет-компании, из-за чего увеличилось состояние их владельцев, пишет Forbes: в десятку впервые попал основатель Telegram Павел Дуров — его состояние выросло за год с $3,4 млрд до $17,2 млрд. Он занимает девятое место, а в 2020 году занимал 30-ое.

Владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук поднялась с 93 места на 13-е и стала самой богатой женщиной России по версии Forbes: её состояние выросло с $1 млрд до $13 млрд.

Среди новичков рейтинга также совладельцы JetBrains Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков, создатель «1С» Борис Нуралиев, акционер «Яндекса» Владимир Иванов, совладельцы ритейлера Merlion Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев.

Выходы на биржу

Благодаря выходам на биржу путём IPO или SPAC в списке появились четыре новых участника. 17-место с состоянием $10,6 млрд занимает бывший глава Yota Денис Свердлов — его компания-разработчик электромобилей Arrival 25 марта вышла на Nasdaq по схеме с поглощением и с оценкой $13,6 млрд.

В тот же день сервис интернет-маркетинга Олега Щеголева и Дмитрия Мельникова Semrush провёл IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже․ Благодаря этому Щеголев занял 153-е место в рейтинге с состоянием в $800 млн.