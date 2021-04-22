Совладельцы «Светофора» впервые попали в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes Статьи редакции
Журнал оценил состояние Валентины Шнайдер и её семьи, которым принадлежит самая быстрорастущая сеть, в $650 млн.
Forbes составил ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов России: их суммарное состояние выросло на $207 млрд за год и достигло рекордных $663 млрд в 2021 году.
Совладельцы «Светофора»
В список впервые попала Валентина Шнайдер — её семье принадлежит красноярская сеть магазинов «Светофор», пишет Forbes. Её состояние журнал оценил в $650 млн.
«Светофор» стал самой быстрорастущей продуктовой сетью в 2020 году: её выручка увеличилась на 39% до 189 млрд рублей, подсчитали аналитики агентства Infoline. Сеть, которая считается одной из самых закрытых компаний в российском ритейле, росла на фоне снижения реальных доходов населения, говорили эксперты.
Как писало The Bell, сеть основали братья Сергей и Андрей Шнайдеры. Они занимаются бизнесом уже почти 30 лет и за все эти годы не дали ни одного интервью. У компании нет пресс-службы и официального сайта.
Магазины сети оформлены на сотню ООО, у которых в названии есть «Торгсервис» и номер региона, отмечает издание. Братьям Шнайдерами принадлежит от 60% до 80% в нескольких десятках юрлиц, связанных со «Светофором».
По данным Forbes, Валентина Шнайдер — это их мать, которая владеет долями более чем в 50 «Торгсервисах», но в операционной деятельности не участвует. В 2019 году подконтрольные семье юрлица получили почти 100 млрд рублей выручки, следует из данных СПАРК, которые приводит The Bell.
Рост ИТ-компаний
Больше всех выросли интернет-компании, из-за чего увеличилось состояние их владельцев, пишет Forbes: в десятку впервые попал основатель Telegram Павел Дуров — его состояние выросло за год с $3,4 млрд до $17,2 млрд. Он занимает девятое место, а в 2020 году занимал 30-ое.
Владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук поднялась с 93 места на 13-е и стала самой богатой женщиной России по версии Forbes: её состояние выросло с $1 млрд до $13 млрд.
Среди новичков рейтинга также совладельцы JetBrains Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков, создатель «1С» Борис Нуралиев, акционер «Яндекса» Владимир Иванов, совладельцы ритейлера Merlion Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев.
Выходы на биржу
Благодаря выходам на биржу путём IPO или SPAC в списке появились четыре новых участника. 17-место с состоянием $10,6 млрд занимает бывший глава Yota Денис Свердлов — его компания-разработчик электромобилей Arrival 25 марта вышла на Nasdaq по схеме с поглощением и с оценкой $13,6 млрд.
В тот же день сервис интернет-маркетинга Олега Щеголева и Дмитрия Мельникова Semrush провёл IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже․ Благодаря этому Щеголев занял 153-е место в рейтинге с состоянием в $800 млн.
После IPO Fix Price основатели сети Сергей Ломакин и Артем Хачатрян стали миллиардерами и занимают 48 и 49 места — состояние каждого оценивается в $3,1 млрд.
Помню взял кошку в светофоре...
К сосискам даже не притронулись
Помню, взял светофор в кошке. Притронулся сосиской.
Припоминается мне взял кошатину у светофора, к сосискам никогда вообще не притрагивался
Это повод для гордости?
Это насколько надо в нищету страну загнать что люди начинают покупать низкокачественные продукты которые даже животные не едят.
На нищете зарабатывают. Это ведь прямой показатель уровня жизни в стране..
Ага, сравним количество премиальных машин на дорогах у нас, и в Германии, Испании, Франции.
Сравним количество бутиков у нас и в Испании и Португалии.
Тут все не так однозначно, но перекос как сравнивать Францию и Черногорию.
"Я сама дочь офицера, все не так однозначно". Понимаю, бывает.
Помню взял в светофоре сосиски кошке за 119 руб/кг. Кошка даже не притронулась
Искусственное дробление бизнеса - не, не слышали🤷🏻♂️
Ну и:
«Чтобы стартовать, основатели «Светофора» взяли в Сбербанке кредит в размере 200 млн рублей»
Похоже в доле у братьев кто надо, раз и налоговая не видит нарушений и кредиты дают запросто под честное слово.
Arrival уже просел почти на 50 % после слияния со Спаком. Непонятно, как теперь считать его виртуальные деньги)
У Основателя сети и автора поста есть что то общее. Хм
3 года за ними слежу, очень интересная модель, в которую я не верил. Сейчас открываются заграницей.
Сама по себе семья владельцев очень закрытая
там вкусная колбаса есть если поискать
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