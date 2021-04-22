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Финансы
Рая Хачатрян

Совладельцы «Светофора» впервые попали в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes Статьи редакции

Журнал оценил состояние Валентины Шнайдер и её семьи, которым принадлежит самая быстрорастущая сеть, в $650 млн.

23 23 комментария
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Forbes составил ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов России: их суммарное состояние выросло на $207 млрд за год и достигло рекордных $663 млрд в 2021 году.

Совладельцы «Светофора»

В список впервые попала Валентина Шнайдер — её семье принадлежит красноярская сеть магазинов «Светофор», пишет Forbes. Её состояние журнал оценил в $650 млн.

«Светофор» стал самой быстрорастущей продуктовой сетью в 2020 году: её выручка увеличилась на 39% до 189 млрд рублей, подсчитали аналитики агентства Infoline. Сеть, которая считается одной из самых закрытых компаний в российском ритейле, росла на фоне снижения реальных доходов населения, говорили эксперты.

Как писало The Bell, сеть основали братья Сергей и Андрей Шнайдеры. Они занимаются бизнесом уже почти 30 лет и за все эти годы не дали ни одного интервью. У компании нет пресс-службы и официального сайта.

Магазины сети оформлены на сотню ООО, у которых в названии есть «Торгсервис» и номер региона, отмечает издание. Братьям Шнайдерами принадлежит от 60% до 80% в нескольких десятках юрлиц, связанных со «Светофором».

По данным Forbes, Валентина Шнайдер — это их мать, которая владеет долями более чем в 50 «Торгсервисах», но в операционной деятельности не участвует. В 2019 году подконтрольные семье юрлица получили почти 100 млрд рублей выручки, следует из данных СПАРК, которые приводит The Bell.

Рост ИТ-компаний

Больше всех выросли интернет-компании, из-за чего увеличилось состояние их владельцев, пишет Forbes: в десятку впервые попал основатель Telegram Павел Дуров — его состояние выросло за год с $3,4 млрд до $17,2 млрд. Он занимает девятое место, а в 2020 году занимал 30-ое.

Владелица онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук поднялась с 93 места на 13-е и стала самой богатой женщиной России по версии Forbes: её состояние выросло с $1 млрд до $13 млрд.

Среди новичков рейтинга также совладельцы JetBrains Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков, создатель «1С» Борис Нуралиев, акционер «Яндекса» Владимир Иванов, совладельцы ритейлера Merlion Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев.

Выходы на биржу

Благодаря выходам на биржу путём IPO или SPAC в списке появились четыре новых участника. 17-место с состоянием $10,6 млрд занимает бывший глава Yota Денис Свердлов — его компания-разработчик электромобилей Arrival 25 марта вышла на Nasdaq по схеме с поглощением и с оценкой $13,6 млрд.

В тот же день сервис интернет-маркетинга Олега Щеголева и Дмитрия Мельникова Semrush провёл IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже․ Благодаря этому Щеголев занял 153-е место в рейтинге с состоянием в $800 млн.

После IPO Fix Price основатели сети Сергей Ломакин и Артем Хачатрян стали миллиардерами и занимают 48 и 49 места — состояние каждого оценивается в $3,1 млрд.

#новость #светофор #forbes

23 23 комментария
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Холден Колфилд

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Помню взял кошку в светофоре...
К сосискам даже не притронулись

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Dmitry Martemyanov

Холден
2

Помню, взял светофор в кошке. Притронулся сосиской.

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Bet Papa

Dmitry
6

Помню притронулся к светофору сосиской, кошка даже не взяла

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Artyom Zakharov

Bet
1

Светофор помнит сосиску. Притронулся даже к кошке

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Даниил Романов

Холден
0

Припоминается мне взял кошатину у светофора, к сосискам никогда вообще не притрагивался

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El'murza Alchakov

3

Это повод для гордости?
Это насколько надо в нищету страну загнать что люди начинают покупать низкокачественные продукты которые даже животные не едят.

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Светлана Ильиных

1

На нищете зарабатывают. Это ведь прямой показатель уровня жизни в стране..

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Александр Якунин

Светлана
2

Ага, сравним количество премиальных машин на дорогах у нас, и в Германии, Испании, Франции.

Сравним количество бутиков у нас и в Испании и Португалии.

Тут все не так однозначно, но перекос как сравнивать Францию и Черногорию.

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Мурад Муртазалиев

Александр
0

"Я сама дочь офицера, все не так однозначно". Понимаю, бывает. 

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Николай Шелопугин

0

Помню взял в светофоре сосиски кошке за 119 руб/кг. Кошка даже не притронулась

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Александр Якунин

Николай
0

У меня Собака говяжью вырезку не ест

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Иван Иванов

0

Ну вошли и вошли

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From Siberia to London

0

Искусственное дробление бизнеса - не, не слышали🤷🏻‍♂️ 
Ну и:
«Чтобы стартовать, основатели «Светофора» взяли в Сбербанке кредит в размере 200 млн рублей»
Похоже в доле у братьев кто надо, раз и налоговая не видит нарушений и кредиты дают запросто под честное слово.

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Ware Wow

From
0

Понятно, опять насосали, ничего не меняется

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Антон Штадлер

0

Arrival уже просел почти на 50 % после слияния со Спаком. Непонятно, как теперь считать его виртуальные деньги)

Ответить

Холден Колфилд

0

У Основателя сети и автора поста есть что то общее. Хм

Ответить

Рая Хачатрян

Холден
0

фиксированная цена?)))))))))

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Холден Колфилд

Рая
0

И фамилия!

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Рая Хачатрян

Холден
0

ну и это)

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Bet Papa

0

3 года за ними слежу, очень интересная модель, в которую я не верил. Сейчас открываются заграницей.

Сама по себе семья владельцев очень закрытая

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Алексей Кравцов

Bet
0

Ведет в Израиль, на моменте 2016 г.

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kitty_bot

0

там вкусная колбаса есть если поискать

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Ivan Boldyrev

kitty_bot
0

То есть её ещё искать надо?

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