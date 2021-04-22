Президент Белоруссии разрешил Нацбанку вводить запрет на покупку и обмен валюты и изымать её у юрлиц Статьи редакции
Но только «при угрозе экономической безопасности».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об изменениях в законах о валютном регулировании — он позволяет Нацбанку и правительству на один год ограничивать в стране валютные операции.
Как пишет ТАСС, регулятор сможет, например:
- Запрещать покупать валюту, расплачиваться ею или обменивать.
- Требовать получать специальное разрешение на сделки с валютой и устанавливать их сроки, количество и объёмы.
- Требовать, чтобы юрлица продавали полученную иностранную валюту.
- Ограничивать возможность открыть и вести счёт в иностранном банке.
Такие меры планируют использовать «в случае угрозы экономической безопасности Беларуси и стабильности ее финансовой системы».
Грустно вот это вот всё. Бацьке тупо некуда идти — слишком много злодеяний на душе. До последнего синеющими пальцами будет держаться, готов всю страну угробить ради своей шкуры. Ничтожный, дряхлый дед
Его наш дед до последнего будет держать, чтобы самому не стать последним диктатором Европы.
Если он уйдет, а это рано или поздно все-таки произойдёт, такой передел начнется между кланами, что мало никому не покажется. Это неизбежно конечно, и будет прям жарко.
Ждём такого же нововведения в России.
Что то не то, завтра будет новость похлеще видимо.
Тут вот что выдать могут (снова из чатика):
- "Мне кажется, это было для отвода глаз. Пока все смотрят на Украину, сдалась Беларусь. Вроде завтра подписание документов о присоединении Беларуси к России".
Так что еще не вечер.
он позволяет Нацбанку и правительству на один год ограничивать в стране валютные операции
А это как? Безвалютный год? "Gap year", только про валюту?
а че в смысле, наш кредит уже проели?
Щя лукашенку интегрируют, потому что требования прям как в России
Запрещать покупать валюту, расплачиваться ею или обменивать.
Требовать получать специальное разрешение на сделки с валютой и устанавливать их сроки, количество и объёмы.
Требовать, чтобы юрлица продавали полученную иностранную валюту.
Ограничивать возможность открыть и вести счёт в иностранном банке.
У нас (в России) тоже заморозили накопительную часть пенсий на время. И..., никак не разморозят. Видимо, и эти бабки распиздили уже.
Носителем экономической безопасности и единственным источником стабильности финансовой системы в Беларуси является ее многострадальный народ.
и ни одного комментария "беларусь!!" до сих пор. на тж моментально реагируют ))
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