Финансы
Captain

Президент Белоруссии разрешил Нацбанку вводить запрет на покупку и обмен валюты и изымать её у юрлиц Статьи редакции

Но только «при угрозе экономической безопасности».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об изменениях в законах о валютном регулировании — он позволяет Нацбанку и правительству на один год ограничивать в стране валютные операции.

Как пишет ТАСС, регулятор сможет, например:

  • Запрещать покупать валюту, расплачиваться ею или обменивать.
  • Требовать получать специальное разрешение на сделки с валютой и устанавливать их сроки, количество и объёмы.
  • Требовать, чтобы юрлица продавали полученную иностранную валюту.
  • Ограничивать возможность открыть и вести счёт в иностранном банке.

Такие меры планируют использовать «в случае угрозы экономической безопасности Беларуси и стабильности ее финансовой системы».

#белоруссия #новость

1313 просмотров
Материал дополнен редакцией
26 26 комментариев
6
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26 комментариев
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Павел Логинов

29

Грустно вот это вот всё. Бацьке тупо некуда идти — слишком много злодеяний на душе. До последнего синеющими пальцами будет держаться, готов всю страну угробить ради своей шкуры. Ничтожный, дряхлый дед

Ответить

Денис Демидов

Павел
6

Его наш дед до последнего будет держать, чтобы самому не стать последним диктатором Европы.

Ответить

Влад Петров

Денис
–1

Если он уйдет, а это рано или поздно все-таки произойдёт, такой передел начнется между кланами, что мало никому не покажется. Это неизбежно конечно, и будет прям жарко. 

Ответить

Канищев Максим

8

Ждём такого же нововведения в России.

Ответить

Поджог Сараев

Канищев
2

Мировая практика!

Ответить

Michael Toderashco

6

Красава, думает о народе.

Ответить

Evgeny Gerasimenko

6

Какой на....й президент???

Ответить

Bulat Ziganshin

3

бегите, глупцы!

Ответить

Александр Якунин

2

Что то не то, завтра будет новость похлеще видимо.

Ответить

Александр Якунин

Александр
0

https://www.gazeta.ru/politics/2021/04/21_a_13568138.shtml

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Влад Петров

Александр
0

Тут вот что выдать могут (снова из чатика):

- "Мне кажется, это было для отвода глаз. Пока все смотрят на Украину, сдалась Беларусь. Вроде завтра подписание документов о присоединении Беларуси к России". 

Так что еще не вечер. 

Ответить

Мурад Муртазалиев

Влад
0

Вряд-ли

Ответить

Ivan Boldyrev

2

Back in USSR. 

Ответить

Nicolay Lipnevich

2

Уйдет вся страна в крипту, будет картошкой омоновцам платить

Ответить

Мурад Муртазалиев

2

Беларусы, вам терпения и сил. 

Ответить

Кирилл Крайнов

1

он позволяет Нацбанку и правительству на один год ограничивать в стране валютные операции

А это как? Безвалютный год? "Gap year", только про валюту?

Ответить

Andre Macareno

1

а че в смысле, наш кредит уже проели?

Ответить

Александр Якунин

Andre
0

Там походу будет так, в одной семье бюджет общий.

Ответить

Тофик Вартанов

0

Начало конца.

Ответить

Юрий Жуковский

0

Вот это да

Ответить

Савелий Палицин

0

Щя лукашенку интегрируют, потому что требования прям как в России

Запрещать покупать валюту, расплачиваться ею или обменивать.
Требовать получать специальное разрешение на сделки с валютой и устанавливать их сроки, количество и объёмы.
Требовать, чтобы юрлица продавали полученную иностранную валюту.
Ограничивать возможность открыть и вести счёт в иностранном банке.

Ответить

Вячеслав Григорьев

0

Деду уже и таблетки не помогут...

Ответить

Влад Петров

0

У нас (в России) тоже заморозили накопительную часть пенсий на время. И..., никак не разморозят. Видимо, и эти бабки распиздили уже. 

Ответить

Vl Al

Влад
0

ВЭБ - чорная дыра 

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Dmitry Mikushin

0

Носителем экономической безопасности и единственным источником стабильности финансовой системы в Беларуси является ее многострадальный народ.

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Shlomo Goldenberg

0

и ни одного комментария "беларусь!!" до сих пор. на тж моментально реагируют ))

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