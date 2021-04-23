Идею создать фонд продвигали Mail.ru Group и «Яндекс», говорят источники «Коммерсанта».

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В последней редакции второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли появилось предложение создать Фонд поддержки разработки игровых проектов про русскую культуру и историю, пишет «Ъ» со ссылкой на документ. Субсидии могут получить создатели компьютерных, мобильных и онлайн-игр.

К ноябрю Минцифры, Минкульт и Минфин должны представить свои предложения по созданию фонда. В Минцифры подтвердили изданию, что меру предложили участники рынка и есть несколько моделей финансирования, которые рассматривают власти. В других ведомствах на запрос издания не ответили.

Источник «Коммерсанта» утверждает, что Фонд игр будет работать как Фонд кино Минкульта. Последний предоставляет часть финансирования фильмов на возвратной основе. Как будут отбирать проекты власти пока не решили.

По словам двух собеседников издания, идею создать фонд продвигали Mail.ru Group и «Яндекс». Её активно поддерживают в Администрация президента, добавил другой источник. По его словам, госфинансирование поможет снизить риски частных инвесторов и «поддерживать студии, стимулируя приток инвестиций».

Фонд поддержки разработчиков рынку не сильно нужен, но при правильной реализации может быть полезным, считает глава WN Media Group Павел Ряйкконен. Он назвал более насущной проблемой для отрасли НДС на покупку рекламы на зарубежных площадках — в российской юрисдикции, в отличие от ряда других, нет механизма избежать этого налога.

Разработчики уже говорили чиновникам, что деньги — это последнее, что им нужно, отметил основатель порталов «Канобу» и Rawg Гаджи Махтиев. По его словам, российские разработчики при создании игр в первую очередь ориентируются на зарубежный рынок, в которой контент про русскую культуру или историю может «не зайти». Махтиев считает, что на господдержку большого спроса не будет.