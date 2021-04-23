Правительство запланировало создать фонд поддержки разработчиков игр про русскую культуру и историю Статьи редакции
Идею создать фонд продвигали Mail.ru Group и «Яндекс», говорят источники «Коммерсанта».
В последней редакции второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли появилось предложение создать Фонд поддержки разработки игровых проектов про русскую культуру и историю, пишет «Ъ» со ссылкой на документ. Субсидии могут получить создатели компьютерных, мобильных и онлайн-игр.
К ноябрю Минцифры, Минкульт и Минфин должны представить свои предложения по созданию фонда. В Минцифры подтвердили изданию, что меру предложили участники рынка и есть несколько моделей финансирования, которые рассматривают власти. В других ведомствах на запрос издания не ответили.
Источник «Коммерсанта» утверждает, что Фонд игр будет работать как Фонд кино Минкульта. Последний предоставляет часть финансирования фильмов на возвратной основе. Как будут отбирать проекты власти пока не решили.
По словам двух собеседников издания, идею создать фонд продвигали Mail.ru Group и «Яндекс». Её активно поддерживают в Администрация президента, добавил другой источник. По его словам, госфинансирование поможет снизить риски частных инвесторов и «поддерживать студии, стимулируя приток инвестиций».
Фонд поддержки разработчиков рынку не сильно нужен, но при правильной реализации может быть полезным, считает глава WN Media Group Павел Ряйкконен. Он назвал более насущной проблемой для отрасли НДС на покупку рекламы на зарубежных площадках — в российской юрисдикции, в отличие от ряда других, нет механизма избежать этого налога.
Разработчики уже говорили чиновникам, что деньги — это последнее, что им нужно, отметил основатель порталов «Канобу» и Rawg Гаджи Махтиев. По его словам, российские разработчики при создании игр в первую очередь ориентируются на зарубежный рынок, в которой контент про русскую культуру или историю может «не зайти». Махтиев считает, что на господдержку большого спроса не будет.
Проектов про русскую историю или культуру сейчас на рынке нет, даже у возможных инициаторов Mail.ru Group и «Яндекса», заявил собеседник «Ъ» в игровой индустрии. Он добавил, что качественная сюжетная игра в России может стоить $5–10 млн. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков уверен, что от инициативы выиграет Mail.ru Group.
Спрос на русскую культуру появится, когда закончится провальная внешняя политика. Перестанем всем угрожать и будем открыты. У Путина особый талант. Человек за 7 лет разосрался со всем миром и растерял всех союзников.
В любом случае можно создать раннер, где грозный бежит и лупит посохом своих супостатов, крепостных, опричников, сына, т.д.
Не всегда, чтобы у тебя были проблемы нужно быть агрессором. Зачастую как раз наоборот. Тут надо первопричины смотреть. Можно ли считать началом 2014 год? Если да, то определить первопричины. У запада же были свои интересы, они их продвигали. Мы же на Кубу не вернулись, так то...
Про Сталинградскую битву, конечно, ничего не выпустят? :)
Значит скора начнут стим блочить, типа там наши скрепные игры не на первых местах.
Интересно развитие событий, когда дадут субсидию, придут с проверкой и обнаружат что-то вроде https://store.steampowered.com/app/361300/Mother_Russia_Bleeds/
Каждая игра с донатом из Наших Налогов должна Гражданину РФ предлагаться бесплатно и без рекламы, без внутриигровых покупок. Ведь по сути ее уже купили для меня на мои деньги (без моего согласия).
Само собой вопрос а стоит ли делать никому ненужную хуету за космические деньги, как этотпиинято в РФ, рассматриваться не будет.
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