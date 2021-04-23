Ожидаемо снизились расходы на кино, туры и авиабилеты.

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Для исследования «Тинькофф» опросил более 6,5 тысяч человек. Около 30% респондентов утверждают, что с начала пандемии стали тратить больше, а 23% — начали экономить, сообщили vc.ru в компании.

По данным «Тинькофф Индекса», который анализирует финансовые операции клиентов банка, в первом квартале 2021 года в среднем россияне потратили на 18% больше денег, чем чем за аналогичный период годом ранее.

Больше всего увеличились траты на образование — на 165% с 2019 года. Самой популярной среди опрошенных стала платформа по изучению английского языка Skyeng — на неё приходится 46% от всех трат в сегменте. На втором месте «Флоу» от «Яндекс.Практикума», а на третьем — Skillbox (7,8% и 7,7% соответственно).

В 2021 году расходы на товары для дома и ремонта увеличились на 62% по сравнению с показателями до пандемии. На третьем месте по росту фастфуд — россияне потратили на него на 60% больше по сравнению с 2019 годом.

По данным на 2020 год, значительно уменьшились расходы в ресторанах и кинотеатрах: снижение на 24% и 51% соответственно. В 2021 году эти отрасли начали восстанавливаться, а траты на выставки, театры и музеи превысили допандемийные показатели на 30%.

В 2020 году снизились траты в турагентствах и в аренде автомобилей: по 56% каждый сегмент. Несмотря на рост спроса на внутренний туризм и открытие некоторых стран для путешествий, пока траты на туры, отели, авиа- и ж/д билеты не достигли уровня 2019 года, отмечают в «Тинькофф».