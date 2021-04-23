ЦБ поднял ключевую ставку до 5% — это самый существенный рост с 2014 года Статьи редакции
Банки будут реагировать ростом ставок по своим продуктам, считают эксперты.
Совет директоров объяснил своё решение тем, что «темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными», из-за чего необходимо вернуться «к нейтральной денежно-кредитной политике». Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ.
В 2020 году российский регулятор несколько раз снижал ключевую ставку, достигнув исторического минимума в 4,25%. В феврале 2021 года председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина объявила о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики.
В марте ЦБ впервые с декабря 2018 года поднял ключевую ставку до 4,5% годовых.
Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты и предоставляет депозиты коммерческим банкам. Повышение ставки замедляет экономический рост, но способствует снижению инфляции.
Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич отметил в разговоре с Frank RG, что решение ЦБ было ожидаемым из-за ускорения инфляции. По мнению начальника управления «Сбережения» ВТБ Максима Степочкина, банки будут на повышение ставки реагировать ростом ставок по своим продуктам.
Перегрели рынок ипотечного кредитования, поэтому ожидаемо повышение обратное.
Кредиты дороже - бизнесу как раз не хватало. Было бы смешно, но не смешно.
тогда инфляция попрет, будет еще лучше
Вот ответочка за Украину и Анального😜 А то ВВП очень самостоятельный стал... решил экономикой позаниматься... вот получи))) и без всяких проблем)))
Гонят народ в яму...
Не народ, а коммерческие банки
А клиентами банков разве не народ является? И в бизнесе роботы работают? И товары и услуги которые производит бизнес дорожает не для народа в итоге?
Все верно намекаете. Вот только банки могут не поднимать свои проценты...
Это уже другой вопрос, могут или не могут... В конечном итоге за все платит народ...
Инфляция в нашей стране? Есть рост цен на все! Но это никак не связано с инфляцией!
Ставку снизили - плохо инфляция, перегрев рынков. Ставку повысли - плохо нет дешёвых кредитов, жопа бизнесу. Самые лучшие аналитики только на vc.
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