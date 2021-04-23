ЦБ поднял ключевую ставку до 5…

Банки будут реагировать ростом ставок по своим продуктам, считают эксперты.

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Совет директоров объяснил своё решение тем, что «темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными», из-за чего необходимо вернуться «к нейтральной денежно-кредитной политике». Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ.

В 2020 году российский регулятор несколько раз снижал ключевую ставку, достигнув исторического минимума в 4,25%. В феврале 2021 года председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина объявила о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики.

Мы считаем, что цикл смягчения закончился в нашем базовом сценарии. Мы будем обсуждать сроки и темпы перехода к нейтральной политике по мере того, как будет развиваться ситуация. Эльвира Набиуллина председатель Центрального Банка

В марте ЦБ впервые с декабря 2018 года поднял ключевую ставку до 4,5% годовых.

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты и предоставляет депозиты коммерческим банкам. Повышение ставки замедляет экономический рост, но способствует снижению инфляции.