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Финансы
Новости TJ

ЦБ поднял ключевую ставку до 5% — это самый существенный рост с 2014 года Статьи редакции

Банки будут реагировать ростом ставок по своим продуктам, считают эксперты.

18 18 комментариев
1305 просмотров

Совет директоров объяснил своё решение тем, что «темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными», из-за чего необходимо вернуться «к нейтральной денежно-кредитной политике». Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ.

В 2020 году российский регулятор несколько раз снижал ключевую ставку, достигнув исторического минимума в 4,25%. В феврале 2021 года председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина объявила о завершении цикла смягчения денежно-кредитной политики.

Мы считаем, что цикл смягчения закончился в нашем базовом сценарии. Мы будем обсуждать сроки и темпы перехода к нейтральной политике по мере того, как будет развиваться ситуация.

Эльвира Набиуллина
председатель Центрального Банка

В марте ЦБ впервые с декабря 2018 года поднял ключевую ставку до 4,5% годовых.

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты и предоставляет депозиты коммерческим банкам. Повышение ставки замедляет экономический рост, но способствует снижению инфляции.

Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич отметил в разговоре с Frank RG, что решение ЦБ было ожидаемым из-за ускорения инфляции. По мнению начальника управления «Сбережения» ВТБ Максима Степочкина, банки будут на повышение ставки реагировать ростом ставок по своим продуктам.

#новость #цб

18 18 комментариев
6
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18 комментариев
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Вячеслав Осадчий

7

Перегрели рынок ипотечного кредитования, поэтому ожидаемо повышение обратное.

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Nikitinz

Вячеслав
0
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Nikitinz

0

Кредиты дороже - бизнесу как раз не хватало. Было бы смешно, но не смешно.

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Ilya Konovalov

Nikitinz
3

тогда инфляция попрет, будет еще лучше

Ответить

Nikitinz

Ilya
2

Цугцванг

Ответить

Dennis Gooddeni

Nikitinz
0

Фандервафля покоряет просторы большего театра

Ответить

Nikitinz

Dennis
1

Как в той известной фразе: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. Когда веселее живется, работа спорится. Отсюда высокие нормы выработки».

Ответить

Дмитрий Нечаев

–17

Вот ответочка за Украину и Анального😜 А то ВВП очень самостоятельный стал... решил экономикой позаниматься... вот получи))) и без всяких проблем)))

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Константин Полухтин

1

Что ты знаешь о боли?

Ответить

Ar AbduRashid

–1

Гонят народ в яму...

Ответить

Елисей Трушков

Ar
–2

Не народ, а коммерческие банки

Ответить

Ar AbduRashid

Елисей
1

А клиентами банков разве не народ является? И в бизнесе роботы работают? И товары и услуги которые производит бизнес дорожает не для народа в итоге?

Ответить

Елисей Трушков

Ar
0

Все верно намекаете. Вот только банки могут не поднимать свои проценты...

Ответить

Ar AbduRashid

Елисей
0

Это уже другой вопрос, могут или не могут... В конечном итоге за все платит народ...

Ответить

Sergey K

Елисей
0

Так за поляну народ и бизнес платит. 

Вообще, похоже на предложение правительства на просьбу ВВП оказать поддержку МСБ ) Очень логично и как всегда рассинхронно ) 

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Алексей Ключерев

0

Наебуллина херни не скажет ☝️

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Nikolay Kenig

0

Инфляция в нашей стране? Есть рост цен на все! Но это никак не связано с инфляцией!

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Канищев Максим

0

Ставку снизили - плохо инфляция, перегрев рынков. Ставку повысли - плохо нет дешёвых кредитов, жопа бизнесу. Самые лучшие аналитики только на vc.

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