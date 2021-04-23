ЦБ повысил ключевую ставку: как это скажется на ценах и ставках по кредитам и вкладам Статьи редакции
Банк России повысил ключевую ставку до 5%. «Сравни.ру» рассказывает, почему он принял такое решение и как оно повлияет на цены, а также проценты по вкладам, ипотеке и другим кредитам.
Что случилось
Совет директоров ЦБ решил поднять ключевую ставку сразу на 0,5% — до 5% годовых. Это второе повышение с 2018 года. Первое состоялось месяц назад: тогда регулятор увеличил показатель на осторожные 0,25% — с 4,25% до 4,5%.
«Восстановление спроса приобретает всё большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещён в сторону проинфляционных», — говорится в сообщении регулятора. Проще говоря, решение поднять ставку до 5% Банк России объяснил ускоряющимся ростом цен.
Одновременно ЦБ повысил прогноз по инфляции на этот год: с 3,7–4,2% до 4,7–5,2%. При этом цель у регулятора — удержать инфляцию на уровне 4%.
Как ключевая ставка влияет на цены
В марте ЦБ тоже объяснил повышение ключевой ставкой намерением сдержать инфляцию, а значит, и рост цен.
Вот как связаны эти два показателя. За счёт ключевой ставки Банк России повышает стоимость денег и снижает их доступность. Если говорить упрощённо: кредиты стоят дороже, меньше людей их берёт, денег на руках меньше, спрос ниже, значит, цены на товары не растут.
При этом ставки по депозитам выше, и кто-то предпочитает вложить деньги в банк и не тратить их. Значит, опять же, спрос ниже, цены не растут, и инфляция уменьшается.
При ускорении инфляции ключевую ставку действительно надо повышать, говорит директор Банковского института НИИ ВШЭ Василий Солодков. «С другой стороны, мы видим, что здоровья в экономике не прибавилось. Поэтому рост ставки негативно скажется на росте экономики, ведь при прочих равных условиях это означает увеличение стоимости кредитов», — утверждает эксперт.
Что будет со ставками по кредитам и вкладам
После повышения ключевой ставки в марте банки начали поднимать ставки по кредитам и депозитам, но довольно медленно. Так, по данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам банков из топ-10 с тех пор повысилась лишь на 20 базисных пунктов, то есть на 0,2%, отмечает аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов.
«Банки скорее занимали выжидательную позицию. Теперь же, когда регулятор продемонстрировал решимость в деле нормализации монетарной политики, и они, вероятно, будут действовать решительнее. В частности, ставки по вкладам могут до конца года, по нашим оценкам, повыситься на 1–1,5%», — говорит аналитик.
Причём ставки по кредитам, по мнению Додонова, скорее всего, будут повышаться несколько медленнее.
Что будет с процентами по ипотеке
Значимого повышения ставок по ипотеке в «Финаме» не ожидают, поскольку пока продолжает действовать программа льготной ипотеки.
«Даже если эту госпрограмму свернут в середине года, останутся региональные программы льготного кредитования, которые удержат ставки по ипотечным займам от ускоренного роста», — считает Игорь Додонов.
Что будет с ключевой ставкой дальше
Банк России не исключил, что при текущей инфляции краткосрочно диапазон ключевой ставки может быть выше 5–6%.
Эксперты дают разные прогнозы по ключевой ставке до конца текущего года. На широкий разброс в цифрах указывает директор офиса рыночных исследований и стратегии «Росбанка» Евгений Кошелев: «В минимальной траектории допускается сохранение ключевой ставки неизменной на уровне 5%, а в максимальной — превышение верхней границы нейтрального диапазона в 6% на конец года».
При этом нельзя говорить, что ЦБ непременно повысит ставку на следующем заседании. Решение регулятора будет зависеть от уровня инфляции, считают эксперты.
Следующее заседание Банка России по ключевой ставке запланировано на 11 июня.
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