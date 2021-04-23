Повышение ключевой ставки — это повышение стоимости денег.

Если раньше банк мог получить у регулятора деньги под 4,5% и выдать клиенту под 5%, то теперь банк получит более дорогие деньги — под 5%. Это значит, и давать деньги клиентам он будет под более высокий процент, вырастут ставки по кредитам.

Одновременно вырастут ставки по вкладам. Могут стать выше и проценты на остаток.