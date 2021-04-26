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Финансы
Таня Боброва

«Тинькофф инвестиции» займутся организацией IPO Статьи редакции

Развивать направление будет выходец из Sberbank CIB Антон Мальков.

18 18 комментариев
1886 просмотров

«Тинькофф инвестиции» будут развивать направление инвестиционного банкинга и займутся размещением акций с фокусом на эмитентов новой экономики, рассказали vc.ru в компании.

«Мы наблюдаем спрос клиентов на IPO и новые бондовые размещения. Одновременно в России сохраняется значительное количество крупных и известных компаний, которых пока нет на бирже», — объяснили в «Тинькофф» такое решение.

Руководить организацией сделок IPO и размещением облигаций будет Антон Мальков, который до этого занимал должность управляющего директора департамента глобальных рынков Sberbank CIB, уточнили в компании. До «Сбера» Мальков работал в J.P. Morgan и Deutsche Bank.

Если «Тинькофф» станет соорганизатором таких сделок, компании будет проще получить более выгодные условия для своих клиентов, чем сейчас, когда она как брокер только собирает заявки и передаёт организаторам, отметила аналитик BCS Global Markets Елена Царева в разговоре с VTimes.

Она считает, что преимущество компании — большая база розничных клиентов: «Если компании важен спрос со стороны розничных инвесторов, то логично будет привлекать „Тинькофф“ как соорганизатора размещения. Но для этого „Тинькофф“, конечно, потребуется нарастить команду специалистов, которые смогут эти размещения готовить».

Аналитик «Газпромбанка» Андрей Клапко полагает, что дополнительный интерес может быть связан с кросс-продажами. Привлекая небольшие компании в качестве клиентов инвестиционно-банковского бизнеса, «Тинькофф» сможет впоследствии предоставлять им и другие услуги, считает он.

#новость #тинькофф

18 18 комментариев
11
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18 комментариев
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Andrew Shmig

5

Поддержка при IPO тоже через чат, операторов и "пришлите нам ФИО и дату рождения - разберемся" ?

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John Rickman

Andrew
14

Через vc.ru.

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Даниил Рыжков

John
2

Ждем посты в приемной с заголовком: «Тинькофф разместил наши акции на бирже, после этого котировки резко упали. Новый развод от желтого банка!»

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Вася Пражкин

4

Вот это новость, даже дошик отложил.

Ответить

Алексей из LOADING.express

2

Сейчас Тиньков Инвестиции открыли свой фонд паевой для вложений в SPAC иностранных компаний, которые ждут своих слияний. Думаю, что эта история беспроигрышная, потому что если за несколько лет спак не найдет свое слияние, то деньги инвесторам вернут, а если найдет, то при выходе на IPO стоимость акций может сильно вырасти. Уверен, что Тиньков дадут возможность участвовать в этих слияниях, потому что почему бы нет.

Ответить

Ivan Boldyrev

0

✂️🐏

Ответить

N N

–1

IPO может разместиться, а может и глюкнуть)) и деньги мошенники снимут, а Тинёк такой - ждите, скоро ответим в чате поддержки 

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умный человек

Дмитрий
1

возвращайся в пульс

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Матвей Нечепуренко

0

Сделали бы лучше возможность открытия Инвестиционного счета для иностранцев.

Ответить

Julia Eronina

0

То есть теперь на Тинькофф на vc будут жаловаться не только миноритарные инвесторы, но и представители компаний-клиентов/соорганизаторов?

Ответить

Сергей Мазур

0

Молодцы. Если сделают нормально, то хороший приток новых денег для отечественных технологичных компаний наконец-то появится. 

Ответить

Александр Якунин

Сергей
0

С чего? У нас что инвест банков в стране нет?

Ответить

Сергей Мазур

Александр
0

пробовали у них получить инвестиции без связей? я пробовал и никому не посоветую

Ответить

Александр Якунин

Сергей
0

Я не бизнесмен, я все больше мамкин инвестор как тут принято 🤓.

Если Тинькофф что то поменяет, может и их акции добавлю в портфель

Ответить

Антон Штадлер

Сергей
0

Думаешь, ИПО не делают, потому что никто не может для этого придумать пестрый АПП для привлечения публики?)
Для того, чтобы в стране был сегмент ИПО поставлен на поток, необходимо создать соответствующую экосистему финансового рынка, состоящую из системы взаимодействующих институтов от законодательной власти до частных пенсионных и хэдж-фондов. В РФ до сих пор 2,5 банка то не могут объединиться в систему, а тут надо создать нечто, что будет объединять власть, регулятора, фининститут и частного инвестора.

Ответить

Вячеслав Григорьев

0

Тинькофф займитесь для начала своим приложением инвестиций, а то таким темпом - из за технических причин хрен кто выйдет на IPO, а если и выйдет то обратно не зайдет, как однажды пользователи ТИ.

Ответить

Организованный чайник

0

Ну хорошо же, если я как клиент смогу поучаствовать в IPO без лишней мороки -)
PS. Ну да, с поддержкой в чате
PPS. Хотя если мне не дают овердрафт на 3к,наверное и тут запретят. Ибо нехуй

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Julia Eronina

–3

Новая тема от создателей "где карту открывали туда и идите": "где бумаги размещали, туда и идите", но в этот раз под брендом Тинькофф)

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