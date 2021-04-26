Развивать направление будет выходец из Sberbank CIB Антон Мальков.

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«Тинькофф инвестиции» будут развивать направление инвестиционного банкинга и займутся размещением акций с фокусом на эмитентов новой экономики, рассказали vc.ru в компании.

«Мы наблюдаем спрос клиентов на IPO и новые бондовые размещения. Одновременно в России сохраняется значительное количество крупных и известных компаний, которых пока нет на бирже», — объяснили в «Тинькофф» такое решение.

Руководить организацией сделок IPO и размещением облигаций будет Антон Мальков, который до этого занимал должность управляющего директора департамента глобальных рынков Sberbank CIB, уточнили в компании. До «Сбера» Мальков работал в J.P. Morgan и Deutsche Bank.

Если «Тинькофф» станет соорганизатором таких сделок, компании будет проще получить более выгодные условия для своих клиентов, чем сейчас, когда она как брокер только собирает заявки и передаёт организаторам, отметила аналитик BCS Global Markets Елена Царева в разговоре с VTimes.

Она считает, что преимущество компании — большая база розничных клиентов: «Если компании важен спрос со стороны розничных инвесторов, то логично будет привлекать „Тинькофф“ как соорганизатора размещения. Но для этого „Тинькофф“, конечно, потребуется нарастить команду специалистов, которые смогут эти размещения готовить».