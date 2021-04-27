Средние зарплаты составили около 380 тысяч рублей в месяц, а некоторые показатели перевыполняли на 500% или 9000%.

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Счётная палата по итогам проверки за три года раскритиковала деятельность «Корпорации МСП». Институт мало влияет на развитие малого бизнеса в России, но перевыполняет KPI и платит завышенные зарплаты, пишет РБК.

«Корпорация МСП» оказывает поддержку малому и среднему бизнесу в России. Это акционерное общество с двумя владельцами: государство в лице Росимущества (72%) и «Вэб.рф» (28%). Институт участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» (МСП).

Счётная палата проверила организацию за 2018-2020 годы, а также за некоторые ранние периоды, когда корпорацией руководил Александр Браверман.

По итогам проверки Счётная палата выяснила, что у «Корпорации МСП» нет долгосрочной стратегии, а целевой показатель деятельности — доля кредитов субъектам МСП в общем кредитном портфеле, указанный в Стратегии развития МСП до 2030 года — недостижим.

Так, например, в 2018 году он составил 15% при плановых 19%, за девять месяцев 2020 года — 10% при плановых 20% за весь год.

Корпорация выдает гарантии и поручительства, чтобы банки соглашались предоставлять беззалоговые кредиты малым предпринимателям. Как подсчитали аудиторы, количество поддержанных таким образом кредитов за пять с половиной лет составило менее 1% от среднегодового количества.

Государство уделяет недостаточно внимания проблемам малых предпринимателей, отметил аудитор Счётной палаты Данил Шилков. По его мнению, план по увеличению вклада малого и среднего бизнеса до 32,5% в ВВП к 2024 году выглядит недостижимым.

Завышенные зарплаты и перевыполненный KPI

По данным Счётной палаты, средние зарплаты в «Корпорации МСП» в 2018-2020 годах составили около 380 тысяч рублей в месяц без учета членов правления. Это в два раза больше, чем средняя зарплата в финансовой и страховой сферах по Москве, указывают аудиторы.

С учетом членов правления средние зарплаты — около 600 тысяч рублей, а средняя зарплата самих членов правления — 3,2-3,4 млн рублей в месяц. Правление компании на конец 2020 года состояло из девяти человек.

Бывший руководитель корпорации Александр Браверман (работает в «Вэб.рф») передал РБК, что зарплаты устанавливал совет директоров, в который входили представители крупнейших деловых ассоциаций, на основании отчётов Ernst & Young и PwC.

«Зарплата работников корпорации сопоставима со средней зарплатой в финансовом секторе», — заявил Браверман.

Счётная палата также отметила, что ключевые показатели эффективности (KPI) «Корпорации МСП» установлены на слишком легкодостижимом уровне. Практически по всем индикаторам перевыполнялись плановые значения, во многих случаях — от 500 до 9000%.

Браверман отметил, что KPI устанавливал совет директоров, и с 2016 по 2020 годы по инициативе правления его увеличивали 15 раз. Пресс-служба «Вэб.рф» переслала РБК больше двух десятков документов Федеральной налоговой службы и Казначейства в качестве подтверждения слов Бравермана.

Счетная палата рекомендовала «Корпорации МСП» провести публичный независимый мониторинг того, как меры поддержки отразились на конкретных субъектах малого бизнеса.

Организации предложили утвердить долгосрочную программу деятельности корпорации и установить новые KPI для адекватного размера вознаграждения руководящего состава и так далее.

В «Корпорации МСП» отметили, что при разработке новой стратегии развития сделают «акцент на увеличение количества компаний МСП, получивших поддержку».