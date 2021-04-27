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Финансы
Евгения Евсеева

Счётная палата раскритиковала работу «Корпорации МСП» за перевыполненный KPI и высокие зарплаты Статьи редакции

Средние зарплаты составили около 380 тысяч рублей в месяц, а некоторые показатели перевыполняли на 500% или 9000%.

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Счётная палата по итогам проверки за три года раскритиковала деятельность «Корпорации МСП». Институт мало влияет на развитие малого бизнеса в России, но перевыполняет KPI и платит завышенные зарплаты, пишет РБК.

«Корпорация МСП» оказывает поддержку малому и среднему бизнесу в России. Это акционерное общество с двумя владельцами: государство в лице Росимущества (72%) и «Вэб.рф» (28%). Институт участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» (МСП).

Счётная палата проверила организацию за 2018-2020 годы, а также за некоторые ранние периоды, когда корпорацией руководил Александр Браверман.

По итогам проверки Счётная палата выяснила, что у «Корпорации МСП» нет долгосрочной стратегии, а целевой показатель деятельности — доля кредитов субъектам МСП в общем кредитном портфеле, указанный в Стратегии развития МСП до 2030 года — недостижим.

Так, например, в 2018 году он составил 15% при плановых 19%, за девять месяцев 2020 года — 10% при плановых 20% за весь год.

Корпорация выдает гарантии и поручительства, чтобы банки соглашались предоставлять беззалоговые кредиты малым предпринимателям. Как подсчитали аудиторы, количество поддержанных таким образом кредитов за пять с половиной лет составило менее 1% от среднегодового количества.

Государство уделяет недостаточно внимания проблемам малых предпринимателей, отметил аудитор Счётной палаты Данил Шилков. По его мнению, план по увеличению вклада малого и среднего бизнеса до 32,5% в ВВП к 2024 году выглядит недостижимым.

Завышенные зарплаты и перевыполненный KPI

По данным Счётной палаты, средние зарплаты в «Корпорации МСП» в 2018-2020 годах составили около 380 тысяч рублей в месяц без учета членов правления. Это в два раза больше, чем средняя зарплата в финансовой и страховой сферах по Москве, указывают аудиторы.

С учетом членов правления средние зарплаты — около 600 тысяч рублей, а средняя зарплата самих членов правления — 3,2-3,4 млн рублей в месяц. Правление компании на конец 2020 года состояло из девяти человек.

Бывший руководитель корпорации Александр Браверман (работает в «Вэб.рф») передал РБК, что зарплаты устанавливал совет директоров, в который входили представители крупнейших деловых ассоциаций, на основании отчётов Ernst & Young и PwC.

«Зарплата работников корпорации сопоставима со средней зарплатой в финансовом секторе», — заявил Браверман.

Счётная палата также отметила, что ключевые показатели эффективности (KPI) «Корпорации МСП» установлены на слишком легкодостижимом уровне. Практически по всем индикаторам перевыполнялись плановые значения, во многих случаях — от 500 до 9000%.

Браверман отметил, что KPI устанавливал совет директоров, и с 2016 по 2020 годы по инициативе правления его увеличивали 15 раз. Пресс-служба «Вэб.рф» переслала РБК больше двух десятков документов Федеральной налоговой службы и Казначейства в качестве подтверждения слов Бравермана.

Счетная палата рекомендовала «Корпорации МСП» провести публичный независимый мониторинг того, как меры поддержки отразились на конкретных субъектах малого бизнеса.

Организации предложили утвердить долгосрочную программу деятельности корпорации и установить новые KPI для адекватного размера вознаграждения руководящего состава и так далее.

В «Корпорации МСП» отметили, что при разработке новой стратегии развития сделают «акцент на увеличение количества компаний МСП, получивших поддержку».

В первом квартале 2021 года поддержка по Национальной гарантийной системе увеличилась на 38% до 123,5 млрд рублей, а для предпринимателей разрабатывают новые форматы нефинансовой поддержки, заявили в корпорации.

#новость #мсп

47 47 комментариев
21
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47 комментариев
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роман долгополов

31

Нужно срочно переставить кровати !
Времени на раскачку нет.

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Вася Пражкин

роман
1

Предлагаю не просто переставить, а еще и заменить пружинные на обычные доски. Тогда точно не будет раскачки. Куда за деньгами подойти?

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Шизоидная обезьяна

16

Живешь за бюджетные деньги, рисуешь красивые отчеты – и жизнь удалась.

Ответить

Сергей Милосердов

Шизоидная
3

Показали, как надо зарабатывать деньги, читай показали, как надо делать бизнес - задача выполнена.

Ответить

Шизоидная обезьяна

Сергей
4

На пенсии еще книгу можно выпустить: "Как не забыть про себя, помогая малому бизнесу".

Ответить

Red Boy

17

Напоминаю, что средний класс в России-это 17 тысяч рублей

Ответить

Сергей Милосердов

Red
1

Среднего класса как такового нет в России. 

Ответить

Red Boy

Сергей
0

Я есть зп 300 тысяч и 15 тысяч и в среднем все живут хорошо

Ответить

Сергей

Red
1

Ну, ты сам и сказал) В основном в РФ есть те, кто живут от зарплаты до зарплаты кое-как, а есть те, кто живут с большим достатком. Ещё есть те, у кого ЗП меньше средней по РФ, и есть те, у кого миллионные заработки, но это другая история. А вот "костяка" в виде среднего класса, который может без проблем позволить себе новый IPhone сразу после выхода без кредита - такого класса в массе нет.

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Sergei Timofeyev

Сергей
0

iPhone за нал - как символ среднего класса. Боже, куда мы катимся? Будь я средним классом, то никогда бы не купил за нал iPhone, так как рубль падает, а цены растут!

Ответить

Сергей Милосердов

7

Ну почему Россия такая...

Ответить

умный человек

Сергей
0

охуенная

Ответить

Сергей Милосердов

умный
8
Ответить

умный человек

Сергей
0

В чебы летом съезжу на выходные)

Ответить

Денис Демидов

Сергей
0

Только русский человек может решетку и пиво с раем ассоциировать ))))

Ответить

Аполлон Степанов

8

Если честно, я вот со своими стартапами потыкался, и могу высказать своё мнение, основанное на опыте взаимодействия с этими и подобными структурами. Поддержка если не ноль, то близка к этому. Всё ничтожно и приправлено огромным количеством популизма. Что и кому дают совершенно не ясно. Совершенно не ясно какие проекты поддерживают и каких людей. У меня были разные стартапы из разных сфер разного уровня с разными людьми. Где-то МВП, где-то продукт, где-то кандидаты и доктора наук, где-то международные проекты, где-то куча полуфиналистов лидеров России в команде. И я скажу так. Пробиться честно и получить поддержку просто не реально. Это касается всех без исключения федеральных структур и части региональных, где я был.

Будь я на месте всех силовых ведомств в стране, занимающихся экономической безопасностью, я бы проверил все структуры, всех экспертов и руководителей на предмет мошенничества, кумовства, лоббирования и прочего.

Вот счётная палата отчиталась. И что?? В стране с 2009 года пытаются развивать инновации, но воз и ныне там. Или всех паразитов пересажают и изменят ситуацию, или мы просто развалимся быстрее. Сколько стартапов и бизнесов развалено?? Сколько людей разочаровалась?? Это всё недополученная прибыль, недополученные налоги. В Китае, США, Европе каждый год единороги растут, а у нас ни у одной структуры развития ни одного единорога за десять+ лет. Ни одного!

А что касается паразитов, то я удивляюсь людям. Как можно жить без чести?? Понимая что в стране бизнес загибается, экономика, развитие слабое и пр. Но нет, свиньям нужно знать и набивать собственные карманы. Для меня всегда было нормально, когда вместе двигаются в нормальное будущее. Но нет ... Оказывается так не для всех. И более того, я не понимаю тех, кто ставит свиней на должности. Смысл ставить даунов?? Друзей?? Своих?? Перетряхните систему, поставьте неравнодушных профессионалов.

Ответить

Сергей

Аполлон
0

их не проверять надо, а всех уволить

Ответить

Arkadiy K

Аполлон
0

Просто есть специальные консультанты, помогающие получить поддержку. Не с той стороны заходили 😂

Ответить

Степан Степан

7

Ну, в общем то, всё, что нужно знать о поддержке малого бизнеса в России )

Ответить

Дмитрий Трифонов

5

молодцы, не теряли время на раскачку, а догнали и перегнали планы! (*сарказм*)  

Ответить

Владимир Дорофеев

4

Лучшая стратегия, это стабилизировать ситуацию в стране, разогнать всех "помогалщиков", и отстать от бизнеса на 10 лет.

Ответить

Алекс

1

Вот так живут блатные провластные путинские евреи на деньги русского народа.

Ответить

Kostya Golikov

Алекс
2

Не надо мешать коррупцию и евреев в одну кашу. Анти-семитизм не ок.

Ответить

Алекс

Kostya
0

А каши и нет. Я чётко определил и выделил.

Ответить

Алекс

Kostya
0

Впрочем, понимание сказанного придет ближе к пенсии. Когда "Голиков" станет не фамилией, а итогом большей части жизни. Я раньше тоже думал по-другому. Но достаточно всего лишь внимательно смотреть на фамилии и отчества встречающихся людей. И наводить справки. В статье это красной нитью прослеживается.

Ответить

Andrew Koifman

Алекс
0

Вам таки шо-то не нравится в евреях?))) Провластные путинские "подставь любую национальность"  живут хуже аналогичных евреев? :)

Ответить

Алекс

1

Поэтому путинской клике и путинским холуям и не нужны никакие изменения. Любая честная конкуренция - предпринимательская, технологическая, социальная, разорвет коррупционную феодальную экономику путисрашки в клочья. Но эта дичь когда- нибудь закончится. Должна закончится. В нужный момент поможем - накроем крышкой гроба, и в крематорий истории.

Ответить

Чит Чат

1

и как всегда никого не посадят

Ответить

Sergei Timofeyev

Чит
0

За что сажать-то? За перевыполнение KPI?

Ответить

1

0

Faceplam Russia

Ответить

Arkadiy K

0

Упомянутый (бывший) глава корпорации до этого лет 10 руководил программой "Доступное жильё". Собственно, а чего ожидали?

Ответить

Sergei Timofeyev

Arkadiy
1

Надеюсь, он смог купить себе квартиру по программе?

Ответить

Pavel Voronkov

Sergei
0

Конечно, и не одну.

Ответить

Sergei Timofeyev

Pavel
1

Хоть у кого-то это получилось.

Ответить

Pavel Voronkov

Sergei
0

Это тебе не деревянный сарай, это твердый бетон за деревянный рубль.

Ответить

Sergei Timofeyev

Pavel
0

У меня сарай подороже будет.

Ответить

Pavel Voronkov

Sergei
0

Пфф, не сравнивай однушку за МКАД, и их жилье в ЦАО, там соединяя стоимость за 50 млн. За эти деньги можно почти деревянный дворец построить.

Ответить

Ако Чавчавадзе

0

Я лично свидетель отмывания денег при поддержке МСП и микрофинансовых организаций кредитующих малый бизнес. Не удивлен их зарплатам.

А над большой 4 аудиторских компаний давно пора провести расследование, куча историй как они покрывают преступников.

Ответить

Денис Шахтарин

Ако
0

расскажи

Ответить

Ако Чавчавадзе

Денис
1

Выдают кредиты фиктивным юр лицам, не ведущим никакой деятельности под поручительство МСП, деньги соотвественно оседают в карманах у заинтересованных лиц.

Ответить

Kostya Golikov

0

Корпорация РСПЛ получается? 🤔 

Ответить

Sergei Timofeyev

0

 С учетом членов правления средние зарплаты — около 600 тысяч рублей, а средняя зарплата самих членов правления — 3,2-3,4 млн рублей в месяц. Правление компании на конец 2020 года состояло из девяти человек.

А чем-чем компания занимается? На деньгах общаковых сидит? Ситуация как с ПФР, когда все отчисления туда еле покрывают содержание штата и недвижимости.

 Браверман отметил, что KPI устанавливал совет директоров, и с 2016 по 2020 годы по инициативе правления его увеличивали 15 раз.

По его инициативе, что следует из документов. :)

Ответить

Pavel Stoyanov

0

Мне рассказывали, что у них на парковке стоят бентли и Феррари. Думаю это хороший показатель эффективности госпомойки.

Ответить

Бестофща

0

Куда за деньгами подойти?

Ответить

Madina Djalilova

0

Пусть лучше посчитают, сколько тратят на эти все бесмысленные корпорации, агентства,  дни предпринимателя и советы денег.  И на эту сумму снизят ставки налогов малому бизнесу
Даже доля процента снижения ставки налога принесёт бизнесу больше поддержки и пользы.

Ответить

Денис Демидов

0

количество поддержанных таким образом кредитов за пять с половиной лет составило менее 1% от среднегодового количества.

Теперь мы знаем, сколько именно у чиновников жен и детей талантливые бизнесмены.

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Nick

–1

Есть 1 активная вакансия, на известном сайте 😁

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