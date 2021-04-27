Счётная палата раскритиковала работу «Корпорации МСП» за перевыполненный KPI и высокие зарплаты Статьи редакции
Средние зарплаты составили около 380 тысяч рублей в месяц, а некоторые показатели перевыполняли на 500% или 9000%.
Счётная палата по итогам проверки за три года раскритиковала деятельность «Корпорации МСП». Институт мало влияет на развитие малого бизнеса в России, но перевыполняет KPI и платит завышенные зарплаты, пишет РБК.
«Корпорация МСП» оказывает поддержку малому и среднему бизнесу в России. Это акционерное общество с двумя владельцами: государство в лице Росимущества (72%) и «Вэб.рф» (28%). Институт участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» (МСП).
Счётная палата проверила организацию за 2018-2020 годы, а также за некоторые ранние периоды, когда корпорацией руководил Александр Браверман.
По итогам проверки Счётная палата выяснила, что у «Корпорации МСП» нет долгосрочной стратегии, а целевой показатель деятельности — доля кредитов субъектам МСП в общем кредитном портфеле, указанный в Стратегии развития МСП до 2030 года — недостижим.
Так, например, в 2018 году он составил 15% при плановых 19%, за девять месяцев 2020 года — 10% при плановых 20% за весь год.
Корпорация выдает гарантии и поручительства, чтобы банки соглашались предоставлять беззалоговые кредиты малым предпринимателям. Как подсчитали аудиторы, количество поддержанных таким образом кредитов за пять с половиной лет составило менее 1% от среднегодового количества.
Государство уделяет недостаточно внимания проблемам малых предпринимателей, отметил аудитор Счётной палаты Данил Шилков. По его мнению, план по увеличению вклада малого и среднего бизнеса до 32,5% в ВВП к 2024 году выглядит недостижимым.
Завышенные зарплаты и перевыполненный KPI
По данным Счётной палаты, средние зарплаты в «Корпорации МСП» в 2018-2020 годах составили около 380 тысяч рублей в месяц без учета членов правления. Это в два раза больше, чем средняя зарплата в финансовой и страховой сферах по Москве, указывают аудиторы.
С учетом членов правления средние зарплаты — около 600 тысяч рублей, а средняя зарплата самих членов правления — 3,2-3,4 млн рублей в месяц. Правление компании на конец 2020 года состояло из девяти человек.
Бывший руководитель корпорации Александр Браверман (работает в «Вэб.рф») передал РБК, что зарплаты устанавливал совет директоров, в который входили представители крупнейших деловых ассоциаций, на основании отчётов Ernst & Young и PwC.
«Зарплата работников корпорации сопоставима со средней зарплатой в финансовом секторе», — заявил Браверман.
Счётная палата также отметила, что ключевые показатели эффективности (KPI) «Корпорации МСП» установлены на слишком легкодостижимом уровне. Практически по всем индикаторам перевыполнялись плановые значения, во многих случаях — от 500 до 9000%.
Браверман отметил, что KPI устанавливал совет директоров, и с 2016 по 2020 годы по инициативе правления его увеличивали 15 раз. Пресс-служба «Вэб.рф» переслала РБК больше двух десятков документов Федеральной налоговой службы и Казначейства в качестве подтверждения слов Бравермана.
Счетная палата рекомендовала «Корпорации МСП» провести публичный независимый мониторинг того, как меры поддержки отразились на конкретных субъектах малого бизнеса.
Организации предложили утвердить долгосрочную программу деятельности корпорации и установить новые KPI для адекватного размера вознаграждения руководящего состава и так далее.
В «Корпорации МСП» отметили, что при разработке новой стратегии развития сделают «акцент на увеличение количества компаний МСП, получивших поддержку».
В первом квартале 2021 года поддержка по Национальной гарантийной системе увеличилась на 38% до 123,5 млрд рублей, а для предпринимателей разрабатывают новые форматы нефинансовой поддержки, заявили в корпорации.
Нужно срочно переставить кровати !
Времени на раскачку нет.
Предлагаю не просто переставить, а еще и заменить пружинные на обычные доски. Тогда точно не будет раскачки. Куда за деньгами подойти?
Живешь за бюджетные деньги, рисуешь красивые отчеты – и жизнь удалась.
Показали, как надо зарабатывать деньги, читай показали, как надо делать бизнес - задача выполнена.
На пенсии еще книгу можно выпустить: "Как не забыть про себя, помогая малому бизнесу".
Напоминаю, что средний класс в России-это 17 тысяч рублей
Среднего класса как такового нет в России.
Ну, ты сам и сказал) В основном в РФ есть те, кто живут от зарплаты до зарплаты кое-как, а есть те, кто живут с большим достатком. Ещё есть те, у кого ЗП меньше средней по РФ, и есть те, у кого миллионные заработки, но это другая история. А вот "костяка" в виде среднего класса, который может без проблем позволить себе новый IPhone сразу после выхода без кредита - такого класса в массе нет.
iPhone за нал - как символ среднего класса. Боже, куда мы катимся? Будь я средним классом, то никогда бы не купил за нал iPhone, так как рубль падает, а цены растут!
Ну почему Россия такая...
охуенная
Только русский человек может решетку и пиво с раем ассоциировать ))))
Если честно, я вот со своими стартапами потыкался, и могу высказать своё мнение, основанное на опыте взаимодействия с этими и подобными структурами. Поддержка если не ноль, то близка к этому. Всё ничтожно и приправлено огромным количеством популизма. Что и кому дают совершенно не ясно. Совершенно не ясно какие проекты поддерживают и каких людей. У меня были разные стартапы из разных сфер разного уровня с разными людьми. Где-то МВП, где-то продукт, где-то кандидаты и доктора наук, где-то международные проекты, где-то куча полуфиналистов лидеров России в команде. И я скажу так. Пробиться честно и получить поддержку просто не реально. Это касается всех без исключения федеральных структур и части региональных, где я был.
Будь я на месте всех силовых ведомств в стране, занимающихся экономической безопасностью, я бы проверил все структуры, всех экспертов и руководителей на предмет мошенничества, кумовства, лоббирования и прочего.
Вот счётная палата отчиталась. И что?? В стране с 2009 года пытаются развивать инновации, но воз и ныне там. Или всех паразитов пересажают и изменят ситуацию, или мы просто развалимся быстрее. Сколько стартапов и бизнесов развалено?? Сколько людей разочаровалась?? Это всё недополученная прибыль, недополученные налоги. В Китае, США, Европе каждый год единороги растут, а у нас ни у одной структуры развития ни одного единорога за десять+ лет. Ни одного!
А что касается паразитов, то я удивляюсь людям. Как можно жить без чести?? Понимая что в стране бизнес загибается, экономика, развитие слабое и пр. Но нет, свиньям нужно знать и набивать собственные карманы. Для меня всегда было нормально, когда вместе двигаются в нормальное будущее. Но нет ... Оказывается так не для всех. И более того, я не понимаю тех, кто ставит свиней на должности. Смысл ставить даунов?? Друзей?? Своих?? Перетряхните систему, поставьте неравнодушных профессионалов.
молодцы, не теряли время на раскачку, а догнали и перегнали планы! (*сарказм*)
Лучшая стратегия, это стабилизировать ситуацию в стране, разогнать всех "помогалщиков", и отстать от бизнеса на 10 лет.
Вот так живут блатные провластные путинские евреи на деньги русского народа.
Не надо мешать коррупцию и евреев в одну кашу. Анти-семитизм не ок.
Впрочем, понимание сказанного придет ближе к пенсии. Когда "Голиков" станет не фамилией, а итогом большей части жизни. Я раньше тоже думал по-другому. Но достаточно всего лишь внимательно смотреть на фамилии и отчества встречающихся людей. И наводить справки. В статье это красной нитью прослеживается.
Вам таки шо-то не нравится в евреях?))) Провластные путинские "подставь любую национальность" живут хуже аналогичных евреев? :)
Поэтому путинской клике и путинским холуям и не нужны никакие изменения. Любая честная конкуренция - предпринимательская, технологическая, социальная, разорвет коррупционную феодальную экономику путисрашки в клочья. Но эта дичь когда- нибудь закончится. Должна закончится. В нужный момент поможем - накроем крышкой гроба, и в крематорий истории.
и как всегда никого не посадят
Упомянутый (бывший) глава корпорации до этого лет 10 руководил программой "Доступное жильё". Собственно, а чего ожидали?
Надеюсь, он смог купить себе квартиру по программе?
Конечно, и не одну.
Хоть у кого-то это получилось.
Это тебе не деревянный сарай, это твердый бетон за деревянный рубль.
У меня сарай подороже будет.
Пфф, не сравнивай однушку за МКАД, и их жилье в ЦАО, там соединяя стоимость за 50 млн. За эти деньги можно почти деревянный дворец построить.
Я лично свидетель отмывания денег при поддержке МСП и микрофинансовых организаций кредитующих малый бизнес. Не удивлен их зарплатам.
А над большой 4 аудиторских компаний давно пора провести расследование, куча историй как они покрывают преступников.
расскажи
Выдают кредиты фиктивным юр лицам, не ведущим никакой деятельности под поручительство МСП, деньги соотвественно оседают в карманах у заинтересованных лиц.
С учетом членов правления средние зарплаты — около 600 тысяч рублей, а средняя зарплата самих членов правления — 3,2-3,4 млн рублей в месяц. Правление компании на конец 2020 года состояло из девяти человек.
А чем-чем компания занимается? На деньгах общаковых сидит? Ситуация как с ПФР, когда все отчисления туда еле покрывают содержание штата и недвижимости.
Браверман отметил, что KPI устанавливал совет директоров, и с 2016 по 2020 годы по инициативе правления его увеличивали 15 раз.
По его инициативе, что следует из документов. :)
Мне рассказывали, что у них на парковке стоят бентли и Феррари. Думаю это хороший показатель эффективности госпомойки.
Пусть лучше посчитают, сколько тратят на эти все бесмысленные корпорации, агентства, дни предпринимателя и советы денег. И на эту сумму снизят ставки налогов малому бизнесу
Даже доля процента снижения ставки налога принесёт бизнесу больше поддержки и пользы.
количество поддержанных таким образом кредитов за пять с половиной лет составило менее 1% от среднегодового количества.
Теперь мы знаем, сколько именно у чиновников жен и детей талантливые бизнесмены.
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