В марте похожий сервис купил «Альфа-банк».

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Компания закрыла сделку по покупке «Чаевые просто», пишет Forbes со ссылкой на «Яндекс».

В компании уточнили vc.ru, что сервис будет встроен в «Яндекс.Еду» и другие сервисы «Яндекса» и продолжат развиваться как отдельный проект. Основатели остаются и будут работать над проектом вместе с командой фудтех-направления «Яндекс Go».Сумму сделки стороны не раскрывают. Опрошенные изданием аналитики оценивают её в $1 млн — $5 млн.

По данным «Контур.Фокуса», сейчас единственный владелец ООО «Простые сервисы» (управляет «Чаевые просто») — Евгений Загоруйко. На конец 2020 года ООО получило нулевую выручку при 29 тысячах рублей убытка.

Сервис «Чаевые просто» для оплаты чаевых картой в 2018 году придумал Евгений Загоруйко вместе с женой Ольгой Терехиной, уточняет Forbes. Он рассказал изданию, что средства от сделки пойдут «на финансовое восстановление семьи». «Развивая сервис, я потратил все семейные накопления», — пояснил он.

К концу 2019 года к сервису «Чаевые просто» было подключено более 1500 ресторанов, Загоруйко зарегистрировал компанию «Простые сервисы», пишет Forbes. Выручка по итогам 2019-го составила 5,5 млн рублей.

По собственным данным, сейчас к сервису подключено 5000 заведений. Финансовые показатели компания не раскрывает по условиям договоренности с «Яндексом».