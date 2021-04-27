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Финансы
Таня Боброва

«Яндекс» купил сервис электронных чаевых «Чаевые просто» Статьи редакции

В марте похожий сервис купил «Альфа-банк».

20 20 комментариев
1544 просмотров

Компания закрыла сделку по покупке «Чаевые просто», пишет Forbes со ссылкой на «Яндекс».

В компании уточнили vc.ru, что сервис будет встроен в «Яндекс.Еду» и другие сервисы «Яндекса» и продолжат развиваться как отдельный проект. Основатели остаются и будут работать над проектом вместе с командой фудтех-направления «Яндекс Go».Сумму сделки стороны не раскрывают. Опрошенные изданием аналитики оценивают её в $1 млн — $5 млн.

По данным «Контур.Фокуса», сейчас единственный владелец ООО «Простые сервисы» (управляет «Чаевые просто») — Евгений Загоруйко. На конец 2020 года ООО получило нулевую выручку при 29 тысячах рублей убытка.

Сервис «Чаевые просто» для оплаты чаевых картой в 2018 году придумал Евгений Загоруйко вместе с женой Ольгой Терехиной, уточняет Forbes. Он рассказал изданию, что средства от сделки пойдут «на финансовое восстановление семьи». «Развивая сервис, я потратил все семейные накопления», — пояснил он.

К концу 2019 года к сервису «Чаевые просто» было подключено более 1500 ресторанов, Загоруйко зарегистрировал компанию «Простые сервисы», пишет Forbes. Выручка по итогам 2019-го составила 5,5 млн рублей.

По собственным данным, сейчас к сервису подключено 5000 заведений. Финансовые показатели компания не раскрывает по условиям договоренности с «Яндексом».

  • В начале марта «Альфа-банк» подтвердил покупку сервиса безналичных чаевых «Нетмонет», сумму сделки стороны также не раскрывали. Принципал Fort Ross Ventures и венчурный партнер Seedstars Денис Ефремов предполагал, что бизнес может быть оценен в $4-8 млн. В банке назвали эту оценку «очень близкой к правде».
  • Весь российский рынок безналичных чаевых сервис CloudPayments оценивал в беседе с vc.ru в 120 млрд рублей в год, ещё около 40 млрд рублей приходятся на донаты. Сервис «Чаевые просто» оценивал объём чаевых в сегменте HoReCa в 13 млрд рублей в год.
Почему безналичные чаевые в России — миллиардный…
Что интересного в таких сервисах и зачем их покупают или запускают банки.
vc.ru

#новость #яндекседа #чаевые

20 20 комментариев
6
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20 комментариев
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Павел Иванов

2

Абсолютная пустота, я чаевых никогда не плачу.

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Дэни Трэхо

Павел
4

Всё правильно, зарплату пусть работодатель платит, нечего на потребителя расходы перекладывать.

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Константин Суворов

Павел
2

Тоже думаю, что развитие "чаевых" сомнительная история. У нас в регионе доставка у Яндекса почти под 200 рублей, против 49 у Delivery.

Какие к черту чаевые, если у людей нет готовности платить больше полтинника-сотки за доставку еды.

Чтобы чаевые вошли в практику, каждый второй-третий должен себя достаточно хорошо и комфортно ощущать. А тут каждая новость в стране - сгущение туч, мрак и угасание перспектив.

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Глеб Бутаков

Константин
0

25% - оставляют почти всегда, 30% - почти никогда, остальные - время от времени.
За 2020 год количество оставленных чаевых в россии выросло более чем в 2 раза, а так же расширился пул людей которым начали оставлять на чай. Благотворительность кстати тоже испытывает серьезный подъем.

P.S. Надеюсь Америку в этом плане мы никогда не догоним, не хотелось бы.

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Sergei Timofeyev

Константин
0

 Какие к черту чаевые, если у людей нет готовности платить больше полтинника-сотки за доставку еды.

Я вообще пешком пойду туда.

Ответить

Вася Пражкин

Sergei
0

Я вообще сам дошик завариваю

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Sergei Timofeyev

Вася
0

Домшим лучше. )

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IN X

4

Вот видишь эти пуши с очередной покупкой яндекса сбера и т.д., как же это разочаоовывает, одни и те же компании глотают всё что можно и невозможно....
У нас вообще есть вообще предприниматели которые хотят не в деньги, а в долгую и создавать полностью независимые компании??

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Марк Климов

IN
4

Тут проблема не только в самих предпринимателях. Вопрос может стоять как и с Фейсбуком против Инстаграма. Яндекс: либо вы продаётесь, либо мы создаём свой сервис и при помощи наших сверх возможностей в виде поисковика попробуйте с нами конкурировать.

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Георгий Хромченко

IN
1

Раньше вообще продать стартап было некому

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Глеб Бутаков

IN
0

«Развивая сервис, я потратил все семейные накопления», — пояснил он.

Что бы в долгую создавать полностью независимую компанию, нужно очень много денег. Которые есть у Яндекса и Сбера. А у предпринимателей чаще всего нет.

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Вася Пражкин

IN
0

На самом деле такие поглощения - это для всех хорошо. Для купленного проекта - возможность выстрелить с ресурсами Яши. Для фаундеров - кэш и возможность начать новый проект. Пользователи получат хороший сервис, который, правда, может умереть, как многие купленные проекты.

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Сергей Милосердов

0

Что разработать, чтобы меня купил Яндекс или Сбер?

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Комментарий удален

Robert Coolige

Сергей
1

Альтернативу 1С 

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Александр Якунин

Сергей
0

«Разробатывать у себя в Москве будете, то что вы там любите разрабатывать»

Ответить

Nurtaza Marseille

1

Снова поставили ультиматум?

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Алексей Штейн

1

Я не понимаю логику, почему чаевые для курьеров вводят? Почему я не могу порадовать чаевыми повара в рестике, за вкусное блюдо или упаковщика, которые офигенно все поставил в пакете, пожелал хорошего дня маркером написав?

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Robert Coolige

0

Сайт Чаевые не доступен

Чаевые просто - Чаевые картой просто!
«Чаевые картой просто» - Чаевые при оплате картой. Как повысить доходы официантов?
chaevieprosto.ru
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ikoia

0

Скоро на всех площадях и в метро страны: "Граждане, подайте на пропитание. Можно на карту" :)))

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Sergei Timofeyev

ikoia
0

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