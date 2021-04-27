Платформа для инвестиций в кроссовки купила первые Nike Air Yeezy Канье Уэста за рекордные $1,8 млн Статьи редакции
Теперь Rares планирует начать торговать их акциями.
Пока не известно, сколько будет стоит одна акция Nike Air Yeezy 1, но общая стоимость не превысит вложенных денег. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аукционный дом Sotheby's, на площадке которого прошли торги.
Акции Nike Air Yeezy 1 станут доступны для покупки без комиссии на сайте 16 июня — это одно из первых предложений сервиса. 13 мая в продаже появятся акции 2010 Air Force 1 HOV — пары, созданной Nike вместе с Jay-Z для первого в истории фестиваля Международной федерации баскетбола в 2010 году.
«Нет гарантии, что мы получим хотя бы столько же, сколько вложили. Для нас важнее то, что мы создаем возможность для инвестиций на рынке коллекционирования элитной обуви», — отметил сооснователь Rares Жером Сапп.
Rares в 2020 году создали Ава Тех, Жером Сапп, Гектор Танто и Мэтт Холл. Сапп назвал в разговоре с Bloomberg среди инвесторов стартапа венчурные фонды W Fund и Urban Capital Network.
Платформа — одна из компаний, которая специализируется на инвестициях в предметы роскоши и коллекционирования. Пока на сайте представлены только кроссовки, но торги их акциями ещё не начались. Чтобы следить за стартом торгов, пользователи должны зарегистрироваться.
До этого самыми дорогими считались кроссовки Nike Air Jordan 1, в которых баскетболист Майкл Джордан играл за «Чикаго буллз» в 1985 году. Пару продали в 2020 году на аукционе Christie’s за $650 тысяч.
Канье Уэст выступал в Nike Air Yeezy 1 на церемонии вручения премии Grammy в 2008 году. После создания Nike Air Yeezy 1 Уэст начал развивать собственный бренд Yeezy — в 2019 году Банк Америки оценил его стоимость в $3 млрд. До продажи на Sotheby's кроссовки хранились у частного коллекционера, который приобрел их на благотворительном аукционе в одной из больниц штата Орегон.
Где толпа хейтеров битка и прочих криптовалют? что на это скажите?)
А что тут скажешь? В наше время токены на первый твит продают за сотни тысяч долларов, Иманбек получает грэмми за ремикс, написанный на коленке за пару часов, Оскар получает фильм, где меланхоличная женщина ездит на грузовике по глубинкам США. Поэтому поношенные кроссовки за пару лямов зеленых выглядят не так уж и плохо :)
Скажу, что рынок любых акционных решений перегрет и биток популярен исключительно из-за этой перегретости, как бахнет кризис ты за свои битки даже булку хлеба не купишь, так что запасайся тушёнкой, т.к биток и прочая шелуха полетит с рынка вниз первой
не забудь еще туалетку купить и приготовиться к нашествию инопланетян!
Ну да, ведь экономических кризисов никогда не было, и рынок не работает по циклической системе
Ждем новостей типа "Поношенные кросовки Тима Кука вышли на IPO"
Чувствую, в первый же день продаж все раскупят, ещё и рекорд поставят.
Ребята, у меня столько старых кроссов на антресолях завалялось! Наверное, не буду выбрасывать. Вдруг стану знаменитым)
Инвестиции в кроссовки? 🤔
Доброе утро. Это тема активна уже лет так 5. Только раньше под инвестициями мы видели ресейл, а теперь как взрослые :3
Что-то я не понял как оно работает? Ты покупаешь акции кроссовок, которые потом продают или ты покупаешь сами кроссовки?
хмм, очевидно эти тапки просто хранятся где-то и должны дорожать как бы со временем) и твои акции тоже
Расскажите в чем прикол Yeezy ? Ну вот все ссутся от них а мне че то не заходит.
Покупал yeezy boost 350 v2 - по мне очень удобные - ходил на большие расстояния в них по городам во время путешествий (по 20 км в день в течении 1.5-2 недель), ноги не устали совсем, сами кроссовки перенесли десяток таких путешествий. Один минус - когда пачкаются, нельзя просто оттереть грязь - нужно стирать.
Вот тоже не понимаю этого ажиотажа, вообще не понимаю, чем примечательны эти кроссовки. м - маркетинг
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