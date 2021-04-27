Теперь Rares планирует начать торговать их акциями.

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Пока не известно, сколько будет стоит одна акция Nike Air Yeezy 1, но общая стоимость не превысит вложенных денег. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аукционный дом Sotheby's, на площадке которого прошли торги.

Акции Nike Air Yeezy 1 станут доступны для покупки без комиссии на сайте 16 июня — это одно из первых предложений сервиса. 13 мая в продаже появятся акции 2010 Air Force 1 HOV — пары, созданной Nike вместе с Jay-Z для первого в истории фестиваля Международной федерации баскетбола в 2010 году.

«Нет гарантии, что мы получим хотя бы столько же, сколько вложили. Для нас важнее то, что мы создаем возможность для инвестиций на рынке коллекционирования элитной обуви», — отметил сооснователь Rares Жером Сапп.

Sotheby’s

Rares в 2020 году создали Ава Тех, Жером Сапп, Гектор Танто и Мэтт Холл. Сапп назвал в разговоре с Bloomberg среди инвесторов стартапа венчурные фонды W Fund и Urban Capital Network.

Платформа — одна из компаний, которая специализируется на инвестициях в предметы роскоши и коллекционирования. Пока на сайте представлены только кроссовки, но торги их акциями ещё не начались. Чтобы следить за стартом торгов, пользователи должны зарегистрироваться.

До этого самыми дорогими считались кроссовки Nike Air Jordan 1, в которых баскетболист Майкл Джордан играл за «Чикаго буллз» в 1985 году. Пару продали в 2020 году на аукционе Christie’s за $650 тысяч.