Выручка Microsoft за квартал выросла на 19%, до $41,7 млрд — это самый большой квартальный рост с 2018 года Статьи редакции
Компания разбила выручку на три категории — каждая принесла примерно треть.
- Общая выручка компании за первый квартал 2021 выросла на 19%, до $41,7 млрд, чистая прибыль — на 44%, до $15,5 млрд. Это самый большой квартальный рост компании с 2018 года, отмечает CNBC.
- Компания разбила свою выручку по категориям, и на личные компьютеры (Windows, Surface и Xbox) приходится около $13 млрд — 31% от всей выручки компании.
- Ещё 36% выручки пришлось на категорию облачных вычислений, которая включает серверные продукты и облачную платформу Azure — $15,1 млрд. Выручка в категории производительности и бизнес-процессов составила $13,6 млрд — около 33% от общей выручки.
- Выручка от Windows выросла на 10%, от сервисов Xbox — на 34%, от LinkedIn — на 25%.
- Выручка от продаж консолей на фоне старта Xbox Series выросла на 232% по сравнению с аналогичным кварталом 2020 года, пишет The Verge.
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5 комментариев
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А вы говорите кризис... режим... рубль упал... а Билл тем временем чипирует русский народ и богатеет
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Странно, что они продукты из группы Офис не выделяли в отдельную категорию. Было бы интересно увидеть, там всегда очень хорошие цифры были.
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