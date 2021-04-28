Финансы
Евгения Евсеева

Выручка Microsoft за квартал выросла на 19%, до $41,7 млрд — это самый большой квартальный рост с 2018 года Статьи редакции

Компания разбила выручку на три категории — каждая принесла примерно треть.

  • Общая выручка компании за первый квартал 2021 выросла на 19%, до $41,7 млрд, чистая прибыль — на 44%, до $15,5 млрд. Это самый большой квартальный рост компании с 2018 года, отмечает CNBC.
  • Компания разбила свою выручку по категориям, и на личные компьютеры (Windows, Surface и Xbox) приходится около $13 млрд — 31% от всей выручки компании.
  • Ещё 36% выручки пришлось на категорию облачных вычислений, которая включает серверные продукты и облачную платформу Azure — $15,1 млрд. Выручка в категории производительности и бизнес-процессов составила $13,6 млрд — около 33% от общей выручки.
  • Выручка от Windows выросла на 10%, от сервисов Xbox — на 34%, от LinkedIn — на 25%.
  • Выручка от продаж консолей на фоне старта Xbox Series выросла на 232% по сравнению с аналогичным кварталом 2020 года, пишет The Verge.

#новость #microsoft

869 просмотров
5 5 комментариев
11
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","microsoft"], "comments": 5, "likes": 11, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 239700, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 28 Apr 2021 09:47:05 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Илья Казьмин

11

Это я офис на год вперед оплатил.

Ответить

Alexandr Simonov

2

А вы говорите кризис... режим... рубль упал... а Билл тем временем чипирует русский народ и богатеет

Ответить

Alex Lowen

1

Странно, что они продукты из группы Офис не выделяли в отдельную категорию. Было бы интересно увидеть, там всегда очень хорошие цифры были.

Ответить

Raimond Vladimirov

1

Ничего себе какой микрософт богатый

Ответить

Dvesti50

0

Нехилая маржа по нынешним временам

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

NTA
Подписан
Отписаться
Как провести аудит чат-ботов?
В настоящее время чат-боты широко распространены в различных сферах бизнеса. Так, например, банки с их помощью могут оп…
1
IPQuorum
Подписан
Отписаться
Лаборатория технологий Ассоциации IPChain стала первым партнером «Сколково» в сфере креативных индустрий
Руководители Ассоциации IPChain и Фонда «Сколково» подписали соглашение о партнерстве в рамках международного форума IP…
0
Lamoda
Подписан
Отписаться
«Ни один кролик не пострадал». Lamoda запускает подкаст про шопинг с пользой для планеты
Lamoda запустила собственный подкаст под названием «Ни один кролик не пострадал». Ведущими подкаста стали блогер Саша Р…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Георгий Михнов
за день
Подписка на Россию 
ФАС оштрафовала Apple на $12 млн после жалобы «Лаборатории Касперского»
Анатолий Дмитриевич
за неделю
Это новые меры поддержки бизнеса?
Путин подписал указ о майских «каникулах» — это «нерабочие дни с сохранением зарплаты»

Комментарии

Стас Глушко

Поставщики предупредили…

Andrew Simon

Как создать пул фрилансеров и…

Michael Toderashco

Будь мразью и деньги к тебе…

Michael Toderashco

Будь мразью и деньги к тебе…

sdf

Дзен и копипаст изображений

Vera

Как мы научились закрывать…

Андрей Новиков

Поставщики предупредили…

Anatoly Ivanov

Шереметьево начнёт эксперимент…

Alex Comrade

Как мы научились закрывать…

Dmitry Kiselev

Шереметьево начнёт эксперимент…

Владислав Мальцев

Необанки или «банки для…

Michael Toderashco

Будь мразью и деньги к тебе…

greg chudnoff

Поставщики предупредили…

Богдан Быстрицкий

«Кинопоиск HD» и ivi стали…

sdf

Дзен и копипаст изображений

Галина Добрякова

Как мы научились закрывать…

sdf

Дзен и копипаст изображений

sdf

Дзен и копипаст изображений

Юрий Белоножкин

Поставщики предупредили…

greg chudnoff

NASA запустило вертолёт…
null