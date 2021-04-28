Google отчиталась за квартал: получила $17,9 млрд прибыли, выручка от рекламы на YouTube выросла на 49% Статьи редакции
Общая выручка составила рекордные $55,3 млрд.
- Выручка Alphabet за квартал выросла выросла на 34% год к году — до $55,31 млрд. Чистая прибыль достигла $17,9 млрд против $6,8 млрд годом ранее.
- Выручка от рекламы на YouTube за квартал составила $6,01 млрд — на 49% больше, чем год назад. Большая часть выручки от рекламы приходится на платформы Google — $44,7 млрд.
- Гендиректор Alphabet Сундар Пичаи заявил, что на YouTube Shorts — конкурента TikTok — приходится 6,5 млрд ежедневных просмотров. В конце января у сервиса было 3,5 млрд просмотров в день, пишет CNBC.
- Выручка Google Cloud, куда входят, например, платформы для анализа и инструменты для совместной работы вроде «Google Документы» и «Таблицы», выросла на 46% — до $4,05 млрд.
- Cегмент компании, включающий подразделение медицинских технологий Verily и подразделение беспилотников Waymo, потерял $1,15 млрд при выручке в $198 млн.
На ютубе стало очень много рекламы! Не понимаю, как люди без подписки премиум вообще его юзают
Адблокер решает все проблемы. Или ты ютуб с мобильного смотришь?
С мобильного клиента реклама каждые 2 минуты, особенно если видео популярное
Более того, если ты включил видео чтобы в фоне слушать, то при включении рекламы, если ее руками не скипнуть (когда кнопка позволит), то включается вторая реклама подряд! И вот стоишь ты такой, слушаешь что-то, а руки у тебя допустим в мясе, так как ты стейками занят и тут начинается эта хрень. Я вот из принципа не покупаю их платную подписку. Все хочу какое-то иное решение проблемы найти.
Количество рекламы на ютуб выросло, соответсвенно и выручка. Интересно, почему ютуб премиум недоступен в Казахстане?
Премиум не для казахов, для них должен быть Люкс, иначе "Чо как все что-ли"
Роскомнадзор - Google оплатил штраф за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи Компания Google LLC оплатила штраф в размере 3 млн рублей за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента.
- Google отчиталась за квартал: получила $17,9 млрд прибыли
РКН - Кажется мы продешевили.
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