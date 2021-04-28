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Финансы
Таня Боброва

ВТБ добавит в приложение подтверждение переводов с помощью NFC и определитель номеров мошенников Статьи редакции

При подозрительных операциях клиентам нужно будет приложить карту к телефону. Подключение такой функции рассматривают и другие банки.

20 20 комментариев
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В мае в «ВТБ Онлайн» появится функция проверки некоторых операций с помощью технологии NFC: при проведении подозрительной транзакции система попросит приложить карту к телефону для дополнительной верификации клиента. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Как уточняет РБК, пока технология будет доступна для владельцев Android-устройств. Над решением для iPhone банк пока работает, оно может появиться в 2021 году.

Сейчас для подтверждения личности при подозрительном переводе клиенты чаще всего должны связаться с call-центром банков. Альтернативные решения для дополнительной авторизации рассматривает «Райффайзенбанк», рассказали изданию в банке.

«Решение с использованием технологий NFC может повысить безопасность и снизить нагрузку на контактный центр для сверки подозрительных операций», — считают в компании. Об этом же думают в «Росбанке», рассказал его представитель. Другие крупные банки не ответили на запросы издания.

Как ещё ВТБ планирует бороться с мошенниками

  • В третьем квартале ВТБ собирается запустить определитель звонков мошенников, рассказали vc.ru в компании. Звонки будут маркироваться как спам, реклама, мошенники или «полезный звонок». Определители номеров есть, например, у «Сбера» и «Тинькофф».
  • Также банк запустит новую модель проверки операций в «ВТБ Онлайн» на основе искусственного интеллекта.
  • До конца 2021 года банк планирует запустить сервис по проверке веб-адресов на предмет фишинга. Так клиенты смогут понять, насколько надёжны ссылки на оплату.
  • ВТБ также собирается предложить услугу страхования счетов и карт от мошенничества во всех российских банках во втором квартале.

#новость #втб #мошенники

20 20 комментариев
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Вячеслав Григорьев

6

ВТБ хоть и гавнина гавенная но идея с доп верификацией не по номеру телефона а по карте, вроде как годная.
Только если нет NFC в телефоне придется по старинке относить анализы, справки о не судимости, биометрию в ближайший офис ВТБ (ладно преувеличил, биометрию не надо)

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Д Хб

Вячеслав
1

Почему "гавнина гавенная"?
У них вроде инвестиции хвалят.
Или вы про мобилку?
Раскройте мысль, пжлст.

Ответить

Aleksandr A

Д
0

Инвестициями занимается совсем другая команда из ВТБ Капитал

Ответить

Вячеслав Григорьев

Д
0

Не знаю как Инвестиции но речь идет про сам банк.
Ситуация из жизни:

Как то раз моя Бабушка взяла кредит полтос, почти выплатила его и под конец менеджеры ей сказали: что теперь мы вам выпустили карту и будете класть деньги на нее и с нее платить. Короче вместо 50 + % она отдала под сотку. Тупо воспользовались пенсионером и то что в фин плане она не грамотная и накуканили, по хорошему за такие дела нужно приходить в офис и давать пиздюлей, но увы живем в разных городах и так сделать не получится.

Но то что они там в край уже охуели это факт. 

Естественно перезаключили договор и дали подписать.

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Владислав Мальцев

Вячеслав
0

Биометрию не надо, а так любая операция, закрытие счета - только через банк и операциониста после очереди, и за это еще комиссия.

Ответить

Антон Морозов

Вячеслав
0

А если айфон, тоже хоть уприкладывайся, у приложения доступ к nfc не появится 

Ответить

Nikitinz

5

Однажды мне позвонил подозрительный номер, представился Сбербанком, и я сразу сбросил. Написал в саппорт, чтобы разобрались. Оказалось, что это был HR с оффером…

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Дэни Трэхо

Nikitinz
1

Работа в колл-центре сбербанка в местах не столь отдалённых?

Ответить

Холден Колфилд

Дэни
1

недалеко от мкада то есть?

Ответить

Холден Колфилд

Nikitinz
1

Работу то дали?

Ответить

Алекс Таций

2

А как они работают над решением для iPhone, если Apple не даёт и не собирается давать доступ к NFC сторонним разработчикам?

Ответить

Андрей Николаевич

Алекс
4

Включат США в список недружественных стран и заблокируют поставки Apple в Россию) 

Ответить

Григорий Копиев

Алекс
2

С iOS 14 NFC частично открыли для сторонних разработчиков

Ответить

Андрей Николаевич

1

2027 год. Для подтверждения операций потребуется капля крови клиента. Её нужно будет капнуть в дырочку рядом с микрофоном. 

2031 год. Для подтверждения операции потребуется дунуть в отверстие IntellegentSmartDudka. Если показатель промилле будет выше 1,0 - карта будет блокироваться автоматически до следующего утра.  

Ответить

L A

1

Поддерживаю, но как будто бы у них проблем других нет.

Добавили бы лучше проверку пароля при первом входе в мобильное приложение. А то совсем РЕШЕТО получается. 

Сброс доступа к МП работает по смс (без пароля) даже если установлен  "запрет удалённого восстановления доступа к ДБО"

Ответить

Холден Колфилд

0

А можно просто уже определять мошенников? И вообще думаете мошенникам это приятно? Лучше сделайте определение добрых людей

Ответить

Андрей Николаевич

Холден
1

"Хочешь дозвониться до человека - докажи что ты его друг"

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Balanced Day

0

Хотя бы не будут звонить, при подозрительном переводе в 1000 р, якобы террористам.

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Captain

0

Вроде тренд пошел, не прошло и 3 года, как банки зашевелились. Глядишь, через 2-3 года и изведут этих мошенников. Ну или хотя бы подсократят их популяцию.

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Aleksandr A

0

Лучше бы боролись с утечками и внутренним фродом. Тогда и не пришлось бы бороться с последствиями. 

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