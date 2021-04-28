При подозрительных операциях клиентам нужно будет приложить карту к телефону. Подключение такой функции рассматривают и другие банки.

{"id":239735,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/239735-vtb-dobavit-v-prilozhenie-podtverzhdenie-perevodov-s-pomoshchyu-nfc-i-opredelitel-nomerov-moshennikov","title":"\u0412\u0422\u0411 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u043e\u0432 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e NFC \u0438 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043e\u0432 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/finance\/239735-vtb-dobavit-v-prilozhenie-podtverzhdenie-perevodov-s-pomoshchyu-nfc-i-opredelitel-nomerov-moshennikov","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/239735-vtb-dobavit-v-prilozhenie-podtverzhdenie-perevodov-s-pomoshchyu-nfc-i-opredelitel-nomerov-moshennikov&title=\u0412\u0422\u0411 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u043e\u0432 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e NFC \u0438 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043e\u0432 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/239735-vtb-dobavit-v-prilozhenie-podtverzhdenie-perevodov-s-pomoshchyu-nfc-i-opredelitel-nomerov-moshennikov&text=\u0412\u0422\u0411 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u043e\u0432 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e NFC \u0438 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043e\u0432 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/finance\/239735-vtb-dobavit-v-prilozhenie-podtverzhdenie-perevodov-s-pomoshchyu-nfc-i-opredelitel-nomerov-moshennikov&text=\u0412\u0422\u0411 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u043e\u0432 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e NFC \u0438 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043e\u0432 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/finance\/239735-vtb-dobavit-v-prilozhenie-podtverzhdenie-perevodov-s-pomoshchyu-nfc-i-opredelitel-nomerov-moshennikov","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0412\u0422\u0411 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u043e\u0432 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e NFC \u0438 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043e\u0432 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432&body=https:\/\/vc.ru\/finance\/239735-vtb-dobavit-v-prilozhenie-podtverzhdenie-perevodov-s-pomoshchyu-nfc-i-opredelitel-nomerov-moshennikov","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 789 просмотров

В мае в «ВТБ Онлайн» появится функция проверки некоторых операций с помощью технологии NFC: при проведении подозрительной транзакции система попросит приложить карту к телефону для дополнительной верификации клиента. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Как уточняет РБК, пока технология будет доступна для владельцев Android-устройств. Над решением для iPhone банк пока работает, оно может появиться в 2021 году.

Сейчас для подтверждения личности при подозрительном переводе клиенты чаще всего должны связаться с call-центром банков. Альтернативные решения для дополнительной авторизации рассматривает «Райффайзенбанк», рассказали изданию в банке.

«Решение с использованием технологий NFC может повысить безопасность и снизить нагрузку на контактный центр для сверки подозрительных операций», — считают в компании. Об этом же думают в «Росбанке», рассказал его представитель. Другие крупные банки не ответили на запросы издания.

Как ещё ВТБ планирует бороться с мошенниками