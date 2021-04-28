ВТБ добавит в приложение подтверждение переводов с помощью NFC и определитель номеров мошенников Статьи редакции
При подозрительных операциях клиентам нужно будет приложить карту к телефону. Подключение такой функции рассматривают и другие банки.
В мае в «ВТБ Онлайн» появится функция проверки некоторых операций с помощью технологии NFC: при проведении подозрительной транзакции система попросит приложить карту к телефону для дополнительной верификации клиента. Об этом vc.ru рассказали в компании.
Как уточняет РБК, пока технология будет доступна для владельцев Android-устройств. Над решением для iPhone банк пока работает, оно может появиться в 2021 году.
Сейчас для подтверждения личности при подозрительном переводе клиенты чаще всего должны связаться с call-центром банков. Альтернативные решения для дополнительной авторизации рассматривает «Райффайзенбанк», рассказали изданию в банке.
«Решение с использованием технологий NFC может повысить безопасность и снизить нагрузку на контактный центр для сверки подозрительных операций», — считают в компании. Об этом же думают в «Росбанке», рассказал его представитель. Другие крупные банки не ответили на запросы издания.
Как ещё ВТБ планирует бороться с мошенниками
- В третьем квартале ВТБ собирается запустить определитель звонков мошенников, рассказали vc.ru в компании. Звонки будут маркироваться как спам, реклама, мошенники или «полезный звонок». Определители номеров есть, например, у «Сбера» и «Тинькофф».
- Также банк запустит новую модель проверки операций в «ВТБ Онлайн» на основе искусственного интеллекта.
- До конца 2021 года банк планирует запустить сервис по проверке веб-адресов на предмет фишинга. Так клиенты смогут понять, насколько надёжны ссылки на оплату.
- ВТБ также собирается предложить услугу страхования счетов и карт от мошенничества во всех российских банках во втором квартале.
ВТБ хоть и гавнина гавенная но идея с доп верификацией не по номеру телефона а по карте, вроде как годная.
Только если нет NFC в телефоне придется по старинке относить анализы, справки о не судимости, биометрию в ближайший офис ВТБ (ладно преувеличил, биометрию не надо)
Не знаю как Инвестиции но речь идет про сам банк.
Ситуация из жизни:
Как то раз моя Бабушка взяла кредит полтос, почти выплатила его и под конец менеджеры ей сказали: что теперь мы вам выпустили карту и будете класть деньги на нее и с нее платить. Короче вместо 50 + % она отдала под сотку. Тупо воспользовались пенсионером и то что в фин плане она не грамотная и накуканили, по хорошему за такие дела нужно приходить в офис и давать пиздюлей, но увы живем в разных городах и так сделать не получится.
Но то что они там в край уже охуели это факт.
Естественно перезаключили договор и дали подписать.
Биометрию не надо, а так любая операция, закрытие счета - только через банк и операциониста после очереди, и за это еще комиссия.
А если айфон, тоже хоть уприкладывайся, у приложения доступ к nfc не появится
Однажды мне позвонил подозрительный номер, представился Сбербанком, и я сразу сбросил. Написал в саппорт, чтобы разобрались. Оказалось, что это был HR с оффером…
Работа в колл-центре сбербанка в местах не столь отдалённых?
А как они работают над решением для iPhone, если Apple не даёт и не собирается давать доступ к NFC сторонним разработчикам?
Включат США в список недружественных стран и заблокируют поставки Apple в Россию)
2027 год. Для подтверждения операций потребуется капля крови клиента. Её нужно будет капнуть в дырочку рядом с микрофоном.
2031 год. Для подтверждения операции потребуется дунуть в отверстие IntellegentSmartDudka. Если показатель промилле будет выше 1,0 - карта будет блокироваться автоматически до следующего утра.
Поддерживаю, но как будто бы у них проблем других нет.
Добавили бы лучше проверку пароля при первом входе в мобильное приложение. А то совсем РЕШЕТО получается.
Сброс доступа к МП работает по смс (без пароля) даже если установлен "запрет удалённого восстановления доступа к ДБО"
А можно просто уже определять мошенников? И вообще думаете мошенникам это приятно? Лучше сделайте определение добрых людей
Хотя бы не будут звонить, при подозрительном переводе в 1000 р, якобы террористам.
Вроде тренд пошел, не прошло и 3 года, как банки зашевелились. Глядишь, через 2-3 года и изведут этих мошенников. Ну или хотя бы подсократят их популяцию.
Лучше бы боролись с утечками и внутренним фродом. Тогда и не пришлось бы бороться с последствиями.
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