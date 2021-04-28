Отчёт «Яндекса» за квартал: реклама впервые принесла меньше половины выручки Статьи редакции
Компания опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2021 года.
Общая выручка «Яндекса» в первом квартале выросла на 39% год к году и составила 73,1 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 43% и составила 2,2 млрд рублей.
Доля нерекламной выручки впервые превысила долю рекламной, составив 51% (46% в четвёртом квартале 2020-го). Выручка от рекламы за вычетом вознаграждения партнёрам за квартал выросла на 15% — до 30,6 млрд рублей.
- Общий объем оборота товаров (GMV) «Маркета» за квартал вырос на 126% и составил 17,7 млрд рублей. GMV всего сегмента электронной коммерции (маркетплейс, «Лавка» и доставка продуктов в «Яндекс.Еде») увеличился на 186% и достиг 24,7 млрд рублей.
- Выручка «Медиасервисов» («Кинопоиск», «Музыка», «Афиша», «Студия» и единая подписка «Плюс») увеличилась на 143% и составила 3,5 млрд рублей. Рост убытков по EBITDA в «Яндексе» объяснили инвестициями в создание контента и маркетинг (они выросли на 77% — до 1,25 млрд рублей).
- Число подписчиков «Плюса» выросло на 141% — до 9 млн.
- Дневная аудитория «Дзена» выросла на 35% по сравнению с первым кварталом 2020 года и составила 20,5 млн пользователей. Доля времени, которое пользователи тратят на просмотр видео, составляет примерно 25% от их общего времени на сервисе.
- Прочие бизнес-юниты и инициативы (разработка беспилотников, «Дзен», Yandex.Cloud, «Яндекс.Услуги», «Яндекс.Образование», «Устройства» и другие): выручка выросла на 171% — до 4,7 млрд рублей.
- Сервисы объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа» и «Яндекс.Объявления»): выручка выросла на 20% и составила 1,78 млрд рублей.
- Сегмент «Такси» (включает «Яндекс Go» и Uber, логистические и другие b2b-сервисы, «Яндекс.Еду», «Яндекс.Лавку») принёс 26,6 млрд рублей выручки (+89% год к году). Доля сегмента составила 36,4% от консолидированной выручки группы.
Доля компании на российском поисковом рынке в первом квартале 2021 года составила в среднем 60% против 58,1% годом ранее. Доля поисковых запросов на Android-устройствах составила 59,3%, общее количество поисковых запросов выросло на 13% год к году.
На 13:46 мск акции «Яндекса» на Московской бирже выросли на 0,83% и стоят 4771 рублей за штуку.
Ждём аналитику от пользователей VC в комментариях.
Очевидный буст от пандемии. Если она вдруг резко закончится или мы все помрём, то будет уменьшение показателей.
Когда на их такси агрегатор уже фас обратит внимание. Цена лупят как хотят. И по сути сити мобил им не конкурент, пол дня такси у них не вызовешь. Яндекс монополисты по такси в Москве
Не только в Москве, после покупки Везета и Сатурна, они теперь такие же полные монополисты по всей России. А ФАС не обратит внимание, вспомните как стыдливо они совсем недавно прокомментировали эту сделку)))
Как удобно, когда есть свой поисковик, в котором можно размещать свои сервисы на 1 месте. Когда там уже очередное решение ФАС?
<sarcasm>И самое возмутительное, что им этот поисковик достался на ровном месте, со времен советского союза. И к тому же они монополисты и никаких альтернатив им нет, поэтому все пользуются их сервисами принудительно.
Хотя постойте, это я с РЖД перепутал.</sarcasm>
Я просто оставлю это здесь https://habr.com/ru/company/tuturu/blog/553516/
Каждый раз целое полотно аргументов копировать из темы в тему - такое себе занятие.
Сначала подумал что вы о гугл
У меня такое же мнение по поводу всех крупных корпораций, которые навязывают свои сервисы. Конкретно в РФ для вебмастеров Яндекс со своими сервисами в разы сейчас хуже Гугла.
Искал похожий комментарий в новости про отчёт Google и не нашёл. Странная привычка комментаторов VC срать себе в штаны, простите.
Наверное потому, что происходящее в России для комментаторов на VC важнее? Или вы думаете, что позиция от названия компании как то меняется?
Вот тоже в России. 4 рекламы и колдунщик Гугла. Где праведный гнев?
Ещё раз. Конкретно в РФ для вебмастеров Яндекс со своими сервисами в разы сейчас хуже Гугла.
1) Огромные блоки для своих проектов, которые не может получить другой сайт
2) Яндекс Маркет с несуществующими товарами в топе выдачи, ещё и подменяющий TITLE четко под запрос пользователя.
3) В рекламном блоке свои проекты (самому себе за рекламу платить удобно)
Отдельные вебмастера вообще должны гореть в аду. Начнём с того, как раньше бомбили титл, метатеги, и подвалы ключевиками, чтобы продвинуть своё говно в топ. Так и сейчас ничего не изменилось. В вечном поиске способов обмануть Яндекс или Гугл, чтобы получить трафик на копипастные сайты.
Яндекс своим сервисам отдаёт несравнимо лучшие места в выдаче. Если ваша позиция - пусть лучше всеми сайтами управляет Яндекс, чем проклятые гадкие вебмастера, то нам в принципе больше говорить не о чем.
но в статье пишут, что большая часть выручки идёт не от рекламы ._.
А в моём сообщении что то написано про выручку с рекламы? Я пишу про продвижение своих сервисов при помощи своего поисковика, возможность демпинговать цены и затем монополизировать рынок.
Не знаю, че там по демпингу, но в моем случае, яша последнее время дороже.
Как-то не работает логика
Как пример история про захват рынка Такси. Сначала Яндекс демпинговал а сейчас взвинчивает цены.
Но ведь есть ситимобил, тот же максим, который пользуется немалой популярностью, особенно в регионах. Взвинчиваешь цену – пользователи идут в сити
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