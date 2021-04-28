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Финансы
Таня Боброва

Отчёт «Яндекса» за квартал: реклама впервые принесла меньше половины выручки Статьи редакции

Компания опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2021 года.

26 26 комментариев
1680 просмотров

Общая выручка «Яндекса» в первом квартале выросла на 39% год к году и составила 73,1 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 43% и составила 2,2 млрд рублей.

Доля нерекламной выручки впервые превысила долю рекламной, составив 51% (46% в четвёртом квартале 2020-го). Выручка от рекламы за вычетом вознаграждения партнёрам за квартал выросла на 15% — до 30,6 млрд рублей.

  • Общий объем оборота товаров (GMV) «Маркета» за квартал вырос на 126% и составил 17,7 млрд рублей. GMV всего сегмента электронной коммерции (маркетплейс, «Лавка» и доставка продуктов в «Яндекс.Еде») увеличился на 186% и достиг 24,7 млрд рублей.
  • Выручка «Медиасервисов» («Кинопоиск», «Музыка», «Афиша», «Студия» и единая подписка «Плюс») увеличилась на 143% и составила 3,5 млрд рублей. Рост убытков по EBITDA в «Яндексе» объяснили инвестициями в создание контента и маркетинг (они выросли на 77% — до 1,25 млрд рублей).
  • Число подписчиков «Плюса» выросло на 141% — до 9 млн.
  • Дневная аудитория «Дзена» выросла на 35% по сравнению с первым кварталом 2020 года и составила 20,5 млн пользователей. Доля времени, которое пользователи тратят на просмотр видео, составляет примерно 25% от их общего времени на сервисе.
  • Прочие бизнес-юниты и инициативы (разработка беспилотников, «Дзен», Yandex.Cloud, «Яндекс.Услуги», «Яндекс.Образование», «Устройства» и другие): выручка выросла на 171% — до 4,7 млрд рублей.
  • Сервисы объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа» и «Яндекс.Объявления»): выручка выросла на 20% и составила 1,78 млрд рублей.
  • Сегмент «Такси» (включает «Яндекс Go» и Uber, логистические и другие b2b-сервисы, «Яндекс.Еду», «Яндекс.Лавку») принёс 26,6 млрд рублей выручки (+89% год к году). Доля сегмента составила 36,4% от консолидированной выручки группы.

Доля компании на российском поисковом рынке в первом квартале 2021 года составила в среднем 60% против 58,1% годом ранее. Доля поисковых запросов на Android-устройствах составила 59,3%, общее количество поисковых запросов выросло на 13% год к году.

На 13:46 мск акции «Яндекса» на Московской бирже выросли на 0,83% и стоят 4771 рублей за штуку.

#новость #яндекс #отчётность

26 26 комментариев
10
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26 комментариев
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Люц Шнайдер

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Ждём аналитику от пользователей VC в комментариях.

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Sht_Anton

Люц
1

Скорректированная чистая прибыль снизилась на 43% и составила 2,2 млрд рублей

Это ведь всё поиск и контекст тянет вниз и плодит убытки, а не сервисы юнит-экономики, верно?)

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Sergei Timofeyev

Sht_Anton
0

Закроют скоро.

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Максим Малыгин

Люц
0

Очевидный буст от пандемии. Если она вдруг резко закончится или мы все помрём, то будет уменьшение показателей.

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Sht_Anton

Максим
0

Почему? Можно еще увеличить выручку и нарастить убыток

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Вальдемар Чегивара

2

Когда на их такси агрегатор уже фас обратит внимание. Цена лупят как хотят. И по сути сити мобил им не конкурент, пол дня такси у них не вызовешь. Яндекс монополисты по такси в Москве

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Александр Медведь

Вальдемар
2

Не только в Москве, после покупки Везета и Сатурна, они теперь такие же полные монополисты по всей России. А ФАС не обратит внимание, вспомните как стыдливо они совсем недавно прокомментировали эту сделку)))

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Lucky Lucianoo

Вальдемар
0

своих не трогают зато apple штрафуют

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Марк Климов

1

Как удобно, когда есть свой поисковик, в котором можно размещать свои сервисы на 1 месте. Когда там уже очередное решение ФАС?

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Павел Егоров

Марк
4

<sarcasm>И самое возмутительное, что им этот поисковик достался на ровном месте, со времен советского союза. И к тому же они монополисты и никаких альтернатив им нет, поэтому все пользуются их сервисами принудительно.

Хотя постойте, это я с РЖД перепутал.</sarcasm>

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Марк Климов

Павел
0

Я просто оставлю это здесь https://habr.com/ru/company/tuturu/blog/553516/
Каждый раз целое полотно аргументов копировать из темы в тему - такое себе занятие.

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Максим Малыгин

Марк
0

Сначала подумал что вы о гугл

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Марк Климов

Максим
2

У меня такое же мнение по поводу всех крупных корпораций, которые навязывают свои сервисы. Конкретно в РФ для вебмастеров Яндекс со своими сервисами в разы сейчас хуже Гугла. 

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Люц Шнайдер

Марк
0

Искал похожий комментарий в новости про отчёт Google и не нашёл. Странная привычка комментаторов VC срать себе в штаны, простите.

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Марк Климов

Люц
1

Наверное потому, что происходящее в России для комментаторов на VC важнее? Или вы думаете, что позиция от названия компании как то меняется?

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Люц Шнайдер

Марк
0

Вот тоже в России. 4 рекламы и колдунщик  Гугла. Где праведный гнев?

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Марк Климов

Люц
1

Ещё раз. Конкретно в РФ для вебмастеров Яндекс со своими сервисами в разы сейчас хуже Гугла. 

1) Огромные блоки для своих проектов, которые не может получить другой сайт
2) Яндекс Маркет с несуществующими товарами в топе выдачи, ещё и подменяющий TITLE четко под запрос пользователя.
3) В рекламном блоке свои проекты (самому себе за рекламу платить удобно)

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Люц Шнайдер

Марк
0

Отдельные вебмастера вообще должны гореть в аду. Начнём с того, как раньше бомбили титл, метатеги,  и подвалы ключевиками, чтобы продвинуть своё говно в топ. Так и сейчас ничего не изменилось.  В вечном поиске способов обмануть Яндекс или Гугл, чтобы получить трафик на копипастные сайты. 

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Марк Климов

Люц
0

Яндекс своим сервисам отдаёт несравнимо лучшие места в выдаче. Если ваша позиция - пусть лучше всеми сайтами управляет Яндекс, чем проклятые гадкие вебмастера, то нам в принципе больше говорить не о чем. 

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Марк Климов

Люц
0

Ещё бонусом, т.к. ограничение на количество картинок в сообщении: 

Ответить

Ничего личного, но

Марк
0

но в статье пишут, что большая часть выручки идёт не от рекламы ._.

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Марк Климов

Ничего
1

А в моём сообщении что то написано про выручку с рекламы? Я пишу про продвижение своих сервисов при помощи своего поисковика, возможность демпинговать цены и затем монополизировать рынок.

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Олег Крегонин

Марк
0

Не знаю, че там по демпингу, но в моем случае, яша последнее время дороже.
Как-то не работает логика

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Марк Климов

Олег
0

Как пример история про захват рынка Такси. Сначала Яндекс демпинговал а сейчас взвинчивает цены.

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Олег Крегонин

Марк
0

Но ведь есть ситимобил, тот же максим, который пользуется немалой популярностью, особенно в регионах. Взвинчиваешь цену – пользователи идут в сити

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Oleg Lee

1

Выручка —  не доход. 

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