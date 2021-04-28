Компания опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2021 года.

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Общая выручка «Яндекса» в первом квартале выросла на 39% год к году и составила 73,1 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 43% и составила 2,2 млрд рублей.

Доля нерекламной выручки впервые превысила долю рекламной, составив 51% (46% в четвёртом квартале 2020-го). Выручка от рекламы за вычетом вознаграждения партнёрам за квартал выросла на 15% — до 30,6 млрд рублей.

Общий объем оборота товаров (GMV) «Маркета» за квартал вырос на 126% и составил 17,7 млрд рублей. GMV всего сегмента электронной коммерции (маркетплейс, «Лавка» и доставка продуктов в «Яндекс.Еде») увеличился на 186% и достиг 24,7 млрд рублей.



Выручка «Медиасервисов» («Кинопоиск», «Музыка», «Афиша», «Студия» и единая подписка «Плюс») увеличилась на 143% и составила 3,5 млрд рублей. Рост убытков по EBITDA в «Яндексе» объяснили инвестициями в создание контента и маркетинг (они выросли на 77% — до 1,25 млрд рублей).



Число подписчиков «Плюса» выросло на 141% — до 9 млн.



Дневная аудитория «Дзена» выросла на 35% по сравнению с первым кварталом 2020 года и составила 20,5 млн пользователей. Доля времени, которое пользователи тратят на просмотр видео, составляет примерно 25% от их общего времени на сервисе.



Прочие бизнес-юниты и инициативы (разработка беспилотников, «Дзен», Yandex.Cloud, «Яндекс.Услуги», «Яндекс.Образование», «Устройства» и другие): выручка выросла на 171% — до 4,7 млрд рублей.



Сервисы объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа» и «Яндекс.Объявления»): выручка выросла на 20% и составила 1,78 млрд рублей.

Сегмент «Такси» (включает «Яндекс Go» и Uber, логистические и другие b2b-сервисы, «Яндекс.Еду», «Яндекс.Лавку») принёс 26,6 млрд рублей выручки (+89% год к году). Доля сегмента составила 36,4% от консолидированной выручки группы.



Доля компании на российском поисковом рынке в первом квартале 2021 года составила в среднем 60% против 58,1% годом ранее. Доля поисковых запросов на Android-устройствах составила 59,3%, общее количество поисковых запросов выросло на 13% год к году.