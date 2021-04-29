Компания опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2021 года на Лондонской бирже.

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Совокупная сегментная выручка компании выросла на 27,4% год к году и составила 28,3 млрд рублей. Совокупная чистая прибыль на 7% год к году и составила 1,9 млрд рублей.

Выручка от рекламы в первом квартале 2021 года увеличилась на 22% год к году и составила 10,5 млрд рублей. Выручка от пользовательских платежей внутри социальных сервисов снизилась на 3,6%, до 4,5 млрд рублей. Прочая выручка выросла на 99,8%, до 3,9 млрд рублей.

Выросла также игровая выручка от My.Games в первом квартале 2021 года —на 42,2% год к году, до 11 млрд рублей. На игровое направление пришлось 39% выручки.

Выручка от образовательных сервисов Skillbox и GeekBrains в первом квартале увеличилась в 2,9 раза — до 2,2 млрд рублей. По прогнозам компании, к концу 2021 года выручка от сегмента составит до 9 млрд рублей.

Компания также переместила сервисы VK Connect, VK Superapp Kit, «Клипы» из сегмента «Социальные сети и коммуникационные сервисы» в в сегмент «Новые инициативы». Mail.ru Group видит в нём потенциал стать крупным самостоятельным продуктом.

В 2021 году компания планирует рост выручки до 127-130 млрд рублей.

Показатели по сервисам

Количество сервисов VK Mini Apps увеличилось в первом квартале на 90%, превысив 29 тысяч. Ежемесячная аудитория в марте выросла на 36%, до 37 млн пользователей. Наиболее часто используемые мини-приложения — AliExpress, «Еда ВКонтакте», «Такси ВКонтакте», «Объявления ВКонтакте», «Здоровье ВКонтакте» и VK Работа. Их месячная аудитория превышает 1 млн пользователей.

«Одноклассники» продолжают работать над увеличением доли рекламной выручки и инвестировать в развитие решений для малого и среднего бизнеса. Количество рекламодателей , полььзующихся рекламным кабинетом соцсети, выросло на 36,9%, а выручка — на 42%.

продолжают работать над увеличением доли рекламной выручки и инвестировать в развитие решений для малого и среднего бизнеса. Количество рекламодателей , полььзующихся рекламным кабинетом соцсети, выросло на 36,9%, а выручка — на 42%. Выручка «Юлы» в первом квартале выросла на 15% — до 801 млн рублей благодаря растущим b2b-продажам.

в первом квартале выросла на 15% — до 801 млн рублей благодаря растущим b2b-продажам. Выручка сервиса доставки еды Delivery Club (входит в СП со «Сбером») увеличилась в 1,8 раза, до 3,2 млрд руб. Число заказов выросло в 1,6 раза, до 17,6 млн. В марте Delivery Club установил рекорд по количеству заказов в сутки — больше 280 тысяч.



(входит в СП со «Сбером») увеличилась в 1,8 раза, до 3,2 млрд руб. Число заказов выросло в 1,6 раза, до 17,6 млн. В марте Delivery Club установил рекорд по количеству заказов в сутки — больше 280 тысяч. Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» (в СП со «Сбером») доставил 11 млн заказов за квартал — в 7,8 раза больше, чем годом ранее. Выручка увеличилась в 10,3 раза — до 6 млрд руб. В первом квартале «Самокат» начал работать в Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре и Самаре.



(в СП со «Сбером») доставил 11 млн заказов за квартал — в 7,8 раза больше, чем годом ранее. Выручка увеличилась в 10,3 раза — до 6 млрд руб. В первом квартале «Самокат» начал работать в Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре и Самаре. Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» (в СП со «Сбером») обработал более 1,7 млн заказов — вдвое больше, чем годом ранее. Выручка — 867 млн рублей — в 2,2 раза больше, чем в первом квартале 2020 года.



(в СП со «Сбером») обработал более 1,7 млн заказов — вдвое больше, чем годом ранее. Выручка — 867 млн рублей — в 2,2 раза больше, чем в первом квартале 2020 года. Количество поездок в «Ситимобиле» (совместно со «Сбером») достигло 51 млн, а оборот вырос на 53% — до 14,3 млрд руб.



(совместно со «Сбером») достигло 51 млн, а оборот вырос на 53% — до 14,3 млрд руб. У компании есть СП с AliExpress Россия , в котором доля Mail.ru Group составляет 15%. Оборот вырос до 229 млрд рублей, из них доля российского рынка — 55 млрд рублей. Количество локальных магазинов в марте выросло на 350% год к году и достигло 45 тысяч.

