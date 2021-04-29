Отчёт Mail.ru Group за квартал: больше трети выручки принесли игры и учебные сервисы Статьи редакции
Компания опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2021 года на Лондонской бирже.
Совокупная сегментная выручка компании выросла на 27,4% год к году и составила 28,3 млрд рублей. Совокупная чистая прибыль на 7% год к году и составила 1,9 млрд рублей.
Выручка от рекламы в первом квартале 2021 года увеличилась на 22% год к году и составила 10,5 млрд рублей. Выручка от пользовательских платежей внутри социальных сервисов снизилась на 3,6%, до 4,5 млрд рублей. Прочая выручка выросла на 99,8%, до 3,9 млрд рублей.
Выросла также игровая выручка от My.Games в первом квартале 2021 года —на 42,2% год к году, до 11 млрд рублей. На игровое направление пришлось 39% выручки.
Выручка от образовательных сервисов Skillbox и GeekBrains в первом квартале увеличилась в 2,9 раза — до 2,2 млрд рублей. По прогнозам компании, к концу 2021 года выручка от сегмента составит до 9 млрд рублей.
Компания также переместила сервисы VK Connect, VK Superapp Kit, «Клипы» из сегмента «Социальные сети и коммуникационные сервисы» в в сегмент «Новые инициативы». Mail.ru Group видит в нём потенциал стать крупным самостоятельным продуктом.
В 2021 году компания планирует рост выручки до 127-130 млрд рублей.
Показатели по сервисам
- Количество сервисов VK Mini Apps увеличилось в первом квартале на 90%, превысив 29 тысяч. Ежемесячная аудитория в марте выросла на 36%, до 37 млн пользователей. Наиболее часто используемые мини-приложения — AliExpress, «Еда ВКонтакте», «Такси ВКонтакте», «Объявления ВКонтакте», «Здоровье ВКонтакте» и VK Работа. Их месячная аудитория превышает 1 млн пользователей.
- «Одноклассники» продолжают работать над увеличением доли рекламной выручки и инвестировать в развитие решений для малого и среднего бизнеса. Количество рекламодателей , полььзующихся рекламным кабинетом соцсети, выросло на 36,9%, а выручка — на 42%.
- Выручка «Юлы» в первом квартале выросла на 15% — до 801 млн рублей благодаря растущим b2b-продажам.
- Выручка сервиса доставки еды Delivery Club (входит в СП со «Сбером») увеличилась в 1,8 раза, до 3,2 млрд руб. Число заказов выросло в 1,6 раза, до 17,6 млн. В марте Delivery Club установил рекорд по количеству заказов в сутки — больше 280 тысяч.
- Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» (в СП со «Сбером») доставил 11 млн заказов за квартал — в 7,8 раза больше, чем годом ранее. Выручка увеличилась в 10,3 раза — до 6 млрд руб. В первом квартале «Самокат» начал работать в Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре и Самаре.
- Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» (в СП со «Сбером») обработал более 1,7 млн заказов — вдвое больше, чем годом ранее. Выручка — 867 млн рублей — в 2,2 раза больше, чем в первом квартале 2020 года.
- Количество поездок в «Ситимобиле» (совместно со «Сбером») достигло 51 млн, а оборот вырос на 53% — до 14,3 млрд руб.
- У компании есть СП с AliExpress Россия, в котором доля Mail.ru Group составляет 15%. Оборот вырос до 229 млрд рублей, из них доля российского рынка — 55 млрд рублей. Количество локальных магазинов в марте выросло на 350% год к году и достигло 45 тысяч.
Ежемесячная аудитория «Вконтакте» в марте выросла на 36%
Как это возможно? Откуда эти люди взялись? Это же слишком большой рост и без объективных причин. Насколько видно с моей стороны, ВК люди наоборот перестали пользоваться, оттуда уходят в Телеграм и Инстаграм
Статья на VC - Совокупная чистая прибыль на 7% год к году и составила 1,9 млрд рублей.
Финансовый отчёт компании - убытки 2,5 млрд рублей...
Что, б#ять, с акциями этого технологического чуда, показывающего результаты, но не растущего кроме как вниз? На любых новостях движемся вниз. Объясните кто-нибудь!
Так результаты с убыточностью когда все конкуренты в отрасли (Гугл, фейс) в плюсе... Отсюда и движение
Выручка, выручка, выручка...
Где чистая прибыль? А ее нет.
Отвечу сам себе:
Совокупный чистый убыток компании с учетом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий повысился со 167 млн руб. до 1 799 млн руб., в том числе:
СП «O2O»: 3 313 млн руб. в первом квартале 2021 года против 2 015 млн руб. в первом квартале 2020 года;
СП «AliExpress Россия»: 478 млн руб. в первом квартале 2021 года против 245 млн руб. в первом квартале 2020 года;
Учи.ру: 46 млн руб. в первом квартале 2021 года.
Пора закупаться.
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