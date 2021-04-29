Facebook отчиталась о росте выручки на 48% за квартал из-за роста цен на рекламу — до $26,17 млрд Статьи редакции
Прибыль выросла на 94% — до $9,4 млрд.
- Компания опубликовала итоги первого квартала: выручка выросла на 48% — до $26,17 млрд. Чистая прибыль в первом квартале выросла на 94% — до $9,4 млрд.
- Facebook объяснила рост выручки увеличением средней цены за рекламу на 30% год к году, а также количества показываемых рекламных объявлений на 12%.
- Компания заявила, что готовится к усилению давления регуляторов и изменений платформ, в том числе iOS 14.5, влияние которого компания может почувствовать во втором квартале, пишет CNBC.
- Глава Facebook Марк Цукерберг отметил, что компания сосредоточится на создании новых функций для электронной коммерции, которая станет ключевой частью предоставления пользователям «персонализированного» опыта.
- Основой для расширения торговли услугами Facebook в её приложениях станет создание новых платежных технологий, в том числе цифровой валюты Diem и кошелька Novi, пояснил Цукерберг.
увеличением средней цены за рекламу на 30% год к году
Интересная формулировка. То есть не рекламодатели стали больше тратить, а тупо стало дороже продвигаться в инсте и фб?
Лучшеб к рекламодателям лицом повернулись. Эти блокировки кабинетов уже в горле сидят.
Давайте скинемся и запилим свой фейсбук в Америке, он неудобный, А мы все красиво сделаем
«Чтобы увеличивать обороты надо просто поднять цену» М. Цукерберг
Цена поднимается из-за увеличение конкуренции внутри каждого аукциона.
С учетом того, что они уже отдали долю ТикТоку, сомнительно. За 2 последних года они исключили все другие способы продвижения, кроме коммерческого. Органика почти не работает. Думаю это закат Инсты и Фб.
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