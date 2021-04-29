Apple рассказала о росте квартальной выручки на 53,7% — до $89,5 млрд Статьи редакции
Больше половины выручки принесла продажа iPhone.
- Чистая прибыль компании составила $23,6 млрд против $11,2 млрд годом ранее, говорится в отчётности Apple за второй квартал 2021 финансового года, который завершился 27 марта.
- Выручка Apple от продаж iPhone выросла на 65,5%, до $47,9 млрд, Mac — $9,1 млрд (+70% год к году), iPad — $7,8 млрд (+78,9%), выручка от продажи носимых устройств и аксессуаров — $7,8 млрд (+25%). Сервисы (магазин приложений App Store, Apple Music и другие) принесли $16,9 млрд выручки за квартал, рост составил 26,7%.
- Apple заявила, что увеличит свои дивиденды на 7%, до $0,22 на акцию и одобрит выкуп акций на сумму $90 млрд. Акции компании выросли более чем на 4%, пишет CNBC. Издание отмечает, что это второй квартал подряд, который завершился для Apple двузначным ростом по всем категориям продуктов.
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6 комментариев
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Николай, а зачем им Apple?)
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Уроки сарказма проводить
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Вообще такое ощущение, что 2 брата общаются из соседних комнат
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Ну типа диалог
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