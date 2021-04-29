Финансы
Таня Боброва

Apple рассказала о росте квартальной выручки на 53,7% — до $89,5 млрд Статьи редакции

Больше половины выручки принесла продажа iPhone.

  • Чистая прибыль компании составила $23,6 млрд против $11,2 млрд годом ранее, говорится в отчётности Apple за второй квартал 2021 финансового года, который завершился 27 марта.
  • Выручка Apple от продаж iPhone выросла на 65,5%, до $47,9 млрд, Mac — $9,1 млрд (+70% год к году), iPad — $7,8 млрд (+78,9%), выручка от продажи носимых устройств и аксессуаров — $7,8 млрд (+25%). Сервисы (магазин приложений App Store, Apple Music и другие) принесли $16,9 млрд выручки за квартал, рост составил 26,7%.
  • Apple заявила, что увеличит свои дивиденды на 7%, до $0,22 на акцию и одобрит выкуп акций на сумму $90 млрд. Акции компании выросли более чем на 4%, пишет CNBC. Издание отмечает, что это второй квартал подряд, который завершился для Apple двузначным ростом по всем категориям продуктов.

#новость #apple #отчётность

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Николай Синицын

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Цифры таких порядков радуют – их не сможет купить Сбер

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Михаил Синицын

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Николай, а зачем им Apple?)

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Николай Синицын

Михаил
0

Уроки сарказма проводить

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Николай Синицын

Николай
0

Вообще такое ощущение, что 2 брата общаются из соседних комнат

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Николай Синицын

Николай
0

Ну типа диалог

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Николай Синицын

Николай
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Хотя уже монолог

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